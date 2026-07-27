Kratos nu pleacă nicăieri: următorul God of War va continua direct povestea lui Laufey

Jocul lui Faye pregătește revenirea lui Kratos

Cory Barlog a spus că echipa construiește o poveste mai mare. „God of War Laufey” continuă evenimentele anterioare. În același timp, extinde lumea și introduce elementele necesare viitorului joc cu Kratos.

Faye rămâne o parte importantă a universului. Influența ei a fost prezentă în „God of War” din 2018 și în „God of War Ragnarök”. Jucătorii au aflat însă povestea sa mai ales prin amintiri, obiecte și mărturiile altor personaje. Noul titlu o aduce pentru prima dată în centrul acțiunii.

Santa Monica Studio a prezentat deja primele detalii despre God of War Laufey. Faye se trezește într-un tărâm misterios după propria moarte. Planurile prin care încercase să îi protejeze pe Kratos și Atreus sunt amenințate.

Ea trebuie să traverseze Everywhen. Acesta este un fel de viață de apoi destinată zeilor. Tărâmul reunește personaje și creaturi din mitologii diferite. Faye va încerca să se întoarcă acasă și să salveze familia pe care a lăsat-o în urmă.

Cory Barlog promite că seria va avea mereu jocuri cu Kratos

Schimbarea protagonistei a provocat reacții împărțite. Unii fani sunt interesați de trecutul lui Faye. Alții nu vor un joc God of War în care Kratos nu conduce povestea. Cory Barlog încearcă acum să liniștească publicul.

El a spus clar că vor exista mereu jocuri cu Kratos. Faye face parte dintr-o construcție narativă mai amplă. Povestea ei nu îl înlocuiește pe Zeul Războiului. Din contră, ar urma să explice și să pregătească următoarea sa aventură.