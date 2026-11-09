INTERVIU EXCLUSIV THE PAPER | Serialul care duce mai departe spiritul The Office revine cu povești noi din culisele unei redacții de ziar

Și, pentru că tot vorbeam despre legături, cea cu The Office nu înseamnă însă o simplă reluare a aceleiași formule. The Paper își construiește propria identitate, cu o echipă nouă de actori, alte probleme și un domeniu în care meseria de jurnalist oferă suficiente motive pentru situații comice (pot garanta și în acest caz). Ideea de a urmări o redacție care încearcă să țină în viață un ziar local deschide un alt tip de povești, dar păstrează interesul pentru personajele imperfecte, reacțiile neașteptate și micile conflicte care pot transforma o zi obișnuită într-un haos.

Continuarea universului The Office, de pe SkyShowtime, vine și cu așteptarea de a regăsi acel tip de umor bazat pe observație, personaje și interacțiuni, nu doar pe replici construite pentru efect, ceea ce nu reprezintă deloc o rețetă de neglijat întrucât ea chiar funcționează.

Despre al doilea sezon The Paper

În sezonul al doilea, serialul are ocazia să aprofundeze lumea jurnaliștilor locali și să dezvolte personajele vât se poate de interesante.

Pentru Playtech, în exclusivitate, membrii distribuției au vorbit despre felul în care se schimbă personajele, despre direcția noului sezon și despre provocarea de a continua o poveste legată de unul dintre cele mai apreciate seriale de comedie, după cum te invit să citești în cele ce urmează.

INTERVIU EXCLUSIV THE PAPER | Ramona Young, despre Nicole: „Pe măsură ce ne apropiem de sezonul al doilea, devine mult mai deschisă”

Ramona Young, care o interpretează pe Nicole, a vorbit despre transformarea personajului, de la femeia rezervată și sceptică din primele episoade la o prezență mult mai deschisă și mai imprevizibilă. Actrița a explicat și ce observă Nicole la colegii săi, chiar dacă preferă să nu spună întotdeauna cu voce tare tot ce gândește. În paralel, Melvin Gregg a descrie felul în care Detrick începe să înțeleagă ce înseamnă să facă parte dintr-o redacție și să contribuie la supraviețuirea publicației.

Iulia Kelt (Playtech): Ramona, cum s-a schimbat Nicole de la începutul primului sezon până la final și ce parte a evoluției ei abia aștepți cel mai mult să o explorezi?

Ramona: Cred că, la început, Nicole este destul de temătoare, foarte sceptică și rezervată. Asta se vede în tot ce ține de relația ei cu Detrick, de felul în care își dezvăluie personalitatea, până la modul în care interacționează cu echipa de documentariști.

Pe măsură ce ne apropiem de sezonul al doilea, devine mult mai deschisă. Oamenii încep să vadă cu adevărat cine este, ce o definește, iar lucrurile care se petrec în mintea ei încep să se manifeste și în exterior. E puțin haotică, dar m-am distrat să joc acest rol, mai ales datorită ocaziilor pe care le-am avut să joc alături de Melvin.