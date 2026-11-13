Problemele Microsoft și succesiunea evenimentelor care au pus comunicațiile globale pe butuci. Outlook și Teams au fost doar începutul dezastrului

Vineri, 13 noiembrie 2026, consecințele continuă să fie resimțite pe mai multe continente. Microsoft raportează progrese în restabilirea serviciilor, însă recuperarea este graduală, iar funcționarea normală nu fusese încă restabilită integral la momentul redactării. Dincolo de explicațiile tehnice, poate cea mai tulburătoare concluzie este că o problemă apărută în infrastructura unui singur furnizor a devenit, în câteva ore, problema unei bune părți a lumii conectate.

Cum a început dezastrul Microsoft și de ce primele încercări de remediere au eșuat

Cronologia oficială a incidentului arată că problemele Exchange Online au început joi, 12 noiembrie, la ora 16:17 UTC, adică 18:17 în România. Inițial, Microsoft a investigat dificultățile utilizatorilor din America de Nord și de Sud care nu își mai puteau accesa căsuțele poștale, însă amploarea incidentului avea să devină evidentă foarte repede. La ora 18:26 UTC, echivalentul orei 20:26 în România, compania a înregistrat un incident distinct pentru afectarea mai multor servicii Microsoft 365. Nu mai era vorba doar despre Outlook.

Platforma Downdetector a început să înregistreze creșteri spectaculoase ale raportărilor. În Statele Unite, numărul sesizărilor pentru Outlook a ajuns la aproximativ 130.000 în apropierea vârfului incidentului, iar într-un interval de aproximativ o oră au fost semnalate probleme din 74 de țări și teritorii. Cifrele sunt importante pentru a înțelege răspândirea defecțiunilor, dar trebuie interpretate corect: o raportare nu înseamnă neapărat un utilizator unic, iar numărul celor care nu au putut lucra nu poate fi dedus direct din statisticile Downdetector.

Explicația inițială oferită de Microsoft făcea referire la o încărcare neobișnuit de mare a infrastructurii sale. Ulterior, inginerii au constatat că nu o creștere firească a traficului era responsabilă pentru situație, ci faptul că mai multe servere deveniseră indisponibile în mod neașteptat. Cele rămase active trebuiau să gestioneze un volum de solicitări pentru care infrastructura disponibilă nu mai avea suficientă capacitate. Un asemenea dezechilibru poate transforma o defecțiune localizată într-o problemă cu efecte asupra întregului sistem.

Microsoft a început să redistribuie conexiunile, să oprească temporar implementările de software și să repornească serverele afectate. Problema era însă mai complicată. Unele servere reveneau online și păreau stabile pentru o perioadă, numai pentru a înceta din nou să răspundă după reluarea traficului real. Cu alte cuvinte, repornirea infrastructurii nu rezolva mecanismul care provocase indisponibilitatea ei.

În cursul nopții de joi spre vineri, Microsoft a recunoscut că măsurile aplicate nu produceau rezultatele anticipate. Au fost investigate tipurile de solicitări care suprasolicitau un proces esențial al serverelor, a fost limitat selectiv traficul și au fost izolate anumite segmente de infrastructură pentru repornire și testare. Inginerii au analizat inclusiv reconstruirea unor servere folosind configurații software anterioare.

Vorbim, așadar, despre un incident care a depășit 12 ore și în care fiecare încercare de remediere trebuia evaluată cu atenție. Dacă infrastructura era readusă prea repede la capacitate normală, riscul era ca aceleași servere să cedeze din nou, prelungind indisponibilitatea serviciilor.