Fraudă la stațiile de încărcare pentru mașini electrice din România. Cum erau păcălite sistemele de plată și cum se pot feri şoferii de astfel de situaţii
O fraudă informatică de peste 158.000 de lei, care vizează stațiile de încărcare pentru mașini electrice din România, este investigată de procurori și polițiști. Luni, 9 noiembrie 2026, autoritățile au efectuat 30 de percheziții domiciliare, într-un dosar în care 47 de persoane sunt cercetate pentru furt și fals informatic. Anchetatorii susțin că suspecții ar fi exploatat o vulnerabilitate a aplicației PPC Blue pentru a încărca vehicule fără să achite energia consumată.
Cum funcționa frauda la stațiile de încărcare PPC Blue
Potrivit informațiilor transmise de Parchetul General, activitatea investigată s-ar fi desfășurat între 3 iunie și 30 septembrie 2025, perioadă în care ar fi fost utilizate peste 1.100 de conturi suspecte. Practic, persoanele cercetate ar fi descoperit o vulnerabilitate a aplicației PPC Blue, care permitea inițierea unor sesiuni succesive de încărcare fără o nouă autorizare bancară.
În esență, sistemul ar fi permis furnizarea energiei electrice fără verificarea corespunzătoare a plății. Astfel, unele sesiuni de încărcare nu erau achitate integral, deși energia fusese consumată.
Pentru crearea conturilor, suspecții ar fi utilizat adrese temporare de e-mail, identități fictive și carduri bancare virtuale. Momentan, anchetatorii au identificat 1.114 sesiuni de încărcare suspecte, prejudiciul total fiind estimat la 158.355,31 lei.
Încărcările ieftine erau oferite altor șoferi prin WhatsApp
Mai mult, ancheta a scos la iveală și o presupusă metodă de comercializare a accesului la încărcările obținute fraudulos. Unele persoane ar fi creat conturile și le-ar fi oferit altor utilizatori, în schimbul unor sume mai mici decât tarifele oficiale ale operatorului.
Comunicarea se realiza prin WhatsApp, iar banii erau transferați prin aplicații financiare. În acest fel, șoferii puteau fi atrași de posibilitatea încărcării mașinii la un preț redus, fără să cunoască neapărat proveniența conturilor.
Cum se pot proteja șoferii de asemenea fraude
Pentru a evita implicarea în astfel de situații, proprietarii de mașini electrice ar trebui să utilizeze exclusiv aplicațiile oficiale ale operatorilor sau serviciile de încărcare autorizate. De asemenea, ofertele promovate prin grupuri de WhatsApp, rețele sociale sau de persoane necunoscute, care promit încărcări la prețuri mult sub tarifele obișnuite, trebuie privite cu prudență.
De asemenea, șoferii ar trebui să evite cumpărarea sau folosirea unor conturi create de alte persoane, mai ales atunci când nu cunosc proveniența acestora. Este recomandată verificarea tarifului înainte de începerea încărcării, păstrarea confirmărilor de plată și monitorizarea tranzacțiilor bancare.
Dacă o sesiune de încărcare nu apare în istoricul plăților sau suma retrasă este diferită de cea estimată, utilizatorul ar trebui să solicite clarificări operatorului, fără să presupună că serviciul a devenit gratuit.
Simpla apariție a unei erori de plată nu înseamnă automat că șoferul a comis o infracțiune. Contează circumstanțele concrete, inclusiv existența unei intenții frauduloase.
Ce riscă persoanele implicate în fraudă
Cele 30 de percheziții au fost desfășurate în cadrul operațiunii „Jupiter 6”, pentru identificarea probelor și stabilirea responsabilității persoanelor cercetate. Dosarul vizează infracțiuni de furt și fals informatic, iar anchetatorii urmează să stabilească rolul fiecărui suspect.
Astfel, cazul evidențiază vulnerabilitățile care pot apărea în sistemele digitale de plată, pe fondul extinderii infrastructurii pentru vehicule electrice. Desigur, ancheta este în desfășurare, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.