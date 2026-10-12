Hyundai renunță la lansarea unei mașini electrice accesibile din cauza concurenței chinezești. Modelul european cu autonomie de 496 km, prea scump pentru Australia
Constructorii europeni și asiatici încearcă să reducă prețurile automobilelor electrice pentru a atrage un public cât mai larg, dar concurența producătorilor chinezi începe să provoace schimbări importante de strategie. Hyundai tocmai a confirmat că renunță la comercializarea noului IONIQ 3 în Australia, deși modelul fusese anunțat anterior pentru această piață și urma să ajungă în reprezentanțe la începutul anului 2027.
Motivul este simplu și spune foarte multe despre evoluția industriei auto: producția în Turcia și costurile transportului până în Australia ar face ca automobilul să fie prea scump pentru a concura cu modelele electrice chinezești comercializate local.
Decizia este cu atât mai interesantă cu cât Hyundai IONIQ 3 reprezintă unul dintre cele mai importante modele electrice accesibile dezvoltate pentru piața europeană. Automobilul are o lungime de aproximativ 4,15 metri, oferă baterii de până la 61 kWh și promite o autonomie de aproape 500 de kilometri. În Europa continentală, prețul de pornire este de aproximativ 28.950 de euro, dar această poziționare nu poate fi replicată automat în alte regiuni.
Hyundai IONIQ 3 pierde lupta cu prețurile chinezești înainte să ajungă în reprezentanțe
Hyundai intenționa inițial să lanseze IONIQ 3 în Australia la începutul anului 2027, după introducerea sa pe piețele europene și în Marea Britanie.
Constructorul a promovat modelul inclusiv printr-o pagină dedicată pe site-ul australian, unde potențialii cumpărători își puteau înregistra interesul. Pagina a fost ulterior retrasă, iar reprezentanții companiei au confirmat că planurile de import au fost abandonate.
Un purtător de cuvânt Hyundai Australia a explicat că dificultățile provin din costurile transportului și din nivelul extrem de competitiv al segmentului electricelor accesibile.
IONIQ 3 este produs la fabrica Hyundai din İzmit, Turcia, iar exportul către Australia ar implica cheltuieli logistice semnificative.
Prețul estimat inițial pentru această piață era echivalent cu aproximativ 24.900 de euro, înaintea costurilor locale de punere pe drum.
În același timp, producători chinezi precum BYD comercializează automobile electrice la prețuri mult mai mici. BYD Dolphin, de exemplu, poate fi achiziționat în Australia de la echivalentul a aproximativ 18.000 de euro.
Diferența de aproape 7.000 de euro devine dificil de justificat într-un segment în care cumpărătorii sunt foarte atenți la prețul de achiziție.
Concurența este intensă și în categoriile superioare. Printre cele mai vândute automobile electrice din Australia se numără Tesla Model Y, BYD Sealion 7, Geely EX5, Zeekr 7X și BYD Atto 2.
În primele nouă luni ale anului 2026, Tesla Model Y a acumulat aproape 36.000 de vânzări, iar BYD Sealion 7 s-a apropiat de 20.000 de unități.
Producătorii chinezi beneficiază de o prezență comercială tot mai puternică, iar modelele lor sunt disponibile în numeroase segmente de preț.
Pentru Hyundai, introducerea unui model fabricat în Turcia ar presupune asumarea unor costuri suplimentare într-o piață unde concurența poate reduce considerabil marjele comerciale.
De ce IONIQ 3 rămâne important pentru Europa și ce înseamnă decizia pentru România
Renunțarea la piața australiană nu afectează planurile de comercializare a modelului în Europa. Hyundai IONIQ 3 este conceput în principal pentru cumpărătorii europeni și utilizează o platformă adaptată segmentului automobilelor electrice compacte.
Modelul are o lungime de 4.155 mm, o lățime de 1.800 mm și un ampatament de 2.680 mm, dimensiuni care îl plasează într-o categorie apropiată de cea a unor automobile precum Volkswagen ID.3 și Renault Megane E-Tech Electric.
Hyundai oferă două variante principale de baterie, de 42 și 61 kWh.
Configurația de bază promite aproximativ 343 de kilometri autonomie conform standardului WLTP, în timp ce versiunea cu acumulatorul mai mare ajunge la aproximativ 496 de kilometri.
Aceste valori sunt atractive pentru un automobil compact și pot permite folosirea acestuia atât pentru deplasările zilnice, cât și pentru călătorii mai lungi.
O altă noutate importantă este sistemul multimedia Pleos Connect, introdus pe IONIQ 3 ca parte a noii strategii software Hyundai.
Platforma pune accentul pe integrarea serviciilor digitale, conectivitate și posibilitatea extinderii funcționalităților prin actualizări.
În Marea Britanie, modelul beneficiază de un preț promoțional de pornire echivalent cu aproximativ 21.900 de euro, după aplicarea unei subvenții guvernamentale de aproximativ 4.440 de euro.
Versiunea cu bateria mare pornește de la echivalentul a aproximativ 26.000 de euro în aceeași piață, tot după aplicarea sprijinului financiar disponibil pentru cumpărătorii eligibili.
Pentru Europa continentală, prețurile încep de la aproximativ 28.950 de euro, însă configurațiile și tarifele pot varia între țări.
În România, IONIQ 3 ar putea deveni o alternativă interesantă pentru cumpărătorii care caută un automobil electric mai încăpător decât Dacia Spring, dar care nu doresc neapărat un SUV.
Totuși, comparația cu Spring trebuie făcută în contextul diferențelor importante de dimensiuni, baterie și preț. Cele două automobile nu concurează direct în aceeași categorie comercială.
Decizia Hyundai privind Australia arată cât de importantă a devenit proximitatea producției față de piețele de desfacere. Un automobil fabricat în Turcia poate fi competitiv în Europa, unde transportul presupune distanțe relativ mici și există relații comerciale favorabile, dar poate deveni mult mai scump după exportul către o piață aflată la mii de kilometri.
În plus, prezența puternică a producătorilor chinezi obligă constructorii tradiționali să reevalueze fiecare lansare în funcție de profitabilitatea reală.
Pentru industria auto europeană, situația reprezintă un avertisment. Nu este suficient să dezvolți un automobil electric eficient și bine echipat dacă rivalii pot oferi produse similare la prețuri considerabil mai mici.
Hyundai IONIQ 3 rămâne un model important pentru strategia europeană a constructorului, dar retragerea planurilor australiene demonstrează că accesibilitatea unui automobil electric depinde la fel de mult de locul în care este produs și comercializat precum de tehnologia pe care o utilizează.