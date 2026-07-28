Miliardarii vor centre AI în spațiu, cercetătorii avertizează: un milion de sateliți ar putea otrăvi atmosfera Pământului

Costurile pentru mediu ar putea fi însă mutate doar dintr-un loc în altul. Lansarea, funcționarea și distrugerea unei asemenea infrastructuri ar introduce în atmosferă cantități enorme de metale și particule. Efectele asupra climei și stratului de ozon sunt încă insuficient înțelese.

SpaceX vrea să transforme orbita într-un centru de date uriaș

SpaceX a cerut aprobarea pentru o constelație care ar putea ajunge la un milion de sateliți. Aceștia nu ar oferi doar conexiuni la internet. Ar include procesoare și sisteme capabile să ruleze sarcini pentru inteligența artificială.

Planul este mult mai amplu decât rețeaua Starlink actuală. În 2015 existau aproximativ 1.400 de sateliți activi. Numărul lor a ajuns la aproximativ 15.000 în 2026. Alte zeci de mii ar putea fi lansate până la sfârșitul deceniului.

Adăugarea unui milion de obiecte ar schimba radical mediul orbital. Crește riscul coliziunilor. Crește și cantitatea de resturi spațiale. Un singur impact poate produce mii de fragmente, fiecare capabil să avarieze alți sateliți.

Oamenii de știință au avertizat deja că un milion de sateliți AI ar putea transforma orbita într-un cimitir spațial. Noile proiecte ar putea afecta telescoapele, misiunile științifice și serviciile care depind de sateliții existenți.

Sateliții nu dispar fără urme când reintră în atmosferă

Sateliții aflați pe orbită joasă au o durată limitată de viață. După câțiva ani, ei sunt coborâți și ard în atmosferă. Procesul este prezentat adesea drept o metodă sigură de eliminare. Materialele din care sunt construiți nu dispar însă complet.

În timpul reintrării sunt eliberate particule de aluminiu, litiu și alte metale. Acestea ajung în straturile superioare ale atmosferei, unde pot rămâne perioade lungi. Unele particule pot interveni în reacții chimice importante.