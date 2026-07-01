Lista scumpirilor care intră în vigoare de azi, 1 iulie. Vom plăti mai mult pentru amenzi, facturi la apă, carburanți și comenzi online

OMV Petrom a majorat deja prețul motorinei standard cu 36 de bani pe litru, în timp ce benzina standard a rămas la 8,62 lei/litru. Astfel, motorina standard a ajuns la 9,54 lei/litru, iar este de așteptat ca și ceilalți mari distribuitori să opereze ajustări similare.

Majorarea reprezintă efectul direct al revenirii accizei la nivelul anterior, respectiv o creștere de 30 de bani pe litru la care se adaugă TVA-ul aferent. Pentru un rezervor de 50 de litri, șoferii vor plăti aproximativ 18 lei în plus, iar pentru unul de 100 de litri costul suplimentar ajunge la 36 de lei.

Amenzile rutiere cresc odată cu salariul minim

Tot de la 1 iulie, salariul minim brut pe economie crește de la 4.050 la 4.325 de lei, ceea ce înseamnă un plus de 275 de lei brut și aproximativ 125 de lei net pentru angajații remunerați cu salariul minim.

Însă majorarea salariului minim produce automat și creșterea punctului-amendă, deoarece acesta reprezintă 5% din salariul minim brut. De acum, valoarea unui punct-amendă ajunge la aproximativ 216,25 lei, iar cea mai mică sancțiune pentru o abatere rutieră va fi de aproximativ 433 de lei.

Astfel, nepurtarea centurii de siguranță, oprirea neregulamentară sau depășirea vitezei cu 10-20 km/h se sancționează cu amenzi între 432 și aproape 650 de lei. Pentru trecerea pe culoarea roșie a semaforului, comportamentul agresiv în trafic sau depășirea vitezei cu 21-30 km/h, amenzile ajung până la peste 1.080 de lei și pot fi însoțite de suspendarea permisului.

În cazul folosirii telefonului mobil fără sistem hands-free, neacordării priorității ori depășirilor neregulamentare, sancțiunile pot depăși 1.700 de lei, iar în unele situații permisul este suspendat pentru 60 de zile.

Taxe noi pentru comenzile de pe Temu și Shein

Românii care comandă frecvent produse de pe platformele asiatice vor plăti, de asemenea, mai mult. Începând de astăzi, pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro se aplică o nouă taxă vamală de 3 euro pentru fiecare categorie de produse din colet.