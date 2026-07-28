Miliardarii vor centre AI în spațiu, cercetătorii avertizează: un milion de sateliți ar putea otrăvi atmosfera Pământului
Planurile companiilor tehnologice de a muta centrele de date pentru inteligență artificială pe orbită ar putea produce o catastrofă ecologică. O coaliție de organizații științifice și de mediu cere autorităților americane să oprească temporar aprobările. Potrivit Earthjustice, proiectele analizate de autorități ar putea trimite peste un milion de sateliți în jurul Pământului.
Ideea este susținută de nume importante din industria tehnologică. Elon Musk și Jeff Bezos văd spațiul drept o posibilă soluție pentru cererea uriașă de putere de calcul. Energia solară este disponibilă aproape permanent. Serverele nu ar mai ocupa teren și nu ar consuma apa comunităților de la sol.
Costurile pentru mediu ar putea fi însă mutate doar dintr-un loc în altul. Lansarea, funcționarea și distrugerea unei asemenea infrastructuri ar introduce în atmosferă cantități enorme de metale și particule. Efectele asupra climei și stratului de ozon sunt încă insuficient înțelese.
SpaceX vrea să transforme orbita într-un centru de date uriaș
SpaceX a cerut aprobarea pentru o constelație care ar putea ajunge la un milion de sateliți. Aceștia nu ar oferi doar conexiuni la internet. Ar include procesoare și sisteme capabile să ruleze sarcini pentru inteligența artificială.
Planul este mult mai amplu decât rețeaua Starlink actuală. În 2015 existau aproximativ 1.400 de sateliți activi. Numărul lor a ajuns la aproximativ 15.000 în 2026. Alte zeci de mii ar putea fi lansate până la sfârșitul deceniului.
Adăugarea unui milion de obiecte ar schimba radical mediul orbital. Crește riscul coliziunilor. Crește și cantitatea de resturi spațiale. Un singur impact poate produce mii de fragmente, fiecare capabil să avarieze alți sateliți.
Oamenii de știință au avertizat deja că un milion de sateliți AI ar putea transforma orbita într-un cimitir spațial. Noile proiecte ar putea afecta telescoapele, misiunile științifice și serviciile care depind de sateliții existenți.
Sateliții nu dispar fără urme când reintră în atmosferă
Sateliții aflați pe orbită joasă au o durată limitată de viață. După câțiva ani, ei sunt coborâți și ard în atmosferă. Procesul este prezentat adesea drept o metodă sigură de eliminare. Materialele din care sunt construiți nu dispar însă complet.
În timpul reintrării sunt eliberate particule de aluminiu, litiu și alte metale. Acestea ajung în straturile superioare ale atmosferei, unde pot rămâne perioade lungi. Unele particule pot interveni în reacții chimice importante.
Cercetătorii analizează inclusiv efectele asupra stratului de ozon. Acesta protejează planeta de radiațiile ultraviolete. O creștere masivă a lansărilor și reintrărilor ar putea întârzia refacerea sa sau ar putea produce modificări greu de anticipat.
Riscul nu este doar teoretic. Oamenii de știință au detectat deja poluare asociată reintrării unei rachete SpaceX. Un nor de litiu observat în atmosfera superioară a fost legat de arderea unei trepte Falcon 9.
Un milion de sateliți ar însemna un flux constant de obiecte lansate și înlocuite. Poluarea nu ar proveni doar dintr-un accident. Ar deveni parte din funcționarea normală a sistemului.
Organizațiile cer oprirea aprobărilor până la evaluarea riscurilor
Earthjustice a depus o petiție la Comisia Federală pentru Comunicații din SUA. Documentul cere o analiză amplă a efectelor cumulate. Organizațiile vor ca licențele să fie suspendate până la finalizarea unei evaluări de mediu.
Petiția avertizează asupra poluării stratosferei, degradării ozonului și schimbării chimiei atmosferice. Sunt menționate și poluarea luminoasă, perturbarea faunei și riscurile pentru sănătatea oamenilor.
Companiile argumentează că mutarea serverelor în spațiu ar reduce presiunea de la sol. Centrele actuale consumă cantități uriașe de electricitate și apă. Comunitățile se opun tot mai des construirii lor în apropierea locuințelor.
Totuși, impactul centrelor de date AI asupra mediului nu dispare prin mutarea serverelor pe orbită. Sunt necesare rachete, materiale, sateliți și înlocuiri permanente.
Proiectele nu au fost încă aprobate la scara propusă. Nici efectele catastrofale nu sunt o certitudine demonstrată. Tocmai aceasta este problema indicată de cercetători. Nimeni nu știe cu precizie ce se întâmplă atunci când atmosfera primește anual resturile a mii de centre de date orbitale.