Filmul despre violențele din Iran care nu a fost filmat niciodată. Toate imaginile au fost create cu AI

Un film făcut fără actori, camere sau decoruri

„Dreams of Violets” nu are actori reali, nu are platouri, nu are camere de filmat și nu are scene turnate în sensul clasic. Fiecare cadru a fost generat cu ajutorul inteligenței artificiale, pornind de la un scenariu scris de Ash Koosha și de la un flux de lucru construit special pentru această producție. Pe ecran apar străzi în flăcări, forțe de ordine, explozii, oameni speriați și copii martori la haos, dar totul a fost creat dintr-un apartament din Londra.

Regizorul spune că viteza a fost esențială. În momente de criză, jurnaliștii încearcă să verifice informații, organizațiile umanitare încearcă să documenteze abuzuri, iar artiștii caută forme prin care să spună povești care altfel ar putea dispărea. Pentru Koosha, filmul este mai degrabă un memorial vizual decât un documentar tradițional. Nu pretinde că înlocuiește jurnalismul, ci încearcă să redea o realitate care, în lipsa imaginilor verificabile, risca să rămână invizibilă.

Bugetul producției este la fel de surprinzător ca metoda de lucru. Potrivit producătorului executiv Tom Rogers, filmul a costat aproximativ 2.000 de dolari. Într-o industrie în care chiar și producțiile independente pot ajunge rapid la sume uriașe, acest detaliu a atras atenția, dar a și alimentat discuțiile despre viitorul filmelor realizate cu AI.

Hollywoodul începe să accepte AI-ul, dar controversele rămân

Prezența filmului la Tribeca Festival arată că o parte a Hollywoodului începe să privească inteligența artificială nu doar ca pe o amenințare, ci și ca pe un instrument artistic. Jane Rosenthal, producătoare importantă și cofondatoare a festivalului Tribeca, a apărat utilizarea tehnologiei în cazul acestui film, spunând că producția nu ar fi existat fără AI. În viziunea ei, tehnologia nu înlocuiește oameni aici, ci îi oferă unui artist un nou mod de exprimare.

Totuși, subiectul rămâne extrem de sensibil. În ultimii ani, AI-ul generativ a fost una dintre marile teme de conflict în industria de film și televiziune, inclusiv în timpul grevelor de la Hollywood din 2023. Actorii, scenariștii și echipele de producție se tem că studiourile vor folosi astfel de instrumente pentru a reduce costuri, a elimina locuri de muncă și a accelera producția fără aceleași standarde etice sau artistice.

Reacțiile publicului de la Tribeca au fost împărțite. Unii spectatori au spus că imaginile păreau evident generate de AI, cu secvențe rigide sau artificiale. Alții au fost surprinși de cât de realist arătau personajele și decorurile. Au existat și critici dure: unele scene au fost comparate cu grafica jocurilor vechi, iar emoțiile personajelor au fost considerate insuficient de convingătoare.

Întrebarea grea: poate AI-ul să redea suferința reală?

Marea dilemă a filmului nu ține doar de tehnologie, ci de etică. Cât de legitim este să reprezinți atrocități reale prin imagini generate artificial? Poate un film creat cu AI să transmită aceeași forță ca imaginile documentare autentice? Sau, dimpotrivă, riscă să transforme trauma într-o simulare spectaculoasă?