Mulți conectează greșit cablul HDMI la televizor. Portul care îți poate schimba complet sunetul

Ce înseamnă ARC și eARC și de ce sunt importante

ARC este prescurtarea de la Audio Return Channel, o tehnologie care permite televizorului și sistemului audio să comunice prin același cablu HDMI. Cu alte cuvinte, nu mai este nevoie de un cablu optic separat pentru a transmite sunetul către soundbar sau receiver.

Versiunea mai nouă, eARC, adică Enhanced Audio Return Channel, oferă aceleași avantaje, dar cu o lățime de bandă mult mai mare. Acest lucru permite redarea unor formate audio de înaltă calitate, precum Dolby Atmos sau Dolby TrueHD, fără compresie.

Dacă sistemul tău audio și televizorul sunt compatibile cu eARC, conectarea la un alt port HDMI obișnuit poate limita calitatea sunetului, chiar dacă imaginea va funcționa fără probleme.

Cum verifici dacă folosești portul corect

Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să verifici etichetele de lângă porturile HDMI. Producătorii marchează de regulă conexiunea compatibilă cu inscripția ARC sau eARC.

Dacă nu găsești această informație pe carcasa televizorului, o poți verifica în manualul de utilizare sau în meniul de setări, la secțiunea dedicată sunetului.

După conectarea soundbarului sau a receiverului la portul eARC, intră în setările televizorului și verifică dacă funcția este activată. Pe unele modele, aceasta nu este pornită automat.

Tot din meniul televizorului este recomandat să activezi și funcția HDMI-CEC, care permite controlul mai multor dispozitive cu o singură telecomandă. Astfel, pornirea televizorului poate porni automat și sistemul audio, iar volumul poate fi controlat fără să schimbi telecomenzile.