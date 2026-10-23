Lucrările pe care le poți face la locuință fără autorizație de construire. Ce prevede noul Cod al urbanismului

Pentru intervențiile enumerate asupra construcțiilor existente, legea stabilește condiția amplasării în afara zonelor construite protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice. Printre lucrările permise fără autorizație se află:

reparațiile la garduri, dacă se păstrează forma și materialele;

reparațiile la acoperișuri, învelitori și terase, fără schimbarea formei și aspectului;

repararea sau înlocuirea tâmplăriei interioare;

repararea sau înlocuirea tâmplăriei exterioare, cu păstrarea formei și dimensiunilor golurilor și tâmplăriei, chiar dacă materialul se schimbă;

repararea ori înlocuirea finisajelor și pardoselilor interioare;

reparațiile la finisajele exterioare, dacă nu sunt modificate elementele de fațadă și culorile clădirii;

reparațiile și înlocuirile sobelor și coșurilor de fum aferente.

Condițiile privind aspectul contează în practică. De exemplu, înlocuirea unei ferestre în limitele prevăzute de lege este diferită de mărirea golului din perete, iar repararea acoperișului nu trebuie confundată cu schimbarea formei acestuia.

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Instalațiile și panourile solare au condiții distincte

Lista include reparațiile și înlocuirile instalațiilor interioare, precum și reparațiile branșamentelor și racordurilor exterioare aferente construcției, în limitele proprietății. Sunt prevăzute și montarea sistemelor locale de încălzire, a echipamentelor pentru prepararea apei calde, a aparatelor individuale de climatizare și a contoarelor de utilități.

Dacă montezi panouri fotovoltaice sau solare, trebuie însă să verifici obligația de înștiințare. Textul cere înștiințarea prealabilă a autorităților locale, chiar dacă nu este necesară autorizația de construire pentru situația reglementată.

Prevederea privește sistemele fotovoltaice montate de proprietarii prosumatori pe clădiri, anexe sau sol și panourile solare pentru încălzire ori apă caldă destinată consumului propriu. Structura de susținere trebuie să asigure stabilitatea ansamblului și să preia inclusiv încărcările produse de vânt și zăpadă.

Ce poți amenaja în curte și ce anexe sunt permise la țară

Codul enumeră și amenajări care pot fi executate fără formalități de autorizare. Printre acestea sunt grădinile de fațadă din afara zonelor construite protejate, anumite branșamente și racorduri în limitele proprietății, precum și ziduri de sprijin ori scări de acces la parter.