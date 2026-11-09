Godzilla Minus Zero strânge 63 de milioane de dolari în primul weekend și depășește Ramayana la cinema
Filmul japonez Godzilla Minus Zero a ocupat primul loc în box office-ul mondial în weekendul de debut, cu încasări de 63 de milioane de dolari. Producția a depășit Ramayana: Rise of a Legend, adaptarea cinematografică a epopeii hinduse, care a obținut 55,7 milioane de dolari la nivel global. Competiția dintre cele două titluri a adus încasări importante și pentru cinematografele IMAX, care au raportat rezultate record pentru ambele producții.
Datele publicate de Deadline arată că Godzilla Minus Zero a avut un parcurs foarte bun în Japonia și în mai multe piețe din America Latină, în timp ce Ramayana a atras cea mai mare parte a publicului din India. Cele două filme au demonstrat că producțiile realizate în afara Hollywoodului pot avea rezultate importante pe piețele internaționale.
Godzilla Minus Zero obține un debut de 63 de milioane de dolari
Filmul produs de Toho a înregistrat încasări globale de 63 de milioane de dolari în weekendul de debut. Japonia a fost una dintre principalele piețe pentru producție, unde filmul a început să fie proiectat marți, de Godzilla Day. Până duminică, încasările ajunseseră la 2,7 miliarde de yeni, echivalentul a aproximativ 17 milioane de dolari.
Godzilla Minus Zero a avut rezultate bune și în Mexic, unde a ocupat primul loc în box office, precum și în cea mai mare parte a Americii Latine. În schimb, în Regatul Unit și Australia, Ramayana a obținut poziții mai bune, depășind producția japoneză în clasamentele locale.
Unul dintre cele mai importante rezultate ale filmului Godzilla Minus Zero a venit din cinematografele IMAX. Producția a generat 21,3 milioane de dolari din aceste săli, reprezentând aproximativ 34% din încasările globale ale debutului. Este cel mai bun rezultat obținut vreodată de un film japonez la lansarea mondială în rețeaua IMAX.
În America de Nord, proiecțiile IMAX au adus 12,7 milioane de dolari, reprezentând 40% din totalul încasărilor filmului în regiune. În afara acestei piețe, producția a obținut 8,6 milioane de dolari din 421 de ecrane IMAX distribuite în 64 de teritorii. Japonia a contribuit cu 4 milioane de dolari, stabilind un nou record pentru debutul unui film în format IMAX pe această piață.
Ramayana atrage publicul din India și obține rezultate bune în străinătate
Ramayana: Rise of a Legend, regizat de Nitesh Tiwari, a încheiat weekendul cu 55,7 milioane de dolari la nivel mondial. Cea mai mare parte a încasărilor a venit din India, unde filmul a obținut 32 de milioane de dolari. În America de Nord, producția a adunat 12,2 milioane de dolari în primele patru zile, iar în alte 37 de teritorii a înregistrat încă 11,5 milioane de dolari.
Filmul a avut rezultate importante în mai multe piețe internaționale. În Regatul Unit, a obținut 3 milioane de dolari, stabilind un record pentru debutul unui film indian în această țară. Au fost raportate rezultate record și în Thailanda, cu 550.000 de dolari, Olanda, cu 240.000 de dolari, și Africa de Sud, cu 75.000 de dolari.
Printre celelalte piețe importante s-au numărat Emiratele Arabe Unite, cu 2,2 milioane de dolari, Australia, cu 1,9 milioane, Germania, cu 625.000 de dolari, și Nepal, cu 500.000 de dolari. În America de Nord, Ramayana a avut al doilea cel mai bun debut pentru un film indian, după Dhurandhar: The Revenge, care a obținut 14 milioane de dolari în martie.
Producția a fost distribuită în peste 10.000 de săli din mai mult de 130 de țări, în 17 versiuni dublate. Lansarea în alte teritorii urmează să continue în noiembrie, printre piețele programate numărându-se Indonezia, Hong Kong, Mexic, Brazilia, Italia, Polonia și Argentina.
Încasările din IMAX au ajuns la 6 milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 11% din totalul global al weekendului. Rezultatul reprezintă cel mai bun debut IMAX pentru un film indian. În India, proiecțiile în acest format au generat 2 milioane de dolari, stabilind un record local, iar America de Nord a contribuit cu 2,5 milioane de dolari.
The Cat in the Hat și Wild Horse Nine au avut debuturi diferite
În clasamentul internațional s-au remarcat și alte producții. The Cat in the Hat, animația Warner Bros. Pictures Animation în care Bill Hader asigură vocea personajului principal, a obținut 30,5 milioane de dolari la nivel mondial. Din această sumă, 20,5 milioane au venit din America de Nord, iar 10 milioane din 60 de teritorii internaționale.
Filmul are un buget de producție de peste 80 de milioane de dolari, iar lansarea sa în mai multe piețe este programată etapizat, pentru a profita de perioada sărbătorilor de iarnă. Printre rezultatele internaționale s-au numărat 1,1 milioane de dolari în Mexic, un milion în Italia și 999.000 de dolari în Spania.
Aproximativ 60% din publicul filmului din America de Nord a fost format din copii cu vârste sub nouă ani. Acest lucru indică faptul că producția a atras în special publicul foarte tânăr, în timp ce interesul spectatorilor mai în vârstă a fost mai redus.
Comedia cu spioni Wild Horse Nine, regizată de Martin McDonagh și cu John Malkovich și Sam Rockwell în distribuție, a obținut 12,6 milioane de dolari la debutul mondial. Din această sumă, 6 milioane au venit din America de Nord, cel mai bun debut pentru un film regizat de McDonagh pe această piață. Alte 6,6 milioane de dolari au fost înregistrate în 29 de teritorii internaționale, fără ca filmul să fi ajuns încă în Germania, Spania, Japonia și Argentina.
IMAX profită de competiția dintre Godzilla și Ramayana
Cele două producții au adus împreună 29 de milioane de dolari rețelei IMAX, care a înregistrat rezultate importante în mai multe piețe. Godzilla Minus Zero a stabilit recordul pentru cel mai bun debut mondial IMAX al unui film japonez, în timp ce Ramayana a obținut aceeași performanță în categoria producțiilor indiene.
Rich Gelfond, directorul general al IMAX, a lăudat colaborarea cu regizorul Takashi Yamazaki și studioul Toho. Acesta a subliniat calitatea efectelor vizuale și interesul publicului pentru experiența oferită de ecranele IMAX. Godzilla Minus Zero este prima producție japoneză filmată special pentru acest format.