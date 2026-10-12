Hyundai renunță la lansarea unei mașini electrice accesibile din cauza concurenței chinezești. Modelul european cu autonomie de 496 km, prea scump pentru Australia

Decizia este cu atât mai interesantă cu cât Hyundai IONIQ 3 reprezintă unul dintre cele mai importante modele electrice accesibile dezvoltate pentru piața europeană. Automobilul are o lungime de aproximativ 4,15 metri, oferă baterii de până la 61 kWh și promite o autonomie de aproape 500 de kilometri. În Europa continentală, prețul de pornire este de aproximativ 28.950 de euro, dar această poziționare nu poate fi replicată automat în alte regiuni.

Hyundai IONIQ 3 pierde lupta cu prețurile chinezești înainte să ajungă în reprezentanțe

Hyundai intenționa inițial să lanseze IONIQ 3 în Australia la începutul anului 2027, după introducerea sa pe piețele europene și în Marea Britanie.

Constructorul a promovat modelul inclusiv printr-o pagină dedicată pe site-ul australian, unde potențialii cumpărători își puteau înregistra interesul. Pagina a fost ulterior retrasă, iar reprezentanții companiei au confirmat că planurile de import au fost abandonate.

Un purtător de cuvânt Hyundai Australia a explicat că dificultățile provin din costurile transportului și din nivelul extrem de competitiv al segmentului electricelor accesibile.

IONIQ 3 este produs la fabrica Hyundai din İzmit, Turcia, iar exportul către Australia ar implica cheltuieli logistice semnificative.

Prețul estimat inițial pentru această piață era echivalent cu aproximativ 24.900 de euro, înaintea costurilor locale de punere pe drum.

În același timp, producători chinezi precum BYD comercializează automobile electrice la prețuri mult mai mici. BYD Dolphin, de exemplu, poate fi achiziționat în Australia de la echivalentul a aproximativ 18.000 de euro.