INTERVIU EXCLUSIV THE PAPER | Serialul care duce mai departe spiritul The Office revine cu povești noi din culisele unei redacții de ziar
Serialul The Paper pornește de la o întrebare firească pentru oricine a urmărit, la vremea respectivă, fenomentul The Office: ce se întâmplă cu umorul unor oameni obișnuiți atunci când decorul se schimbă, dar absurditatea vieții de birou rămâne aceeași? Noua producție păstrează, de altfel, legătura cu universul deja existen și continuă direcția comediei care a transformat situațiile banale de la locul de muncă în momente greu de uitat.
De data aceasta, acțiunea se mută într-o redacție de ziar local, unde problemele profesionale, ambițiile personale și relațiile dintre colegi se întâlnesc într-un mediu destul de presant. Ca o mică confesiune, lucrând, la viața mea, inclusiv într-o astfel de redacție locală, nu pot să nu remarc, urmărind serialul, legătura cu viața reală. Unele situații chiar se petrec, chiar dacă cele din serial sunt exagerate de dragul artei.
Și, pentru că tot vorbeam despre legături, cea cu The Office nu înseamnă însă o simplă reluare a aceleiași formule. The Paper își construiește propria identitate, cu o echipă nouă de actori, alte probleme și un domeniu în care meseria de jurnalist oferă suficiente motive pentru situații comice (pot garanta și în acest caz). Ideea de a urmări o redacție care încearcă să țină în viață un ziar local deschide un alt tip de povești, dar păstrează interesul pentru personajele imperfecte, reacțiile neașteptate și micile conflicte care pot transforma o zi obișnuită într-un haos.
Continuarea universului The Office, de pe SkyShowtime, vine și cu așteptarea de a regăsi acel tip de umor bazat pe observație, personaje și interacțiuni, nu doar pe replici construite pentru efect, ceea ce nu reprezintă deloc o rețetă de neglijat întrucât ea chiar funcționează.
Despre al doilea sezon The Paper
În sezonul al doilea, serialul are ocazia să aprofundeze lumea jurnaliștilor locali și să dezvolte personajele vât se poate de interesante.
Pentru Playtech, în exclusivitate, membrii distribuției au vorbit despre felul în care se schimbă personajele, despre direcția noului sezon și despre provocarea de a continua o poveste legată de unul dintre cele mai apreciate seriale de comedie, după cum te invit să citești în cele ce urmează.
INTERVIU EXCLUSIV THE PAPER | Ramona Young, despre Nicole: „Pe măsură ce ne apropiem de sezonul al doilea, devine mult mai deschisă”
Ramona Young, care o interpretează pe Nicole, a vorbit despre transformarea personajului, de la femeia rezervată și sceptică din primele episoade la o prezență mult mai deschisă și mai imprevizibilă. Actrița a explicat și ce observă Nicole la colegii săi, chiar dacă preferă să nu spună întotdeauna cu voce tare tot ce gândește. În paralel, Melvin Gregg a descrie felul în care Detrick începe să înțeleagă ce înseamnă să facă parte dintr-o redacție și să contribuie la supraviețuirea publicației.
Iulia Kelt (Playtech): Ramona, cum s-a schimbat Nicole de la începutul primului sezon până la final și ce parte a evoluției ei abia aștepți cel mai mult să o explorezi?
Ramona: Cred că, la început, Nicole este destul de temătoare, foarte sceptică și rezervată. Asta se vede în tot ce ține de relația ei cu Detrick, de felul în care își dezvăluie personalitatea, până la modul în care interacționează cu echipa de documentariști.
Pe măsură ce ne apropiem de sezonul al doilea, devine mult mai deschisă. Oamenii încep să vadă cu adevărat cine este, ce o definește, iar lucrurile care se petrec în mintea ei încep să se manifeste și în exterior. E puțin haotică, dar m-am distrat să joc acest rol, mai ales datorită ocaziilor pe care le-am avut să joc alături de Melvin.
Iulia Kelt (Playtech): Melvin, Detrick pare să înțeleagă că, pentru ca un ziar să supraviețuiască, nu este suficient să publice articole bune. Cât de mult vede el ziarul ca pe o publicație care adevărul și cât de mult îl consideră mai mult o afacere?
Melvin: Cred că, fiind agent de vânzări, el simte că vânzările sunt cele care vor menține ziarul pe linia de plutire din punct de vedere financiar. Dar, pe măsură ce se implică tot mai mult în activitatea de reporter, își dorește pur și simplu să fie bun în ceea ce face. Vrea să scrie articole bune și să fie un coleg așa cum trebuie, să-și facă partea lui pentru a-i ajuta pe ceilalți și pentru ca ziarul să poată continua să funcționeze. Își asumă cumva această responsabilitate.
