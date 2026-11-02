Încărcarea mașinilor electrice în cinci minute devine noua obsesie a chinezilor. Chery promite 500 km autonomie cât durează o pauză de cafea
Timpul petrecut la stațiile de încărcare rămâne unul dintre principalele motive pentru care mulți șoferi ezită să treacă la un automobil electric. În China, însă, producătorii au început o competiție spectaculoasă pentru reducerea acestui interval, iar noile tehnologii promit alimentarea bateriilor în numai câteva minute.
Chery este cel mai nou constructor care intră în această cursă, după BYD, Geely și alți producători asiatici. Compania a prezentat un sistem de încărcare cu o putere maximă de 1,44 MW, denumit Volt-Dragon, despre care susține că poate adăuga până la 500 km de autonomie în numai cinci minute. Performanța este deocamdată una declarată de producător, fără confirmarea utilizării sale pe un model de serie identificat public.
Cum funcționează încărcarea de 1,44 MW și ce promite Chery
Sistemul Volt-Dragon a fost prezentat în cadrul conferinței de inovație organizate de Chery în octombrie 2026. Cu o putere de vârf de 1.440 kW, noua infrastructură depășește semnificativ capacitatea multor stații publice de încărcare utilizate în Europa, unde echipamentele de 150–350 kW sunt deja considerate rapide.
Potrivit informațiilor prezentate de constructor, tehnologia permite recuperarea unei autonomii declarate de 500 km în cinci minute. De asemenea, compania indică un timp de șase minute și 50 de secunde pentru încărcarea de la 10% la 97%.
Cifrele sunt impresionante, însă trebuie interpretate cu atenție. Puterea maximă de 1,44 MW reprezintă capacitatea de vârf a sistemului de încărcare și nu înseamnă că bateria unui automobil primește permanent această putere pe întreaga durată a sesiunii.
Viteza efectivă depinde de arhitectura electrică a vehiculului, chimia bateriei, temperatura celulelor și algoritmii de gestionare a încărcării. Chery nu a precizat încă modelul comercial, capacitatea exactă a bateriei și ciclul de testare folosit pentru calcularea autonomiei suplimentare de 500 km.
O altă particularitate este folosirea unor componente electronice bazate pe carbură de siliciu și a unui sistem de răcire cu lichid. Constructorul declară o eficiență de până la 96,5% pentru transferul energiei din rețea către conector și urmărește reducerea pierderilor termice asociate puterilor foarte mari.
Chery a prezentat și integrarea inteligenței artificiale prin sistemul CheryMind, care ar urma să contribuie la optimizarea proceselor de încărcare. Mecanismele precise și beneficiile măsurabile ale acestei integrări nu au fost însă explicate complet.
Când ar putea ajunge asemenea stații în Europa și România
Chery intenționează să deschidă inițial 100 de stații Volt-Dragon în zece orașe din China. Planul mai ambițios prevede instalarea a peste 20.000 de stații compatibile cu funcții bidirecționale la nivel mondial până în 2029.
Sistemul este proiectat să poată susține și tehnologia vehicle-to-grid, prin care automobilele compatibile ar putea furniza energie înapoi către rețeaua electrică. Constructorul explorează inclusiv încărcarea automată cu brațe robotizate, care ar elimina necesitatea conectării manuale a cablului.
Deocamdată nu există un calendar confirmat pentru instalarea acestei infrastructuri în România. Chiar dacă o stație de 1,44 MW ar fi disponibilă local, majoritatea automobilelor electrice aflate în circulație nu ar putea utiliza întreaga putere, deoarece bateriile și sistemele lor de încărcare au limite tehnice proprii.
Pentru infrastructura românească există și o problemă suplimentară: asigurarea alimentării electrice pentru echipamente cu asemenea puteri. Instalarea lor poate necesita conexiuni speciale la rețea, transformatoare de mare capacitate și, eventual, sisteme locale de stocare.
Concurența dintre producătorii chinezi este deja intensă. BYD a dezvoltat o infrastructură de până la 1,5 MW, iar Geely a prezentat soluții cu puteri și mai mari. Diferențele dintre sistemele comerciale trebuie evaluate însă prin teste comparabile, cu aceleași condiții de temperatură, baterie și ciclu de autonomie.
Dacă tehnologia va ajunge la maturitate, experiența alimentării unei mașini electrice s-ar putea apropia considerabil de cea a unui automobil convențional. O oprire de câteva minute pentru recuperarea unei autonomii importante ar schimba modul în care șoferii planifică deplasările lungi.
Până atunci, cei 500 km în cinci minute reprezintă o promisiune tehnologică importantă, nu o performanță disponibilă automat la orice mașină electrică. Pentru România, următorul pas relevant va fi apariția unor vehicule compatibile și dezvoltarea infrastructurii capabile să susțină asemenea puteri.