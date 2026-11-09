Fraudă la stațiile de încărcare pentru mașini electrice din România. Cum erau păcălite sistemele de plată și cum se pot feri şoferii de astfel de situaţii

În esență, sistemul ar fi permis furnizarea energiei electrice fără verificarea corespunzătoare a plății. Astfel, unele sesiuni de încărcare nu erau achitate integral, deși energia fusese consumată.

Pentru crearea conturilor, suspecții ar fi utilizat adrese temporare de e-mail, identități fictive și carduri bancare virtuale. Momentan, anchetatorii au identificat 1.114 sesiuni de încărcare suspecte, prejudiciul total fiind estimat la 158.355,31 lei.

Încărcările ieftine erau oferite altor șoferi prin WhatsApp

Mai mult, ancheta a scos la iveală și o presupusă metodă de comercializare a accesului la încărcările obținute fraudulos. Unele persoane ar fi creat conturile și le-ar fi oferit altor utilizatori, în schimbul unor sume mai mici decât tarifele oficiale ale operatorului.

Comunicarea se realiza prin WhatsApp, iar banii erau transferați prin aplicații financiare. În acest fel, șoferii puteau fi atrași de posibilitatea încărcării mașinii la un preț redus, fără să cunoască neapărat proveniența conturilor.

Cum se pot proteja șoferii de asemenea fraude

Pentru a evita implicarea în astfel de situații, proprietarii de mașini electrice ar trebui să utilizeze exclusiv aplicațiile oficiale ale operatorilor sau serviciile de încărcare autorizate. De asemenea, ofertele promovate prin grupuri de WhatsApp, rețele sociale sau de persoane necunoscute, care promit încărcări la prețuri mult sub tarifele obișnuite, trebuie privite cu prudență.

De asemenea, șoferii ar trebui să evite cumpărarea sau folosirea unor conturi create de alte persoane, mai ales atunci când nu cunosc proveniența acestora. Este recomandată verificarea tarifului înainte de începerea încărcării, păstrarea confirmărilor de plată și monitorizarea tranzacțiilor bancare.

Dacă o sesiune de încărcare nu apare în istoricul plăților sau suma retrasă este diferită de cea estimată, utilizatorul ar trebui să solicite clarificări operatorului, fără să presupună că serviciul a devenit gratuit.