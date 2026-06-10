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de Iulia Kelt
Inteligență Artificială

Google ieftinește abonamentul AI Plus și dublează spațiul de stocare. Oferta care ar putea atrage milioane de utilizatori Gemini

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Google ieftinește abonamentul AI Plus și dublează spațiul de stocare. Oferta care ar putea atrage milioane de utilizatori Gemini
Google AI Plus mai ieftin / Foto: imagine de ilustrație / Profimedia

Google încearcă să facă serviciile sale bazate pe inteligență artificială mai accesibile și a anunțat una dintre cele mai importante modificări de preț din acest an. Compania reduce costul abonamentului AI Plus și, în același timp, oferă utilizatorilor mai mult spațiu de stocare în cloud, într-o mișcare care vine la scurt timp după conferința Google I/O 2026.

Schimbarea vizează planul Google AI Plus, lansat la începutul anului ca o alternativă mai ieftină pentru accesul la cele mai avansate modele Gemini. Noul tarif este semnificativ mai atractiv decât cel practicat până acum și ar putea convinge mai mulți utilizatori să încerce serviciile premium de inteligență artificială ale companiei, scrie Engadget.

Google reduce prețul AI Plus la 5 dolari pe lună

Potrivit anunțului făcut de reprezentanții Google, abonamentul AI Plus costă acum 5 dolari pe lună, față de 8 dolari cât era la lansare. În același timp, utilizatorii primesc și o creștere importantă a spațiului de stocare inclus în pachet.

Capacitatea disponibilă a fost majorată de la 200 GB la 400 GB, ceea ce înseamnă că abonații beneficiază acum de dublul spațiului pentru fișiere, fotografii și documente, în timp ce costul lunar scade cu aproape 40%.

Planul AI Plus a fost introdus în ianuarie 2026 pentru a oferi acces la unele dintre cele mai importante instrumente AI dezvoltate de Google, fără costurile mai ridicate asociate abonamentelor superioare. Utilizatorii pot folosi modele precum Gemini 3 Pro, Nano Banana Pro și funcția Deep Research, însă în anumite limite de utilizare.

Prin această strategie, Google încearcă să atragă persoane care vor să experimenteze funcțiile avansate de inteligență artificială fără să plătească sume apropiate de cele solicitate pentru planurile profesionale.

Abonamentul include acum și funcții AI noi

Reducerea de preț nu este singura noutate. Google a adăugat și o serie de funcții suplimentare menite să crească atractivitatea pachetului AI Plus.

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Printre acestea se numără instrumente inteligente pentru gestionarea e-mailurilor, funcții care pot automatiza anumite activități și un nou agent digital denumit Daily Brief. Acesta poate analiza informațiile disponibile și poate genera un rezumat al activităților și evenimentelor importante din ziua utilizatorului direct în aplicația Gemini.

De asemenea, abonații primesc acces la Gemini Omni, unul dintre cele mai noi modele AI dezvoltate de Google. Sistemul este conceput pentru generarea de conținut video pornind de la diferite tipuri de date introduse de utilizator, extinzând astfel capabilitățile ecosistemului Gemini dincolo de text și imagini.

Pentru actualii abonați, modificările vor fi aplicate automat. Google a anunțat că spațiul suplimentar de stocare va deveni disponibil în următoarele zile, iar noul tarif va apărea pe următoarea factură emisă.

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