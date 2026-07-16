Mulți conectează greșit cablul HDMI la televizor. Portul care îți poate schimba complet sunetul
Majoritatea televizoarelor moderne au mai multe porturi HDMI, iar pentru mulți utilizatori acestea par identice. În realitate, unul dintre ele are un rol special și poate face diferența dintre un sunet obișnuit și o experiență audio de calitate, mai ales dacă folosești un soundbar sau un sistem home cinema.
Dacă ai cumpărat un televizor în ultimii ani, este foarte posibil să fi observat că unul dintre porturile HDMI este marcat cu ARC sau eARC. Deși inscripția trece de multe ori neobservată, alegerea acestui port poate îmbunătăți considerabil modul în care se aude conținutul pe care îl urmărești și poate simplifica întreaga configurație a sistemului audio.
Ce înseamnă ARC și eARC și de ce sunt importante
ARC este prescurtarea de la Audio Return Channel, o tehnologie care permite televizorului și sistemului audio să comunice prin același cablu HDMI. Cu alte cuvinte, nu mai este nevoie de un cablu optic separat pentru a transmite sunetul către soundbar sau receiver.
Versiunea mai nouă, eARC, adică Enhanced Audio Return Channel, oferă aceleași avantaje, dar cu o lățime de bandă mult mai mare. Acest lucru permite redarea unor formate audio de înaltă calitate, precum Dolby Atmos sau Dolby TrueHD, fără compresie.
Dacă sistemul tău audio și televizorul sunt compatibile cu eARC, conectarea la un alt port HDMI obișnuit poate limita calitatea sunetului, chiar dacă imaginea va funcționa fără probleme.
Cum verifici dacă folosești portul corect
Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să verifici etichetele de lângă porturile HDMI. Producătorii marchează de regulă conexiunea compatibilă cu inscripția ARC sau eARC.
Dacă nu găsești această informație pe carcasa televizorului, o poți verifica în manualul de utilizare sau în meniul de setări, la secțiunea dedicată sunetului.
După conectarea soundbarului sau a receiverului la portul eARC, intră în setările televizorului și verifică dacă funcția este activată. Pe unele modele, aceasta nu este pornită automat.
Tot din meniul televizorului este recomandat să activezi și funcția HDMI-CEC, care permite controlul mai multor dispozitive cu o singură telecomandă. Astfel, pornirea televizorului poate porni automat și sistemul audio, iar volumul poate fi controlat fără să schimbi telecomenzile.
Cum conectezi corect consola sau dispozitivul de streaming
Dacă ai o consolă PlayStation, Xbox sau un dispozitiv de streaming compatibil cu 4K și rate ridicate de reîmprospătare, cea mai bună soluție este conectarea lui direct la televizor.
Multe soundbaruri și receivere mai vechi nu pot transmite toate funcțiile video moderne, cum ar fi rezoluția 4K la 120 Hz sau tehnologii precum VRR și ALLM. Dacă dispozitivul este conectat prin acestea, este posibil să pierzi unele dintre aceste funcții.
În schimb, dacă îl conectezi direct la televizor, imaginea va beneficia de toate caracteristicile disponibile, iar sunetul va fi trimis către sistemul audio prin intermediul conexiunii eARC, fără pierderi de calitate.
Un cablu potrivit contează mai mult decât ai crede
Chiar dacă televizorul și sistemul audio sunt compatibile cu eARC, experiența poate fi limitată de cablul HDMI folosit.
Pentru cele mai bune rezultate este recomandat un cablu HDMI High Speed certificat pentru viteze de cel puțin 18 Gbps sau, ideal, un model Ultra High Speed HDMI. În multe cazuri, tipul cablului este inscripționat direct pe învelișul acestuia.
O configurație greșită nu împiedică funcționarea televizorului, însă poate însemna un sunet comprimat și lipsa unor formate audio avansate. De aceea, merită să verifici atât portul în care ai conectat sistemul audio, cât și setările televizorului. Sunt modificări care durează doar câteva minute, dar pot transforma experiența atunci când urmărești filme, seriale sau te joci pe consolă.