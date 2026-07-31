Filmul lui Christopher Nolan a readus la viață un joc vechi de opt ani. Assassin’s Creed Odyssey explodează din nou

Assassin’s Creed Odyssey a câștigat peste 100.000 de jucători

Ubisoft a publicat doar câteva mesaje pe rețelele sociale prin care a asociat jocul cu filmul lui Christopher Nolan. Chiar și fără reduceri spectaculoase sau conținut nou, interesul publicului pentru Grecia Antică a fost suficient pentru a readuce mii de jucători în universul lansat în 2018.

Cea mai mare creștere a fost observată pe Xbox. Numărul utilizatorilor activi zilnic a urcat de la aproximativ 36.000 la 84.000. Este vorba despre un avans de 134%, într-un interval de numai câteva zile.

Pe PlayStation, numărul jucătorilor a ajuns la aproximativ 114.000, aproape dublu față de nivelul anterior. Steam a înregistrat o creștere mai modestă, de aproximativ 26%. Diferența poate fi explicată prin modul în care jocul este distribuit pe console.

Assassin’s Creed Odyssey este disponibil prin serviciile de abonament Game Pass și PlayStation Plus. Jucătorii care au deja un abonament pot instala titlul fără să-l cumpere separat. Diferențele dintre PlayStation Plus și Xbox Game Pass au devenit astfel importante pentru revenirea jocurilor mai vechi.

Filmul lui Nolan a reaprins interesul pentru Grecia Antică

The Odyssey urmărește celebra călătorie a lui Odiseu și transformă poemul lui Homer într-un blockbuster spectaculos. Filmul regizat de Christopher Nolan a readus în discuție personaje mitologice, insule periculoase și conflicte inspirate din Grecia Antică.

Același univers istoric se află în centrul jocului Assassin’s Creed Odyssey. Titlul Ubisoft îi permite jucătorului să exploreze o versiune amplă a Greciei din timpul Războiului Peloponesiac. Acțiunea are loc cu sute de ani înaintea călătoriei lui Odiseu, dar atmosfera și referințele mitologice creează o legătură evidentă între cele două producții.

Jucătorii pot alege între Kassandra și Alexios. Ei explorează Atena, Sparta și numeroase insule, participă la lupte navale și întâlnesc personaje istorice. Apar și creaturi inspirate din mitologie, printre care Medusa și Minotaurul.