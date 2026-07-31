Filmul lui Christopher Nolan a readus la viață un joc vechi de opt ani. Assassin’s Creed Odyssey explodează din nou
Assassin’s Creed Odyssey a înregistrat o creștere spectaculoasă a numărului de jucători după lansarea filmului The Odyssey, regizat de Christopher Nolan. Potrivit datelor publicate de GamesIndustry.biz, numărul utilizatorilor activi zilnic a crescut cu aproximativ 90% pe Steam, PlayStation și Xbox.
Filmul a avut premiera pe 17 iulie 2026. În ziua lansării, jocul Ubisoft avea aproximativ 122.000 de utilizatori activi. După numai zece zile, numărul acestora ajunsese la 233.000. Creșterea este cu atât mai surprinzătoare cu cât Ubisoft nu a organizat o campanie importantă de promovare.
Assassin’s Creed Odyssey a câștigat peste 100.000 de jucători
Ubisoft a publicat doar câteva mesaje pe rețelele sociale prin care a asociat jocul cu filmul lui Christopher Nolan. Chiar și fără reduceri spectaculoase sau conținut nou, interesul publicului pentru Grecia Antică a fost suficient pentru a readuce mii de jucători în universul lansat în 2018.
Cea mai mare creștere a fost observată pe Xbox. Numărul utilizatorilor activi zilnic a urcat de la aproximativ 36.000 la 84.000. Este vorba despre un avans de 134%, într-un interval de numai câteva zile.
Pe PlayStation, numărul jucătorilor a ajuns la aproximativ 114.000, aproape dublu față de nivelul anterior. Steam a înregistrat o creștere mai modestă, de aproximativ 26%. Diferența poate fi explicată prin modul în care jocul este distribuit pe console.
Assassin’s Creed Odyssey este disponibil prin serviciile de abonament Game Pass și PlayStation Plus. Jucătorii care au deja un abonament pot instala titlul fără să-l cumpere separat. Diferențele dintre PlayStation Plus și Xbox Game Pass au devenit astfel importante pentru revenirea jocurilor mai vechi.
Filmul lui Nolan a reaprins interesul pentru Grecia Antică
The Odyssey urmărește celebra călătorie a lui Odiseu și transformă poemul lui Homer într-un blockbuster spectaculos. Filmul regizat de Christopher Nolan a readus în discuție personaje mitologice, insule periculoase și conflicte inspirate din Grecia Antică.
Același univers istoric se află în centrul jocului Assassin’s Creed Odyssey. Titlul Ubisoft îi permite jucătorului să exploreze o versiune amplă a Greciei din timpul Războiului Peloponesiac. Acțiunea are loc cu sute de ani înaintea călătoriei lui Odiseu, dar atmosfera și referințele mitologice creează o legătură evidentă între cele două producții.
Jucătorii pot alege între Kassandra și Alexios. Ei explorează Atena, Sparta și numeroase insule, participă la lupte navale și întâlnesc personaje istorice. Apar și creaturi inspirate din mitologie, printre care Medusa și Minotaurul.
La dezvoltarea jocului au contribuit și peste 200 de angajați ai studioului Ubisoft București. Echipa din România a lucrat la creaturile mitice, sistemul de lupte navale și simularea apei. Contribuția românilor la Assassin’s Creed Odyssey a fost una importantă pentru realizarea lumii deschise.
Abonamentele pot readuce rapid jocurile vechi în atenție
Datele Video Game Insights confirmă tendința observată de Aliena Analytics. Potrivit estimărilor, numărul combinat al utilizatorilor activi zilnic a crescut de la peste 150.000 în ziua premierei filmului la aproximativ 238.000 pe 26 iulie.
Vânzările nu au înregistrat însă aceeași explozie. Assassin’s Creed Odyssey s-ar fi vândut în aproximativ 400.000 de exemplare de la începutul anului. Filmul nu a convins milioane de persoane să cumpere jocul, dar le-a determinat să-l reinstaleze sau să-l descarce printr-un abonament.
Succesul arată cât de puternică poate fi legătura dintre filme, seriale și jocuri. Un fenomen asemănător s-a produs după lansarea serialului Fallout. Numărul utilizatorilor activi pentru Fallout 3 și Fallout 4 a crescut cu aproximativ 225% în săptămânile următoare premierei.
Ubisoft ar putea folosi acest interes pentru a promova din nou jocul sau pentru a pregăti o versiune actualizată. Assassin’s Creed Odyssey rămâne unul dintre cele mai ambițioase titluri ale seriei, iar lumea sa deschisă continuă să atragă jucători. La realizarea sa au participat studiourile Ubisoft din Quebec, Montreal, București și Singapore, iar aventura din Grecia Antică a rezistat surprinzător de bine după opt ani.