Muzeul Sarmalelor se deschide la București în cadrul Artisan Food Market. De ce să ajungi în weekend la festivalul producătorilor artizanali de la Biblioteca Națională
Câte povești pot încăpea într-o sarma? Surprinzător de multe, dacă te gândești că preparatul pe care românii îl asociază cu mesele de Crăciun, nunțile sau reuniunile de familie are rude apropiate în bucătăriile de pe mai multe continente. În acest weekend, la București, poți descoperi o parte din această istorie gastronomică printr-un proiect neobișnuit, Muzeul Sarmalelor, care își prezintă pentru prima dată publicului peste 100 de exponate. Inițiativa face parte din Artisan Food Market, târgul producătorilor artizanali care transformă Biblioteca Națională a României într-un spațiu dedicat gusturilor autentice, rețetelor aproape uitate și produselor realizate cu multă pasiune.
Între 16 și 18 octombrie 2026, cea de-a XIII-a ediție Artisan Food Market reunește 110 producători, dintre care 102 din România și opt din străinătate, într-un spațiu expozițional de aproximativ 1.600 de metri pătrați. Oferta este suficient de variată pentru a transforma o simplă vizită într-o experiență gastronomică de câteva ore, de la zacuscă de sturion și șofran cultivat în România până la brânzeturi artizanale, vinuri produse în cantități foarte mici și pălincă îmbuteliată într-un mod spectaculos, cu fructul crescut direct în interiorul sticlei. Organizatorii estimează că peste 25.000 de persoane ar putea trece pragul evenimentului, iar biletele de acces pornesc de la 20 de lei.
Muzeul Sarmalelor, o premieră gastronomică la București. Peste 400 de exponate din patru continente
Una dintre cele mai interesante atracții ale evenimentului este prezentarea în premieră a unei părți din colecția viitorului Muzeu al Sarmalelor, un proiect inițiat de jurnalistul și cercetătorul gastronomic Cosmin Dragomir, autorul volumului „Colecționarul de Sarmale”. Deși denumirea sugerează inaugurarea unei instituții muzeale permanente, ceea ce vor descoperi vizitatorii în acest weekend este o expoziție temporară, care oferă o primă imagine asupra unui proiect cultural mult mai ambițios. Colecția completă numără deja peste 400 de exponate diferite, provenite de pe patru continente, iar peste 100 dintre acestea vor putea fi admirate la Biblioteca Națională.
Diversitatea obiectelor este surprinzătoare. Vorbim despre conserve și ambalaje de sarmale din numeroase țări, cărți care au acest preparat pe copertă, meniuri, cărți poștale, timbre, miniaturi, picturi, obiecte promoționale și accesorii speciale pentru gătit. Unele exponate au fost cumpărate din țări precum Japonia și Argentina, iar altele au ajuns în colecție prin intermediul prietenilor și colaboratorilor inițiatorului. Cosmin Dragomir afirmă că a investit deja câteva mii de euro în proiect și că a transportat personal zeci de kilograme de conserve și obiecte gastronomice pentru a documenta diversitatea internațională a preparatului. comunicat muzeul sarmalelor exp…
Dincolo de caracterul inedit al colecției, muzeul își propune să schimbe perspectiva asupra unuia dintre cele mai cunoscute preparate din bucătăria românească. Sarmalele sunt adesea prezentate drept un simbol culinar național, însă variante ale preparatului există în numeroase țări, de la Balcani și Orientul Mijlociu până la comunități gastronomice mult mai îndepărtate. Ingredientele, frunzele utilizate pentru împachetare, umpluturile și tehnicile de preparare diferă considerabil, dar ideea de bază este recognoscibilă. Tocmai această universalitate îl interesează pe Cosmin Dragomir, care consideră că gastronomia poate fi înțeleasă mai bine prin diversitatea culturală decât prin disputele permanente despre originea exclusivă a unui preparat.
Pe termen lung, obiectivul este deschiderea unui muzeu permanent, care ar putea funcționa independent sau ca parte a unui viitor Muzeu al Gastronomiei. Inițiatorul deține și alte sute de obiecte legate de istoria gastronomiei românești, iar expoziția organizată la Artisan Food Market reprezintă un prim pas spre transformarea colecției într-o atracție culturală accesibilă publicului. Accesul la expoziția Muzeului Sarmalelor costă 10 lei, pe baza unui bilet separat de intrarea la târg, iar o parte din fondurile obținute vor fi utilizate pentru extinderea și conservarea colecției.
De la zacuscă de sturion la șofran și pălincă în care fructul crește în sticlă. Ce găsești la Artisan Food Market
Dincolo de Muzeul Sarmalelor, Artisan Food Market își propune să demonstreze că gastronomia artizanală din România a depășit de mult nivelul produselor tradiționale prezentate în piețele obișnuite. Aproximativ 98% din spațiul expozițional este dedicat alimentelor, iar printre participanți se numără mici producători, ferme de familie, brutării, cooperative agricole și antreprenori care au transformat pasiunea pentru ingrediente autentice în afaceri specializate. Ediția din acest an este organizată pentru prima dată la Biblioteca Națională, într-un spațiu de aproape zece ori mai mare decât cel utilizat anterior.
Una dintre atracțiile neobișnuite este Grădina cu Șofran, care aduce la București unul dintre cele mai scumpe condimente din lume. Supranumit „aurul roșu”, șofranul este obținut din stigmatele florii Crocus sativus, iar prețul ridicat reflectă inclusiv cantitatea enormă de muncă manuală necesară pentru recoltare și procesare. La târg poți descoperi nu doar condimentul, ci și bulbi pe care îi poți cultiva acasă, o ocazie interesantă de a înțelege cât de multă muncă se ascunde în spatele câtorva grame de șofran.
