Ferrari F40 de 527 CP, pregătit de Michelotto, ar putea doborî recorduri la licitație. Povestea supercarului condus de Jean Sage

Ferrari F40 Jean Sage by Michelotto, o combinație rară între stradă și circuit

Ferrari F40 este deja una dintre cele mai apreciate mașini produse vreodată de marca italiană. Modelul a apărut la finalul anilor ’80 ca viziunea lui Enzo Ferrari pentru un automobil extrem, construit fără compromisuri. Proiectul a fost influențat de lumea competițiilor, după dispariția programului de raliuri Group B, iar rezultatul a fost o mașină de stradă cu ADN de curse.

F40 a devenit celebru pentru lipsa elementelor inutile. Interiorul era minimalist, tehnologia de asistență era aproape inexistentă, iar experiența de condus era cât mai directă. Fibra de carbon, greutatea redusă și motorul V8 twin-turbo au transformat modelul într-un simbol al epocii analogice a supercarurilor.

Exemplarul scos acum la licitație are însă o poveste aparte. După ce a fost deținut de Jean Sage, un nume important din motorsportul francez, automobilul a ajuns la Michelotto pentru o serie amplă de modificări.

Motorul a primit turbocompresoare speciale și ajustări care au crescut puterea până la 527 de cai putere și cuplul la aproximativ 626 lb-ft. Pentru comparație, un Ferrari F40 standard producea în jur de 471 CP, ceea ce face ca această versiune să fie mult mai apropiată de o mașină de competiție.

Modificările nu s-au oprit la partea mecanică. Inginerii au redus masa totală a mașinii prin componente speciale, inclusiv elemente de caroserie modificate și geamuri glisante. Rezultatul a fost o economie de aproape 300 de kilograme față de modelul obișnuit.

Un Ferrari analog într-o epocă dominată de mașini electrice

La bord, kilometrajul indică aproximativ 14.105 mile, un număr relativ mic pentru un model care a devenit între timp o piesă de colecție. Pentru pasionați, combinația dintre starea mașinii, istoria proprietarului și intervențiile Michelotto o transformă într-un exemplar extrem de dorit.

Licitația organizată de RM Sotheby’s ar putea confirma încă o dată creșterea valorii modelelor Ferrari clasice. În ultimii ani, exemplarele F40 cu documentație completă și rulaj redus au atras sume impresionante, deoarece colecționarii caută tot mai mult mașini care reprezintă o perioadă considerată de mulți ultima eră pur analogică a industriei auto.