Încărcarea mașinilor electrice în cinci minute devine noua obsesie a chinezilor. Chery promite 500 km autonomie cât durează o pauză de cafea

Cum funcționează încărcarea de 1,44 MW și ce promite Chery

Sistemul Volt-Dragon a fost prezentat în cadrul conferinței de inovație organizate de Chery în octombrie 2026. Cu o putere de vârf de 1.440 kW, noua infrastructură depășește semnificativ capacitatea multor stații publice de încărcare utilizate în Europa, unde echipamentele de 150–350 kW sunt deja considerate rapide.

Potrivit informațiilor prezentate de constructor, tehnologia permite recuperarea unei autonomii declarate de 500 km în cinci minute. De asemenea, compania indică un timp de șase minute și 50 de secunde pentru încărcarea de la 10% la 97%.

Cifrele sunt impresionante, însă trebuie interpretate cu atenție. Puterea maximă de 1,44 MW reprezintă capacitatea de vârf a sistemului de încărcare și nu înseamnă că bateria unui automobil primește permanent această putere pe întreaga durată a sesiunii.

Viteza efectivă depinde de arhitectura electrică a vehiculului, chimia bateriei, temperatura celulelor și algoritmii de gestionare a încărcării. Chery nu a precizat încă modelul comercial, capacitatea exactă a bateriei și ciclul de testare folosit pentru calcularea autonomiei suplimentare de 500 km.

O altă particularitate este folosirea unor componente electronice bazate pe carbură de siliciu și a unui sistem de răcire cu lichid. Constructorul declară o eficiență de până la 96,5% pentru transferul energiei din rețea către conector și urmărește reducerea pierderilor termice asociate puterilor foarte mari.

Chery a prezentat și integrarea inteligenței artificiale prin sistemul CheryMind, care ar urma să contribuie la optimizarea proceselor de încărcare. Mecanismele precise și beneficiile măsurabile ale acestei integrări nu au fost însă explicate complet.

Când ar putea ajunge asemenea stații în Europa și România

Chery intenționează să deschidă inițial 100 de stații Volt-Dragon în zece orașe din China. Planul mai ambițios prevede instalarea a peste 20.000 de stații compatibile cu funcții bidirecționale la nivel mondial până în 2029.