La capitolul preparatelor pescărești, producătorul Trio Arca vine cu o reinterpretare surprinzătoare a unui produs pe care românii îl cunosc foarte bine: zacusca. În locul combinației clasice de legume, rețeta include pește, cu variante realizate din sturion, păstrăv și crap. Produsele au obținut recunoaștere la competiția internațională Great Taste Awards, iar oferta este completată de sturion marinat în ulei. Pentru cei care apreciază preparatele gourmet, târgul include și pateuri cu trufe, foie gras cu trufe premiat internațional și alte specialități dezvoltate de producători independenți.
Un alt produs care atrage atenția prin modul de prezentare este pălinca din zona Satu Mare, îmbuteliată împreună cu un fruct întreg care pare imposibil de introdus prin gâtul sticlei. Explicația este mai simplă decât ai crede, deși presupune răbdare și atenție. Sticla este fixată pe ramura pomului atunci când fructul este încă foarte mic, iar acesta crește treptat în interiorul recipientului. După maturizare, fructul este desprins, iar sticla este umplută cu băutură. Rezultatul este un produs artizanal spectaculos din punct de vedere vizual, dar și un exemplu despre felul în care tehnicile tradiționale pot transforma un produs obișnuit într-un obiect aproape de colecție.
Oferta continuă cu vinuri biodinamice și crame de dimensiuni foarte mici, inclusiv Crama Lipiot, înființată în 2026, care lucrează cu numai un hectar de viță-de-vie. În zona produselor lactate, Montana Laptele Naturii prezintă brânzeturi și alte specialități provenite dintr-o fermă de capre dezvoltată de o echipă de foști corporatiști. Nu lipsesc pâinea artizanală pregătită după rețete vechi, produsele de patiserie cu untură și brânză de burduf, dulcețurile reinterpretate cu vin Pinot Noir sau condimente exotice și făinurile obținute din soiuri românești de cereale.
Un exemplu interesant este cooperativa agricolă Biruința Olteniei, care valorifică soiurile de grâu Glosa și secară Suceveana, cultivate în România. Producătorii aduc atât făinuri, cât și paste realizate din aceste cereale, încercând să demonstreze că ingredientele locale pot sta la baza unor produse contemporane, fără să își piardă identitatea. Alături de expozanții români, vizitatorii vor găsi specialități din Georgia, Bulgaria, Italia, Grecia, Olanda și alte regiuni mediteraneene, într-o selecție care încurajează comparațiile între tradiții gastronomice diferite.
De ce merită să ajungi la Biblioteca Națională în acest weekend. Degustări, masterclass-uri și bilete de la 20 de lei
Artisan Food Market nu este conceput exclusiv ca o expoziție cu vânzare, ci și ca un spațiu de întâlnire între producători, consumatori și profesioniști din industria alimentară. Programul cuprinde degustări, demonstrații culinare, prezentări pe scenă și masterclass-uri dedicate ingredientelor, metodelor de preparare și combinațiilor gastronomice. În plus, organizatorii facilitează întâlniri între producători și reprezentanți ai restaurantelor sau ai magazinelor specializate, astfel încât evenimentul să contribuie și la dezvoltarea unor relații comerciale pe termen lung.
Potrivit lui Ciprian Dincă, organizatorul Artisan Food Market, noua ediție marchează trecerea târgului la o dimensiune semnificativ mai mare și reflectă maturizarea pieței produselor artizanale. Publicul interesat de asemenea produse nu mai caută exclusiv gusturi tradiționale, ci și informații despre proveniența ingredientelor, metodele de producție și oamenii care se află în spatele fiecărei afaceri. În același timp, restaurantele și antreprenorii din industria ospitalității încep să trateze asemenea evenimente ca pe oportunități de a descoperi furnizori locali și produse care nu sunt disponibile prin canalele obișnuite de distribuție.
Evenimentul are și o componentă socială, prin intermediul inițiativei „Mâncarea Face Bine”, un proiect care folosește gastronomia pentru a susține acțiunile de conștientizare a violenței domestice. O parte din încasările obținute la standul campaniei va fi direcționată către asemenea activități, astfel încât participarea la târg poate contribui inclusiv la promovarea unor cauze care depășesc domeniul gastronomiei.
Din punct de vedere practic, Artisan Food Market se desfășoară în atriumul Bibliotecii Naționale a României, pe Bulevardul Unirii nr. 22, între vineri, 16 octombrie, și duminică, 18 octombrie 2026. Deschiderea oficială este programată vineri, la ora 12:00, iar evenimentul se încheie duminică, la ora 20:00. Programul general de vizitare anunțat pentru târg este 10:00–20:00.
Biletul de intrare pentru o zi costă 20 de lei, în timp ce accesul pentru două zile este disponibil la 33 de lei, iar abonamentul pentru toate cele trei zile costă 51 de lei. Pentru expoziția temporară a Muzeului Sarmalelor se achiziționează separat un bilet de 10 lei. Biletele sunt disponibile prin platforma Entertix, dar pot fi cumpărate și la intrarea în târg.
Poate cel mai convingător motiv pentru a vizita Artisan Food Market este însă posibilitatea de a descoperi produse și oameni pe care nu îi întâlnești în mod obișnuit în marile lanțuri de magazine. Într-o perioadă în care industria alimentară este dominată de producția de masă, evenimentele dedicate artizanilor oferă o perspectivă diferită asupra relației dintre calitate, origine și preț. Iar dacă adaugi și ocazia de a vedea peste 100 de obiecte dintr-o colecție dedicată sarmalelor, un preparat atât de familiar și totuși atât de divers la nivel internațional, ai toate ingredientele pentru un weekend gastronomic care să fie și o experiență culturală memorabilă.