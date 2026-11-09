Godzilla Minus Zero strânge 63 de milioane de dolari în primul weekend și depășește Ramayana la cinema

Godzilla Minus Zero obține un debut de 63 de milioane de dolari

Filmul produs de Toho a înregistrat încasări globale de 63 de milioane de dolari în weekendul de debut. Japonia a fost una dintre principalele piețe pentru producție, unde filmul a început să fie proiectat marți, de Godzilla Day. Până duminică, încasările ajunseseră la 2,7 miliarde de yeni, echivalentul a aproximativ 17 milioane de dolari.

Godzilla Minus Zero a avut rezultate bune și în Mexic, unde a ocupat primul loc în box office, precum și în cea mai mare parte a Americii Latine. În schimb, în Regatul Unit și Australia, Ramayana a obținut poziții mai bune, depășind producția japoneză în clasamentele locale.

Unul dintre cele mai importante rezultate ale filmului Godzilla Minus Zero a venit din cinematografele IMAX. Producția a generat 21,3 milioane de dolari din aceste săli, reprezentând aproximativ 34% din încasările globale ale debutului. Este cel mai bun rezultat obținut vreodată de un film japonez la lansarea mondială în rețeaua IMAX.

În America de Nord, proiecțiile IMAX au adus 12,7 milioane de dolari, reprezentând 40% din totalul încasărilor filmului în regiune. În afara acestei piețe, producția a obținut 8,6 milioane de dolari din 421 de ecrane IMAX distribuite în 64 de teritorii. Japonia a contribuit cu 4 milioane de dolari, stabilind un nou record pentru debutul unui film în format IMAX pe această piață.

Ramayana atrage publicul din India și obține rezultate bune în străinătate

Ramayana: Rise of a Legend, regizat de Nitesh Tiwari, a încheiat weekendul cu 55,7 milioane de dolari la nivel mondial. Cea mai mare parte a încasărilor a venit din India, unde filmul a obținut 32 de milioane de dolari. În America de Nord, producția a adunat 12,2 milioane de dolari în primele patru zile, iar în alte 37 de teritorii a înregistrat încă 11,5 milioane de dolari.

Filmul a avut rezultate importante în mai multe piețe internaționale. În Regatul Unit, a obținut 3 milioane de dolari, stabilind un record pentru debutul unui film indian în această țară. Au fost raportate rezultate record și în Thailanda, cu 550.000 de dolari, Olanda, cu 240.000 de dolari, și Africa de Sud, cu 75.000 de dolari.

Printre celelalte piețe importante s-au numărat Emiratele Arabe Unite, cu 2,2 milioane de dolari, Australia, cu 1,9 milioane, Germania, cu 625.000 de dolari, și Nepal, cu 500.000 de dolari. În America de Nord, Ramayana a avut al doilea cel mai bun debut pentru un film indian, după Dhurandhar: The Revenge, care a obținut 14 milioane de dolari în martie.