Iulia Kelt (Playtech): Ramona, Nicole este foarte atentă la ce se întâmplă în jurul ei, iar uneori reacțiile ei transmit la fel de mult ca replicile. Ce crezi că observă la colegii ei, dar nu spune niciodată cu voce tare?
Ramona: Simt că aș putea vorbi foarte mult despre acest subiect și că răspunsul ar putea continua la nesfârșit. Cred că Nicole observă foarte multe lucruri. Da, remarcă o mulțime de detalii despre care nu vorbește, fie de teamă să nu intre în bucluc, fie pentru că își pune la punct ideile și planurile, își organizează toate lucrurile înainte de a acționa efectiv. Cred că este o persoană căreia îi place să planifice și să anticipeze. Deocamdată, pur și simplu ține evidența tuturor lucrurilor.
INTERVIU EXCLUSIV THE PAPER | „Cred că apreciază și faptul că îl implică în ceea ce fac, pentru că, în zilele noastre, persoanele în vârstă sunt de obicei ignorate la locul de muncă”
În cadrul aceluiași interviu, Duane R. Shepard Sr., a vorbit despre cum găsește Barry noi motive să se implice în activitatea echipei. S-a vorbit, de asemenea, și despre diferențele dintre generații, relațiile care se dezvoltă în redacție și felul în care fiecare personaj își caută locul într-un colectiv format din oameni cu personalități foarte diferite.
Iulia Kelt (Playtech): În primul sezon, Travis începe să-și găsească locul în lumea jurnalismului, deși provine dintr-un mediu foarte diferit. Cât de mult îl vom vedea evoluând profesional în sezonul al doilea?
Eric Rahill: Cred că, în sezonul al doilea, își descoperă limitele. Își dă seama că i se potrivește mai bine fotografia decât jurnalismul. Așa că îl vei vedea ocupându-se ceva mai mult de fotografie. Dar cred că, în sezonul al doilea, devine o parte mai importantă a echipei. La fel și Barry.
Iulia Kelt (Playtech): Apropo, Duane, ce crezi că îl frustrează cel mai mult pe Barry la generația tânără de jurnaliști?
Duane: Barry, fiind un reporter de succes, cred că este cu adevărat impresionat de capacitatea lor de a ieși pe teren, de a aprofunda subiectele, de a investiga o poveste și de a descoperi ceva cu adevărat interesant. Cred că apreciază și faptul că îl implică în ceea ce fac, pentru că, în zilele noastre, persoanele în vârstă sunt de obicei ignorate la locul de muncă.
Iulia Kelt (Playtech): Primul sezon a arătat cât de mult umor poate apărea din diferențele dintre generații în interiorul unei redacții. Barry ajunge să se apropie mai mult de cineva din echipă în sezonul al doilea, poate?
Duane: Ei bine, Barry este apropiat de toată lumea. Cred că Ramona este probabil cea mai bună prietenă a lui, o relație care continuă din primul sezon. Sau poate că va apărea cineva nou… Știi, în serial avem o relație destul de bună. Uneori suntem într-un fel de conflict, iar alteori colaborăm foarte bine. Cred că lucrurile vor sta la fel și pe mai departe.
Iulia Kelt (Playtech): Travis pare să aibă o imagine foarte clară despre propriile abilități, chiar și atunci când realitatea nu îi confirmă întotdeauna așteptările. Ce crezi că nu înțelege, în esență, Travis despre sine?
Eric Rahill: Cred că Travis nu înțelege cât de multe mai are de învățat despre lume. Este destul de convins de propria persoană și de ceea ce știe. Poate că trebuie să realizeze că nu le știe pe toate.
INTERVIU EXCLUSIV THE PAPER | Domhnall Gleeson: „Cred că a fost o provocare pentru personaj: primește tot ceea ce își dorește. Iar asta nu este întotdeauna un lucru bun”
Nu în ultimul rând, în cadrul interviului cu Domhnall Gleeson, actorul care îi dă viață lui Ned, el a vorbit despre dificultatea de a păstra echilibrul între viața personală și ambițiile profesionale ale unui personaj care ajunge să obțină tot ceea ce și-a dorit. Gleeson a explicat și de ce optimismul lui Ned poate deveni o slăbiciune, mai ales atunci când încrederea în ceilalți se transformă în naivitate. În plus, actorul consideră că noul sezon este mai amuzant și mai emoționant decât primul.
Iulia Kelt (Playtech): Finalul primului sezon se încheie cu Ned obținând recunoaștere pentru ziar și sărutând-o pe Mare. Sunt două victorii din categorii. Care crezi că înseamnă mai mult pentru Ned?
