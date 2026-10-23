Lucrările pe care le poți face la locuință fără autorizație de construire. Ce prevede noul Cod al urbanismului
Reparațiile la finisaje, schimbarea tâmplăriei în anumite condiții, intervențiile la instalațiile interioare și montarea aparatelor individuale de climatizare se numără printre lucrările care pot fi realizate fără autorizație de construire. Noul Cod al urbanismului permite și unele amenajări în curte sau anexe mici în mediul rural, însă fiecare categorie are condiții precise. Fără autorizație nu înseamnă automat fără înștiințarea primăriei ori fără respectarea regulilor tehnice și urbanistice.
Ce reparații poți face în casă și la exterior
Regulile sunt prevăzute la articolul 299 din Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, aprobat prin Legea nr. 169/2026. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august și a intrat în vigoare pe 25 august 2026.
Pentru intervențiile enumerate asupra construcțiilor existente, legea stabilește condiția amplasării în afara zonelor construite protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice. Printre lucrările permise fără autorizație se află:
- reparațiile la garduri, dacă se păstrează forma și materialele;
- reparațiile la acoperișuri, învelitori și terase, fără schimbarea formei și aspectului;
- repararea sau înlocuirea tâmplăriei interioare;
- repararea sau înlocuirea tâmplăriei exterioare, cu păstrarea formei și dimensiunilor golurilor și tâmplăriei, chiar dacă materialul se schimbă;
- repararea ori înlocuirea finisajelor și pardoselilor interioare;
- reparațiile la finisajele exterioare, dacă nu sunt modificate elementele de fațadă și culorile clădirii;
- reparațiile și înlocuirile sobelor și coșurilor de fum aferente.
Condițiile privind aspectul contează în practică. De exemplu, înlocuirea unei ferestre în limitele prevăzute de lege este diferită de mărirea golului din perete, iar repararea acoperișului nu trebuie confundată cu schimbarea formei acestuia.
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Instalațiile și panourile solare au condiții distincte
Lista include reparațiile și înlocuirile instalațiilor interioare, precum și reparațiile branșamentelor și racordurilor exterioare aferente construcției, în limitele proprietății. Sunt prevăzute și montarea sistemelor locale de încălzire, a echipamentelor pentru prepararea apei calde, a aparatelor individuale de climatizare și a contoarelor de utilități.
Dacă montezi panouri fotovoltaice sau solare, trebuie însă să verifici obligația de înștiințare. Textul cere înștiințarea prealabilă a autorităților locale, chiar dacă nu este necesară autorizația de construire pentru situația reglementată.
Prevederea privește sistemele fotovoltaice montate de proprietarii prosumatori pe clădiri, anexe sau sol și panourile solare pentru încălzire ori apă caldă destinată consumului propriu. Structura de susținere trebuie să asigure stabilitatea ansamblului și să preia inclusiv încărcările produse de vânt și zăpadă.
Ce poți amenaja în curte și ce anexe sunt permise la țară
Codul enumeră și amenajări care pot fi executate fără formalități de autorizare. Printre acestea sunt grădinile de fațadă din afara zonelor construite protejate, anumite branșamente și racorduri în limitele proprietății, precum și ziduri de sprijin ori scări de acces la parter.
Sunt incluse terasele exterioare demontabile și pergolele din interiorul proprietății, în afara zonelor construite protejate. Separat, pentru anexele noi ale locuințelor unifamiliale din mediul rural, condițiile trebuie îndeplinite cumulativ:
- suprafață totală de cel mult 20 de metri pătrați;
- înălțime de maximum 2,5 metri;
- construcție fără fundație;
- caracter provizoriu și demontabil;
- structură din lemn sau metal;
- respectarea Planului urbanistic general, a regulamentului local de urbanism și a Codului civil.
În această categorie pot intra terase acoperite, pergole, bucătării de vară, chioșcuri, magazii sau grupuri sanitare. Limita de 20 de metri pătrați este cumulată, astfel că nu poate fi interpretată drept o suprafață disponibilă separat pentru fiecare anexă.
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Ce obligații rămân chiar dacă nu ceri autorizație
Scutirea de autorizare nu înlătură cerințele privind siguranța construcției, protecția mediului și patrimoniul. Beneficiarul răspunde pentru nerespectarea acestora în solidar cu proiectanții și executanții.
„În cazul lucrărilor de construire realizate în lipsa oricărei formalități, respectarea reglementărilor urbanistice și a reglementărilor tehnice privind calitatea în construcții aplicabile, a legislației privind protecția mediului și a patrimoniului natural și construit precum și a altor acte normative din domeniile sectoriale este obligatorie.”
Articolul 299 prevede și recepția obligatorie la terminarea lucrărilor, potrivit contractului dintre beneficiar și constructor. Aceasta se înscrie, împreună cu proiectul de execuție, în cartea tehnică a construcției și în Registrul Național al Construcțiilor.
Pentru anexele rurale realizate în condițiile menționate există și obligația declarării, pe propria răspundere, în vederea impozitării. Așadar, lipsa autorizației nu elimină evidența fiscală a construcției.