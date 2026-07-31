Mark Zuckerberg apără inteligența artificială din China. De ce spune că o interdicție ar fi o greșeală uriașă pentru SUA
Mark Zuckerberg avertizează că Statele Unite nu ar trebui să interzică modelele chinezești de inteligență artificială doar pentru a obține un avantaj în cursa tehnologică globală. Într-un interviu acordat Financial Times, fondatorul Meta a susținut că blocarea celor mai avansate sisteme dezvoltate în China nu ar reprezenta „o soluție eficientă”. El consideră că firmele americane ar trebui să identifice problemele care le împiedică să concureze, nu să elimine rivalii prin restricții.
Declarațiile apar într-un moment tensionat pentru industria AI. Modelele chinezești devin mai performante, mai ieftine și mai ușor de adaptat. În același timp, oficialii americani analizează sancțiuni împotriva laboratoarelor suspectate că au folosit fără permisiune tehnologie sau rezultate produse de companii din SUA.
Modelul chinezesc care a alarmat Washingtonul
Discuția s-a intensificat după lansarea Kimi K3, un model creat de compania Moonshot AI din Beijing. Sistemul a atras atenția prin performanțele sale în programare și rezolvarea unor sarcini complexe. Rezultatele sunt considerate apropiate, în anumite teste, de cele obținute de modelele dezvoltate de OpenAI și Anthropic.
Kimi K3 este disponibil în regim open-weight. Dezvoltatorii pot descărca parametrii modelului și îl pot adapta pentru propriile proiecte. Această strategie reduce dependența de un singur furnizor și permite companiilor să ruleze sistemul pe infrastructura proprie.
Succesul său a provocat însă suspiciuni în Statele Unite. Oficialii americani susțin că Moonshot AI ar fi antrenat modelul folosind rezultate generate de sistemele rivalilor americani. Tehnica este cunoscută drept distilare și poate fi utilizată pentru a transfera o parte dintre capacitățile unui model puternic către unul mai mic sau mai ieftin.
Subiectul a devenit important după apariția unui model AI gratuit din China care a pus presiune pe Silicon Valley. Administrația americană analizează inclusiv sancțiuni împotriva laboratoarelor care ar fi depășit limita concurenței și ar fi încălcat drepturile de proprietate intelectuală.
Zuckerberg avertizează asupra controlului marilor companii
Fondatorul Meta susține că inteligența artificială nu ar trebui să ajungă sub controlul câtorva laboratoare puternice. El promovează ideea unei tehnologii disponibile unui număr cât mai mare de dezvoltatori, companii și utilizatori.
Modelele deschise pot fi personalizate și rulate local. Companiile nu sunt obligate să trimită toate datele către serverele unui furnizor extern. În plus, cercetătorii pot analiza mai ușor modul în care funcționează sistemele și pot dezvolta propriile măsuri de protecție.
Zuckerberg avertizează însă că reglementarea ar putea fi influențată de firmele care au interesul să limiteze concurența. Fenomenul este cunoscut drept „capturarea reglementării”. Apare atunci când regulile sunt construite sau aplicate în principal în avantajul celor mai puternici jucători din industrie.
Meta s-a diferențiat mult timp prin modelele Llama și prin investițiile uriașe în inteligență artificială. Compania a prezentat anterior un plan de zeci de miliarde de dolari pentru dezvoltarea AI, mizând pe integrarea tehnologiei în Facebook, Instagram, WhatsApp și dispozitivele sale inteligente.
Meta nu mai este complet fidelă modelelor deschise
Poziția lui Zuckerberg este mai complicată decât pare. Meta continuă să susțină accesul deschis, dar a lansat și Muse Spark, un model proprietar. Compania a invocat motive de siguranță pentru decizia de a nu publica parametrii sistemului.
Această schimbare arată că nici Meta nu consideră că orice model trebuie oferit fără restricții. Sistemele foarte puternice pot fi folosite pentru atacuri informatice, manipulare sau identificarea unor vulnerabilități. Companiile încearcă să stabilească o limită între accesul liber și riscurile care apar odată cu răspândirea tehnologiei.
Noul model Meta Muse Spark poate deschide și o sursă suplimentară de venituri. Meta încearcă să recupereze distanța față de OpenAI, Anthropic și Google, după investiții uriașe în infrastructură și recrutarea unor cercetători cunoscuți.
Restricțiile pot afecta și securitatea cibernetică
Zuckerberg contestă și ideea că limitarea modelelor avansate ar îmbunătăți automat securitatea. Aceleași sisteme care pot descoperi vulnerabilități pot fi utilizate și pentru repararea lor. Dacă accesul este rezervat câtorva organizații, firmele mai mici ar putea rămâne fără instrumentele necesare pentru a se apăra.
Directorul Meta consideră că verificarea modelelor înainte de lansare poate fi utilă. Procesul trebuie însă realizat de persoane competente și independente. Marile laboratoare nu ar trebui să poată decide singure ce tehnologii concurente ajung pe piață.
Dezbaterea nu are o soluție simplă. O interdicție ar putea limita accesul la anumite produse chinezești, dar nu ar opri dezvoltarea lor în alte regiuni. În același timp, ignorarea acuzațiilor privind proprietatea intelectuală ar putea încuraja practici incorecte.
Poziția lui Zuckerberg este clară. Statele Unite trebuie să concureze prin modele mai bune, infrastructură mai puternică și costuri mai mici. Blocarea inteligenței artificiale chinezești ar putea oferi un avantaj temporar, dar nu ar rezolva problemele care permit rivalilor să recupereze distanța.