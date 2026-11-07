Mercedes dezvoltă un parbriz pe care șoferul și pasagerul pot vedea imagini diferite Mercedes-Benz Media

Cum ajung două imagini diferite pe același parbriz

Sistemul Holo Display combină un proiector din bord cu o peliculă transparentă integrată în sticlă. Elementele optice holografice reflectă selectiv lumina, astfel încât imaginile să rămână vizibile în soare și să poată fi văzute numai din anumite unghiuri.

Conform companiei, șoferul nu vede conținutul destinat pasagerului și invers. Informațiile apar la nevoie. Separat, Mercedes testează LED-uri integrate în geamuri, inclusiv în lunetă, pentru avertizări adresate celor din spate.

MiniLED-urile sunt potrivite suprafețelor mari, iar microLED-urile permit imagini detaliate pe suprafețe mici. Când afișajul este oprit, componentele rămân aproape invizibile.

De ce contează separarea ecranului pasagerului de privirea șoferului

Ideea unui conținut diferit pentru fiecare ocupant are deja un precedent în gama constructorului. MBUX Hyperscreen, prezentat în 2021 pentru EQS, reunește mai multe afișaje sub o suprafață curbată de sticlă, lată de 141 de centimetri. Pasagerul are propria zonă de comandă, independentă de cea folosită pentru informațiile necesare celui de la volan. Interfața aducea la vedere funcții relevante pentru contextul deplasării, pentru a reduce trecerea prin submeniuri. Navigația, radioul și telefonia ocupau un loc important în această organizare.

Pentru această configurație, Mercedes descria până la șapte profiluri pentru pasager și afișarea unui decor digital când scaunul din dreapta era liber. Ecranele central și al pasagerului foloseau tehnologie OLED. Funcțiile de divertisment disponibile în mers depindeau de legislația fiecărei țări, o limitare precizată încă de la prezentarea sistemului.

Protejarea atenției șoferului a devenit apoi o componentă explicită a sistemelor multimedia. La Clasa E prezentată în 2023, ecranul opțional al pasagerului putea afișa conținut video în timpul deplasării. O funcție bazată pe cameră reducea luminozitatea acestuia pentru a limita distragerea celui aflat la volan.

Tot pe acea generație, camera pentru fotografii și videoconferințe era inclusă în echiparea opțională MBUX Superscreen. Pentru șofer, participarea cu imagine la o conferință online era prevăzută cu mașina staționată. Exemplele arată de ce posibilitatea tehnică de a afișa un film sau un apel nu stabilește, singură, când poate fi folosită funcția.