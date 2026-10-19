Potrivit unei investigații publicate de Dark Reading pe 16 octombrie 2026, cercetătorii companiei de securitate Any.Run au identificat 1.258 de analize ale unor activități suspecte asociate campaniilor care imitau instrumente AI, într-un interval de aproximativ șase luni. Atacurile folosesc pagini false de descărcare, reclame malițioase și chiar conversații distribuite prin platforme legitime pentru a convinge utilizatorii să execute singuri comenzile care le compromit calculatoarele.

ChatGPT și Claude, printre cele mai imitate instrumente AI de către hackeri

Cercetarea realizată de Any.Run a analizat activități observate între 15 aprilie și 5 octombrie 2026. În această perioadă, specialiștii au identificat 1.258 de analize publice efectuate în medii izolate de testare, asociate unor campanii de atac care imitau aplicații populare de inteligență artificială.

Printre mărcile utilizate drept momeală se numără Claude, ChatGPT, Codex, GitHub Copilot, Gemini și alte instrumente AI. Potrivit raportului original Any.Run, campaniile care imitau Claude reprezentau aproximativ 48% dintre analize, în timp ce ChatGPT și Codex cumulau 33%.

Aceste cifre nu reprezintă numărul de calculatoare infectate, ci activități suspecte analizate de cercetători. Ele arată însă cât de frecvent este exploatată popularitatea serviciilor AI în atacurile informatice.

Fenomenul nu este complet nou. În mai 2026, Playtech relata că hackerii folosesc numele ChatGPT, Gemini și Claude pentru a infecta calculatoarele, după ce Kaspersky identificase peste 92.000 de tentative de atac care exploatau interesul pentru inteligența artificială.

Noua investigație arată că metodele au devenit mai sofisticate, fiind orientate inclusiv către angajații care au acces la sisteme informatice și informații sensibile.

Cum funcționează atacurile ClickFix și InstallFix

Una dintre principalele metode utilizate de hackeri este cunoscută sub numele ClickFix. Atacatorii afișează instrucțiuni aparent legitime, care solicită utilizatorului să copieze o comandă și să o execute în Windows PowerShell, în fereastra Run sau în Terminal pe macOS.

Comanda poate fi prezentată drept o etapă necesară pentru instalarea unei aplicații AI, verificarea compatibilității sau rezolvarea unei erori. În realitate, aceasta descarcă și execută programe malițioase.

O variantă apropiată, denumită InstallFix, folosește instalatoare false ale unor instrumente AI destinate programatorilor. Potrivit Any.Run, 27% dintre analize vizau această metodă, în timp ce atacurile ClickFix tradiționale reprezentau aproximativ 17%.

În total, cel puțin 45% dintre cazurile analizate implicau solicitarea explicită ca utilizatorul să copieze și să ruleze o comandă.

Metoda este eficientă în cazul dezvoltatorilor software, deoarece instalarea unor instrumente legitime precum Claude Code presupune adesea utilizarea terminalului.

De altfel, Playtech a documentat anterior o campanie în care hackerii foloseau Google Ads și platforma Claude.ai pentru distribuirea de malware. Atunci, utilizatorii erau direcționați către conversații autentice găzduite pe domeniul Claude, care conțineau însă instrucțiuni malițioase.

Pericolul ascuns în conversațiile ChatGPT și Claude autentice

Un aspect îngrijorător al noilor campanii este utilizarea unor platforme perfect legitime pentru distribuirea atacurilor.

Hackerii pot crea conversații publice în ChatGPT sau Claude, în care includ instrucțiuni false de instalare, actualizări fictive sau linkuri către fișiere periculoase. Ulterior, aceste pagini sunt promovate prin reclame online sau rezultate manipulate ale motoarelor de căutare.

Această tehnică, denumită LLMshare, exploatează încrederea utilizatorilor în domeniile oficiale ale marilor companii AI.

Dan Green, cercetător la Push Security, explică faptul că atacurile sunt deosebit de periculoase deoarece paginile folosite pot aparține chiar platformelor autentice. Utilizatorii nu se așteaptă să întâlnească instrucțiuni malițioase într-o conversație găzduită pe ChatGPT sau Claude.

În octombrie, Playtech relata cum versiunile personalizate de ChatGPT au fost folosite pentru răspândirea unor programe malițioase, într-o campanie investigată de compania Huntress.

Potrivit Push Security, atacurile de tip InstallFix asociate instrumentelor AI reprezintă deja între 5% și 10% dintre detecțiile lunare ale companiei, iar frecvența lor continuă să crească.

Ce informații pot fura hackerii și cum te protejezi

Odată executate, programele malițioase pot colecta parole, sesiuni de autentificare, coduri sursă, chei SSH și credențiale utilizate pentru accesarea serviciilor cloud.

În cazul dezvoltatorilor, compromiterea acestor informații poate permite accesul neautorizat la infrastructura companiei. Pentru angajații din marketing, atacurile pot duce la preluarea conturilor publicitare, pierderi financiare sau accesarea informațiilor de facturare.

Specialiștii Any.Run recomandă companiilor să stabilească liste clare de aplicații AI aprobate și să ofere angajaților surse oficiale pentru instalarea acestora.

Pentru a reduce riscul, verifică întotdeauna instrucțiunile de instalare pe site-ul oficial al dezvoltatorului, evită comenzile preluate din reclame sau conversații distribuite și nu executa scripturi al căror conținut nu îl înțelegi.

De asemenea, activarea autentificării multifactor și limitarea privilegiilor administrative pot diminua consecințele unui atac reușit.

Concluzia cercetătorilor este că popularitatea inteligenței artificiale schimbă și metodele infractorilor cibernetici. În multe dintre aceste atacuri, sistemele de securitate nu sunt sparte direct, ci utilizatorul este manipulat să execute chiar el programul periculos.