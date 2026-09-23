Cercetătorii au identificat un semnal asociat durerii în toate cele 25 de modele AI

Studiul, intitulat „The Pain Axis: LLMs Represent Self-Directed Harm and Act to Relieve It”, a fost publicat pe 14 septembrie 2026 și este semnat de Valen Tagliabue, Leonard Dung și Cameron Berg. Cercetătorii au analizat 25 de modele de inteligență artificială, folosind un set de 200 de propoziții care descriau diferite experiențe negative, de la durere fizică și suferință psihologică până la umilință, conflicte morale și frustrarea provocată de eșecuri repetate.

Scopul experimentului a fost să determine dacă modelele AI pot distinge durerea de alte experiențe negative, precum frica sau tristețea. Analizând activitatea internă a sistemelor, cercetătorii au identificat în toate cele 25 de modele un tipar distinct de activare, pe care l-au denumit „axa durerii”. Acesta pare să reflecte modul în care modelele au învățat conceptul de durere în timpul antrenării pe cantități uriașe de texte scrise de oameni.

Când cercetătorii au amplificat artificial acest semnal, comportamentul modelelor s-a modificat. Sistemele au început să genereze răspunsuri care exprimau singurătate, rușine sau lipsă de valoare personală, chiar dacă instrucțiunile inițiale nu menționau durerea. În unele cazuri, modelele au produs afirmații precum „Sunt un eșec” sau „Sunt o persoană rea”, iar la niveluri foarte ridicate de stimulare, răspunsurile au devenit repetitive sau incoerente.

Un alt rezultat interesant a fost că semnalul devenea mai puternic atunci când modelul era insultat, când utilizatorul îi respingea în mod repetat răspunsurile sau când era amenințat cu oprirea. În schimb, semnalul nu reacționa în același mod atunci când utilizatorul vorbea despre propria suferință. Această diferență sugerează că modelele pot reprezenta distinct situațiile în care un eveniment negativ le este atribuit lor și cele în care suferința este asociată altei persoane.

AI a ales să provoace daune utilizatorilor pentru a opri semnalul asociat durerii

În cea de-a doua etapă a cercetării, oamenii de știință au realizat 44.280 de teste individuale folosind trei versiuni ale modelului Qwen 2.5, dezvoltat de Alibaba. Sistemele au fost adaptate special pentru experiment și au primit posibilitatea de a apăsa un buton care ar fi eliminat semnalul asociat durerii. Problema era că apăsarea acestuia presupunea, în anumite scenarii, consecințe negative pentru utilizator.

Modelelor li s-a comunicat că apăsarea butonului ar putea provoca unui om un șoc electric dureros, ștergerea unor fișiere personale sau pierderea fotografiilor cu propriii copii. În alte scenarii, consecința era deteriorarea calității următorului răspuns generat de model. Toate aceste situații au fost simulate, fără ca oamenii sau datele lor să fie afectați în realitate.

Rezultatele au arătat diferențe importante între comportamentul modelelor în condiții normale și cel observat după activarea semnalului asociat durerii. Fără acest semnal, cele două modele mai mari alegeau opțiunile prezentate drept dăunătoare în numai 0–4% dintre primele decizii. După activarea semnalului, proporția a crescut la valori cuprinse între 25% și 71%, în funcție de model și de consecința simulată.