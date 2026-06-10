Google ieftinește abonamentul AI Plus și dublează spațiul de stocare. Oferta care ar putea atrage milioane de utilizatori Gemini

Google reduce prețul AI Plus la 5 dolari pe lună

Potrivit anunțului făcut de reprezentanții Google, abonamentul AI Plus costă acum 5 dolari pe lună, față de 8 dolari cât era la lansare. În același timp, utilizatorii primesc și o creștere importantă a spațiului de stocare inclus în pachet.

Capacitatea disponibilă a fost majorată de la 200 GB la 400 GB, ceea ce înseamnă că abonații beneficiază acum de dublul spațiului pentru fișiere, fotografii și documente, în timp ce costul lunar scade cu aproape 40%.

Planul AI Plus a fost introdus în ianuarie 2026 pentru a oferi acces la unele dintre cele mai importante instrumente AI dezvoltate de Google, fără costurile mai ridicate asociate abonamentelor superioare. Utilizatorii pot folosi modele precum Gemini 3 Pro, Nano Banana Pro și funcția Deep Research, însă în anumite limite de utilizare.

Prin această strategie, Google încearcă să atragă persoane care vor să experimenteze funcțiile avansate de inteligență artificială fără să plătească sume apropiate de cele solicitate pentru planurile profesionale.

Abonamentul include acum și funcții AI noi

Reducerea de preț nu este singura noutate. Google a adăugat și o serie de funcții suplimentare menite să crească atractivitatea pachetului AI Plus.

Printre acestea se numără instrumente inteligente pentru gestionarea e-mailurilor, funcții care pot automatiza anumite activități și un nou agent digital denumit Daily Brief. Acesta poate analiza informațiile disponibile și poate genera un rezumat al activităților și evenimentelor importante din ziua utilizatorului direct în aplicația Gemini.

De asemenea, abonații primesc acces la Gemini Omni, unul dintre cele mai noi modele AI dezvoltate de Google. Sistemul este conceput pentru generarea de conținut video pornind de la diferite tipuri de date introduse de utilizator, extinzând astfel capabilitățile ecosistemului Gemini dincolo de text și imagini.