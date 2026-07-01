Lista scumpirilor care intră în vigoare de azi, 1 iulie. Vom plăti mai mult pentru amenzi, facturi la apă, carburanți și comenzi online
De la 1 iulie intră în vigoare o serie de modificări care vor avea un impact direct asupra bugetului multor români. De la alimentarea mașinii și plata facturilor la apă, până la comenzile făcute pe platforme precum Temu și Shein sau amenzile de circulație, costurile cresc în mai multe domenii. În același timp, salariul minim brut pe economie este majorat, însă această schimbare produce și efecte indirecte, precum creșterea valorii punctului de amendă.
Motorina se scumpește după expirarea reducerii accizei
Una dintre cele mai importante modificări îi afectează pe șoferi. După expirarea măsurilor adoptate în perioada crizei energetice generate de conflictul din Golful Persic, reducerea accizei la motorină nu mai este aplicată, iar prețurile cresc automat.
OMV Petrom a majorat deja prețul motorinei standard cu 36 de bani pe litru, în timp ce benzina standard a rămas la 8,62 lei/litru. Astfel, motorina standard a ajuns la 9,54 lei/litru, iar este de așteptat ca și ceilalți mari distribuitori să opereze ajustări similare.
Majorarea reprezintă efectul direct al revenirii accizei la nivelul anterior, respectiv o creștere de 30 de bani pe litru la care se adaugă TVA-ul aferent. Pentru un rezervor de 50 de litri, șoferii vor plăti aproximativ 18 lei în plus, iar pentru unul de 100 de litri costul suplimentar ajunge la 36 de lei.
Amenzile rutiere cresc odată cu salariul minim
Tot de la 1 iulie, salariul minim brut pe economie crește de la 4.050 la 4.325 de lei, ceea ce înseamnă un plus de 275 de lei brut și aproximativ 125 de lei net pentru angajații remunerați cu salariul minim.
Însă majorarea salariului minim produce automat și creșterea punctului-amendă, deoarece acesta reprezintă 5% din salariul minim brut. De acum, valoarea unui punct-amendă ajunge la aproximativ 216,25 lei, iar cea mai mică sancțiune pentru o abatere rutieră va fi de aproximativ 433 de lei.
Astfel, nepurtarea centurii de siguranță, oprirea neregulamentară sau depășirea vitezei cu 10-20 km/h se sancționează cu amenzi între 432 și aproape 650 de lei. Pentru trecerea pe culoarea roșie a semaforului, comportamentul agresiv în trafic sau depășirea vitezei cu 21-30 km/h, amenzile ajung până la peste 1.080 de lei și pot fi însoțite de suspendarea permisului.
În cazul folosirii telefonului mobil fără sistem hands-free, neacordării priorității ori depășirilor neregulamentare, sancțiunile pot depăși 1.700 de lei, iar în unele situații permisul este suspendat pentru 60 de zile.
Taxe noi pentru comenzile de pe Temu și Shein
Românii care comandă frecvent produse de pe platformele asiatice vor plăti, de asemenea, mai mult. Începând de astăzi, pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro se aplică o nouă taxă vamală de 3 euro pentru fiecare categorie de produse din colet.
Aceasta se adaugă taxei existente de 25 de lei percepută pentru procesarea coletului, ceea ce înseamnă că, în cazul produselor foarte ieftine, taxele pot ajunge să coste chiar mai mult decât bunurile comandate.
Măsura urmărește descurajarea importurilor ieftine din afara Uniunii Europene și alinierea regimului fiscal aplicat comerțului online.
Se schimbă plafonarea alimentelor
O altă modificare importantă privește produsele alimentare. De la 1 iulie intră în vigoare noua formă a mecanismului de plafonare a adaosului comercial, însă acesta nu se mai aplică procesatorilor.
În consecință, există posibilitatea ca unele produse alimentare fabricate în România să înregistreze modificări de preț în perioada următoare, în funcție de costurile suportate de producători și comercianți.
Facturile la apă și canalizare cresc în mai multe județe
Vești mai puțin bune vin și pentru consumatorii din mai multe județe, unde operatorii regionali de apă și canalizare aplică noi tarife de la 1 iulie. În aria de operare a companiei Euro Apavol, care deservește localități din Ilfov, Ialomița și Giurgiu, apa potabilă se scumpește de la 8 lei la 9,85 lei pe metrul cub, iar serviciul de canalizare crește de la 6,32 lei la 8,48 lei pe metrul cub.
Majorările îi afectează pe locuitorii din Voluntari, Ștefăneștii de Jos, Berceni, Copăceni, Dascălu, 1 Decembrie și alte localități din cele trei județe.
Și operatorul Apă Canal Sibiu introduce noi tarife, apa potabilă urmând să coste 7,81 lei pe metrul cub fără TVA, iar canalizarea 5,89 lei pe metrul cub fără TVA. Noile tarife se aplică inclusiv în municipiul Făgăraș din județul Brașov.
În județul Timiș, Aquatim majorează prețul apei potabile la 10,47 lei pe metrul cub cu TVA, iar serviciul de canalizare ajunge la 10,60 lei pe metrul cub cu TVA.
Operatorii explică faptul că aceste ajustări nu reprezintă decizii luate arbitrar, ci fac parte din strategiile tarifare aprobate pentru proiectele regionale de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare, cofinanțate din fonduri europene. Aplicarea noilor tarife este una dintre obligațiile asumate prin contractele de finanțare și este aprobată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.
Astfel, de la 1 iulie, românii vor resimți noi creșteri de costuri în mai multe domenii ale vieții de zi cu zi. Deși salariul minim este majorat, o parte din câștigul suplimentar va fi absorbit de scumpirile care intră în vigoare chiar de astăzi.