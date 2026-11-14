Microsoft vine cu scuze și explică de ce au picat Outlook și Teams. Serviciile au revenit, dar pagubele sunt estimate la miliarde de dolari

O modificare a rețelei a scos la iveală o problemă mai veche

Defecțiunea își are originea într-o intervenție anterioară prin care Microsoft extinsese capacitatea rețelei. Problema introdusă atunci s-a manifestat abia după o modificare recentă, explică firma în mesajul publicat pe X, citat de ABC News. Deocamdată, aceasta este explicația generală, iar compania a promis un raport complet după încheierea analizei.

Repunerea în funcțiune s-a făcut treptat. Microsoft spune că a verificat stabilitatea la fiecare etapă, ținând cont de cererea foarte mare pentru serviciile sale. Compania recunoaște că această abordare a prelungit recuperarea, dar susține că a ajutat la evitarea unor noi întreruperi în timpul revenirii.

Problemele au vizat în special funcțiile care depind de Exchange Online, serviciul cloud pentru e-mail și calendare. De aici, blocajele s-au extins la alte aplicații și servicii Microsoft conectate la aceeași infrastructură. Serviciile care nu depindeau de componentele afectate au putut continua să funcționeze.

Spitale, instituții și firme au rămas fără comunicațiile obișnuite

Sesizările au venit din 74 de țări și teritorii încă din prima oră, arată datele Downdetector citate de publicația americană Inc.. Efectele au depășit însă disconfortul unui e-mail care nu se trimite.

În Marea Britanie, angajații care preiau apeluri de urgență nu au mai putut transmite datele pacienților pe căile obișnuite, potrivit sindicatului GMB. Autoritățile pentru imigrație din Noua Zeelandă au anunțat oprirea procesării cererilor de viză. Companiile aeriene IndiGo și Akasa Air au avertizat, la rândul lor, că mesajele trimise serviciilor de asistență puteau să nu ajungă.

Efectele penei Microsoft în România au inclus probleme de acces la Outlook și Microsoft 365. Un caz concret a fost cel al companiei MTR Media, a cărei infrastructură de e-mail, bazată pe Exchange și Outlook, era indisponibilă vineri, conform informațiilor publicate de Connect.ro.

Pierderile ar putea ajunge la miliarde de dolari

Anderson Economic Group estimează că întreruperea ar putea costa economia aproape 7 miliarde de dolari prin productivitatea pierdută. Calculul a fost prezentat de CNN și preluat de Inc. Cifra privește efectele asupra activității celor afectați, nu o pierdere de această valoare confirmată în conturile Microsoft.