Muzeul Sarmalelor se deschide la București în cadrul Artisan Food Market. De ce să ajungi în weekend la festivalul producătorilor artizanali de la Biblioteca Națională

Muzeul Sarmalelor, o premieră gastronomică la București. Peste 400 de exponate din patru continente

Una dintre cele mai interesante atracții ale evenimentului este prezentarea în premieră a unei părți din colecția viitorului Muzeu al Sarmalelor, un proiect inițiat de jurnalistul și cercetătorul gastronomic Cosmin Dragomir, autorul volumului „Colecționarul de Sarmale”. Deși denumirea sugerează inaugurarea unei instituții muzeale permanente, ceea ce vor descoperi vizitatorii în acest weekend este o expoziție temporară, care oferă o primă imagine asupra unui proiect cultural mult mai ambițios. Colecția completă numără deja peste 400 de exponate diferite, provenite de pe patru continente, iar peste 100 dintre acestea vor putea fi admirate la Biblioteca Națională.

Diversitatea obiectelor este surprinzătoare. Vorbim despre conserve și ambalaje de sarmale din numeroase țări, cărți care au acest preparat pe copertă, meniuri, cărți poștale, timbre, miniaturi, picturi, obiecte promoționale și accesorii speciale pentru gătit. Unele exponate au fost cumpărate din țări precum Japonia și Argentina, iar altele au ajuns în colecție prin intermediul prietenilor și colaboratorilor inițiatorului. Cosmin Dragomir afirmă că a investit deja câteva mii de euro în proiect și că a transportat personal zeci de kilograme de conserve și obiecte gastronomice pentru a documenta diversitatea internațională a preparatului. comunicat muzeul sarmalelor exp…

Dincolo de caracterul inedit al colecției, muzeul își propune să schimbe perspectiva asupra unuia dintre cele mai cunoscute preparate din bucătăria românească. Sarmalele sunt adesea prezentate drept un simbol culinar național, însă variante ale preparatului există în numeroase țări, de la Balcani și Orientul Mijlociu până la comunități gastronomice mult mai îndepărtate. Ingredientele, frunzele utilizate pentru împachetare, umpluturile și tehnicile de preparare diferă considerabil, dar ideea de bază este recognoscibilă. Tocmai această universalitate îl interesează pe Cosmin Dragomir, care consideră că gastronomia poate fi înțeleasă mai bine prin diversitatea culturală decât prin disputele permanente despre originea exclusivă a unui preparat.

Pe termen lung, obiectivul este deschiderea unui muzeu permanent, care ar putea funcționa independent sau ca parte a unui viitor Muzeu al Gastronomiei. Inițiatorul deține și alte sute de obiecte legate de istoria gastronomiei românești, iar expoziția organizată la Artisan Food Market reprezintă un prim pas spre transformarea colecției într-o atracție culturală accesibilă publicului. Accesul la expoziția Muzeului Sarmalelor costă 10 lei, pe baza unui bilet separat de intrarea la târg, iar o parte din fondurile obținute vor fi utilizate pentru extinderea și conservarea colecției.

De la zacuscă de sturion la șofran și pălincă în care fructul crește în sticlă. Ce găsești la Artisan Food Market

Dincolo de Muzeul Sarmalelor, Artisan Food Market își propune să demonstreze că gastronomia artizanală din România a depășit de mult nivelul produselor tradiționale prezentate în piețele obișnuite. Aproximativ 98% din spațiul expozițional este dedicat alimentelor, iar printre participanți se numără mici producători, ferme de familie, brutării, cooperative agricole și antreprenori care au transformat pasiunea pentru ingrediente autentice în afaceri specializate. Ediția din acest an este organizată pentru prima dată la Biblioteca Națională, într-un spațiu de aproape zece ori mai mare decât cel utilizat anterior.

Una dintre atracțiile neobișnuite este Grădina cu Șofran, care aduce la București unul dintre cele mai scumpe condimente din lume. Supranumit „aurul roșu”, șofranul este obținut din stigmatele florii Crocus sativus, iar prețul ridicat reflectă inclusiv cantitatea enormă de muncă manuală necesară pentru recoltare și procesare. La târg poți descoperi nu doar condimentul, ci și bulbi pe care îi poți cultiva acasă, o ocazie interesantă de a înțelege cât de multă muncă se ascunde în spatele câtorva grame de șofran.

La capitolul preparatelor pescărești, producătorul Trio Arca vine cu o reinterpretare surprinzătoare a unui produs pe care românii îl cunosc foarte bine: zacusca. În locul combinației clasice de legume, rețeta include pește, cu variante realizate din sturion, păstrăv și crap. Produsele au obținut recunoaștere la competiția internațională Great Taste Awards, iar oferta este completată de sturion marinat în ulei. Pentru cei care apreciază preparatele gourmet, târgul include și pateuri cu trufe, foie gras cu trufe premiat internațional și alte specialități dezvoltate de producători independenți.