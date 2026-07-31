Mark Zuckerberg apără inteligența artificială din China. De ce spune că o interdicție ar fi o greșeală uriașă pentru SUA

Modelul chinezesc care a alarmat Washingtonul

Discuția s-a intensificat după lansarea Kimi K3, un model creat de compania Moonshot AI din Beijing. Sistemul a atras atenția prin performanțele sale în programare și rezolvarea unor sarcini complexe. Rezultatele sunt considerate apropiate, în anumite teste, de cele obținute de modelele dezvoltate de OpenAI și Anthropic.

Kimi K3 este disponibil în regim open-weight. Dezvoltatorii pot descărca parametrii modelului și îl pot adapta pentru propriile proiecte. Această strategie reduce dependența de un singur furnizor și permite companiilor să ruleze sistemul pe infrastructura proprie.

Succesul său a provocat însă suspiciuni în Statele Unite. Oficialii americani susțin că Moonshot AI ar fi antrenat modelul folosind rezultate generate de sistemele rivalilor americani. Tehnica este cunoscută drept distilare și poate fi utilizată pentru a transfera o parte dintre capacitățile unui model puternic către unul mai mic sau mai ieftin.

Subiectul a devenit important după apariția unui model AI gratuit din China care a pus presiune pe Silicon Valley. Administrația americană analizează inclusiv sancțiuni împotriva laboratoarelor care ar fi depășit limita concurenței și ar fi încălcat drepturile de proprietate intelectuală.

Zuckerberg avertizează asupra controlului marilor companii

Fondatorul Meta susține că inteligența artificială nu ar trebui să ajungă sub controlul câtorva laboratoare puternice. El promovează ideea unei tehnologii disponibile unui număr cât mai mare de dezvoltatori, companii și utilizatori.

Modelele deschise pot fi personalizate și rulate local. Companiile nu sunt obligate să trimită toate datele către serverele unui furnizor extern. În plus, cercetătorii pot analiza mai ușor modul în care funcționează sistemele și pot dezvolta propriile măsuri de protecție.

Zuckerberg avertizează însă că reglementarea ar putea fi influențată de firmele care au interesul să limiteze concurența. Fenomenul este cunoscut drept „capturarea reglementării”. Apare atunci când regulile sunt construite sau aplicate în principal în avantajul celor mai puternici jucători din industrie.