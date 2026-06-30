Ferrari F40 de 527 CP, pregătit de Michelotto, ar putea doborî recorduri la licitație. Povestea supercarului condus de Jean Sage
Un exemplar rar de Ferrari F40, modificat de celebrul specialist în motorsport Giuliano Michelotto și asociat cu numele legendarului pilot francez Jean Sage, se pregătește să ajungă la licitație cu șanse reale de a stabili un nou record de preț. Mașina din 1990 nu este doar un F40 rar, ci o versiune transformată într-o adevărată armă de circuit, cu performanțe mult peste modelul standard.
Supercarul va fi oferit la vânzare în cadrul licitației Woodcote Park Auction, programată pe 8 iulie 2026, iar estimările de pornire se situează între 3,65 și 4,35 milioane de dolari. Pentru colecționari, valoarea nu vine doar din sigla Ferrari, ci din istoria specială a acestui exemplar și din legătura sa directă cu lumea curselor, scrie Autoblog.
Ferrari F40 Jean Sage by Michelotto, o combinație rară între stradă și circuit
Ferrari F40 este deja una dintre cele mai apreciate mașini produse vreodată de marca italiană. Modelul a apărut la finalul anilor ’80 ca viziunea lui Enzo Ferrari pentru un automobil extrem, construit fără compromisuri. Proiectul a fost influențat de lumea competițiilor, după dispariția programului de raliuri Group B, iar rezultatul a fost o mașină de stradă cu ADN de curse.
F40 a devenit celebru pentru lipsa elementelor inutile. Interiorul era minimalist, tehnologia de asistență era aproape inexistentă, iar experiența de condus era cât mai directă. Fibra de carbon, greutatea redusă și motorul V8 twin-turbo au transformat modelul într-un simbol al epocii analogice a supercarurilor.
Exemplarul scos acum la licitație are însă o poveste aparte. După ce a fost deținut de Jean Sage, un nume important din motorsportul francez, automobilul a ajuns la Michelotto pentru o serie amplă de modificări.
Motorul a primit turbocompresoare speciale și ajustări care au crescut puterea până la 527 de cai putere și cuplul la aproximativ 626 lb-ft. Pentru comparație, un Ferrari F40 standard producea în jur de 471 CP, ceea ce face ca această versiune să fie mult mai apropiată de o mașină de competiție.
Modificările nu s-au oprit la partea mecanică. Inginerii au redus masa totală a mașinii prin componente speciale, inclusiv elemente de caroserie modificate și geamuri glisante. Rezultatul a fost o economie de aproape 300 de kilograme față de modelul obișnuit.
Un Ferrari analog într-o epocă dominată de mașini electrice
La bord, kilometrajul indică aproximativ 14.105 mile, un număr relativ mic pentru un model care a devenit între timp o piesă de colecție. Pentru pasionați, combinația dintre starea mașinii, istoria proprietarului și intervențiile Michelotto o transformă într-un exemplar extrem de dorit.
Licitația organizată de RM Sotheby’s ar putea confirma încă o dată creșterea valorii modelelor Ferrari clasice. În ultimii ani, exemplarele F40 cu documentație completă și rulaj redus au atras sume impresionante, deoarece colecționarii caută tot mai mult mașini care reprezintă o perioadă considerată de mulți ultima eră pur analogică a industriei auto.
În timp ce noile supercaruri vin cu sisteme electronice complexe, motoare hibride și tot mai mult software, Ferrari F40 rămâne apreciat tocmai pentru caracterul său brutal și simplu. Nu încearcă să protejeze șoferul de experiență, ci îl conectează direct cu mașina.
Pentru mulți pasionați, acest F40 reprezintă opusul direcției actuale din industria auto, unde electrificarea și automatizarea schimbă complet ideea de performanță. Modelul Jean Sage by Michelotto este văzut ca o capsulă a unei perioade în care viteza, sunetul motorului și senzația de condus erau principalele argumente.
Dacă estimarea de peste 4 milioane de dolari se confirmă, acest Ferrari ar putea deveni una dintre cele mai scumpe versiuni F40 vândute vreodată. Mai mult decât o mașină, este o bucată de istorie Ferrari construită pentru cei care încă apreciază senzația unei mașini fără filtre digitale.