Kratos nu pleacă nicăieri: următorul God of War va continua direct povestea lui Laufey
Kratos va reveni ca protagonist într-un nou joc God of War. Titlul va fi lansat după „God of War Laufey”. Povestea sa va continua direct evenimentele din aventura dedicată lui Faye, potrivit informațiilor publicate de GameSpot.
Confirmarea a venit de la Cory Barlog. Șeful departamentului de creație al Santa Monica Studio a vorbit la San Diego Comic-Con. El a explicat că jocul cu Laufey nu este o aventură secundară fără efecte asupra seriei. Tot ce se întâmplă în el pregătește următorul capitol important.
Jocul lui Faye pregătește revenirea lui Kratos
Cory Barlog a spus că echipa construiește o poveste mai mare. „God of War Laufey” continuă evenimentele anterioare. În același timp, extinde lumea și introduce elementele necesare viitorului joc cu Kratos.
Faye rămâne o parte importantă a universului. Influența ei a fost prezentă în „God of War” din 2018 și în „God of War Ragnarök”. Jucătorii au aflat însă povestea sa mai ales prin amintiri, obiecte și mărturiile altor personaje. Noul titlu o aduce pentru prima dată în centrul acțiunii.
Santa Monica Studio a prezentat deja primele detalii despre God of War Laufey. Faye se trezește într-un tărâm misterios după propria moarte. Planurile prin care încercase să îi protejeze pe Kratos și Atreus sunt amenințate.
Ea trebuie să traverseze Everywhen. Acesta este un fel de viață de apoi destinată zeilor. Tărâmul reunește personaje și creaturi din mitologii diferite. Faye va încerca să se întoarcă acasă și să salveze familia pe care a lăsat-o în urmă.
Cory Barlog promite că seria va avea mereu jocuri cu Kratos
Schimbarea protagonistei a provocat reacții împărțite. Unii fani sunt interesați de trecutul lui Faye. Alții nu vor un joc God of War în care Kratos nu conduce povestea. Cory Barlog încearcă acum să liniștească publicul.
El a spus clar că vor exista mereu jocuri cu Kratos. Faye face parte dintr-o construcție narativă mai amplă. Povestea ei nu îl înlocuiește pe Zeul Războiului. Din contră, ar urma să explice și să pregătească următoarea sa aventură.
Barlog a menționat și personajul Phranque. Acesta este un cub vorbitor care o însoțește pe Faye. Personajul ar fi făcut parte din proiect încă de la început. Rolul său ar putea fi mai important decât lasă să se vadă primele imagini.
Nu este clar unde îl va duce următoarea poveste pe Kratos. Saga nordică s-a încheiat cu schimbări majore. Relația sa cu Atreus a intrat într-o etapă nouă. Jocul dedicat lui Faye poate deschide drumul către alți zei și alte mitologii.
Kratos rămâne unul dintre cele mai importante personaje PlayStation. Aventurile sale au ajuns și pe calculatoare. Versiunea pentru PC a God of War Ragnarök a inclus suport pentru monitoare ultrawide și tehnologii moderne de upscaling.
God of War Laufey are deja data lansării
„God of War Laufey” va fi lansat pe 16 februarie 2027. Jocul este confirmat pentru PlayStation 5. Nu există în acest moment o versiune pentru PC. Prețul și edițiile disponibile nu au fost încă anunțate.
Deborah Ann Woll revine în rolul lui Faye. Actrița a interpretat personajul și în „God of War Ragnarök”. Chris Judge îl joacă din nou pe Kratos. Jack Quaid îi oferă vocea lui Phranque, iar Perlina Lau o interpretează pe Rue.
Noul joc va păstra luptele brutale ale seriei. Stilul lui Faye va fi însă diferit. Ea este mai rapidă și mai agilă decât Kratos. Echipa încearcă să combine fluiditatea jocurilor din perioada greacă cu lumea detaliată a capitolelor nordice.
Universul se extinde și dincolo de jocuri. Amazon pregătește o adaptare live-action, iar primele imagini au arătat deja cum arată Kratos și Atreus în serialul God of War.
Santa Monica Studio nu a anunțat titlul următorului joc cu Kratos. Nu există nici o perioadă de lansare. Un lucru este însă sigur. „God of War Laufey” nu reprezintă o pauză de la povestea principală. Este podul către următorul război al lui Kratos.