Domhnall Gleeson: Cred că nu se aștepta atât de mult la legătura cu Mare, așa că aceasta înseamnă mai mult pentru el. Iar problema pentru restul sezonului, pentru sezonul al doilea, va fi să încerce să facă ambele lucruri să funcționeze.
Este mai ușor de spus decât de făcut. Cred că a fost o provocare pentru personaj: primește tot ceea ce își dorește. Iar asta nu este întotdeauna un lucru bun.
Iulia Kelt (Playtech): Acțiunea din The Paper se desfășoară în același univers de tip mockumentary ca în The Office, dar Ned este un personaj principal foarte diferit de Michael Scott. Ai încercat să eviți să-l faci pe Ned prea fermecător sau prea competent? Pentru că umorul funcționează mai bine atunci când greșește?
Domhnall Gleeson: Ai foarte mare dreptate. Și este un lucru dificil. În cea mai mare parte, este un editor destul de bun, iar asta nu este tocmai ceva foarte amuzant. Așa că a trebuit să găsim acele trăsături ale personalității lui care îi permit să fie incompetent, dar nu într-un mod care să afecteze prea mult ziarul.
Da, este cu siguranță mai dificil să găsești formula potrivită pentru un personaj care, de fapt, se descurcă destul de bine la locul de muncă. Dar cred că am reușit. Cred că am reușit.
Iulia Kelt (Playtech): Unul dintre cele mai interesante lucruri la Ned este că încearcă să conducă o echipă în care unii oameni au foarte puțină experiență în jurnalism. Care crezi că este cea mai mare greșeală pe care o face în calitate de șef în primul sezon?
Domhnall Gleeson: În primul sezon, cred că cea mai mare greșeală… Of, Doamne! Cred că cea mai mare greșeală este că optimismul lui reprezintă atât cea mai bună, cât și cea mai proastă calitate a sa.
El crede că toată lumea este capabilă să dea tot ce are mai bun. Este extraordinar când șeful tău crede în tine în felul acesta. Dar, dacă nu ești capabil să te ridici la nivelul așteptărilor, atunci devine o problemă uriașă.
Așa că eu cred că are prea multă încredere în capacitățile celorlalți, iar lucrul acesta se întâmplă pe tot parcursul serialului. Cred că este și unul dintre aspectele care îl fac amuzant.
Iulia Kelt (Playtech): Ce aduce special sezonul al doilea în comparație cu primul?
Domhnall Gleeson: Cred că sezonul al doilea este mai amuzant și puțin mai emoționant. Dar principala diferență este că mi se pare un sezon mai amuzant și cred că acesta este un lucru extraordinar.
Iulia Kelt (Playtech): Ned ajunge să conducă un ziar care spune adevărul, convins că îl poate redresa. Însă primul sezon îi pune în repetate rânduri idealismul la încercare. A existat un moment în care ai simțit că Ned este mai degrabă naiv decât optimist?
Domhnall Gleeson: Cu siguranță. Și ai formulat întrebarea perfect. Cred că, uneori, optimismul lui se transformă în naivitate. Este unul dintre lucrurile care o deranjează cel mai mult pe Mare la el. Este foarte frustrant să ai în preajmă o persoană pe care o consideri extraordinară tocmai pentru că este optimistă, iar apoi acea persoană să te dezamăgească brusc pentru că se dovedește a fi complet naivă.
Iar el nu se consideră deloc naiv. Este un mare punct nevralgic al său, un lucru pe care nu îl poate vedea la propria persoană. Și da, face asta. O face tot timpul. Cred că aceste puncte oarbe devin și mai evidente în sezonul al doilea.
Iulia Kelt (Playtech): Ned este dispus să își asume riscuri reale pentru o poveste, chiar dacă asta îi poate pune în pericol propria poziție în cadrul ziarului. Crezi că îi pasă mai mult să devină un jurnalist bun sau să demonstreze că merită cu adevărat să fie acolo?
Domhnall Gleeson: Cred că ambele lucruri sunt importante pentru el, pentru că îi pasă cu adevărat de jurnalism. Dar, până în punctul în care nu… Da, cred că își dorește ambele lucruri în același timp.
Îi pasă atât de mult să fie un editor bun, încât se străduiește prea tare și ajunge să își pună singur piedici. Apoi este șocat când se dezamăgește pe sine și își dă seama că nu este atât de bun pe cât credea.
Așa că eu cred că își dorește ambele lucruri în egală măsură. Și, din nou, acesta este unul dintre lucrurile care îmi plac atât de mult la el. Este minunat să vezi un om căruia chiar îi pasă.
Așadar, dacă te-ai uitat până acum la The Office, sau chiar la primul sezon din The Paper, află că atât primul episod, cât și câteva din cel de-al doilea sunt deja disponibile pe platforma de streaming SkyShowtime, următoarele fiind programate să apară săptămânal.