Ferestrele sunt ude în fiecare dimineață? Când condensul este normal și când arată că ai prea multă umiditate în casă
Odată cu luna noiembrie, temperaturile scad, ferestrele sunt deschise mai rar, iar în multe locuințe apare aceeași problemă: geamurile sunt ude dimineața. Puțin condens nu înseamnă neapărat că ferestrele sunt defecte, însă apa care apare zilnic și în cantități mari poate indica o umiditate prea ridicată în casă.
De ce se udă geamurile pe interior
Explicația este relativ simplă. Aerul din locuință conține vapori de apă proveniți din respirație, gătit, dușuri, uscarea rufelor și chiar din plante. Când aerul cald și umed întâlnește suprafața rece a ferestrei, vaporii se transformă în picături de apă.
Fenomenul este mai frecvent toamna târziu și iarna deoarece diferența dintre temperatura din interior și cea de afară devine mai mare. Un strat fin de condens apărut ocazional, mai ales dimineața sau după gătit și duș, nu reprezintă automat un motiv de îngrijorare.
Problema apare atunci când ferestrele sunt acoperite zilnic de apă, picăturile ajung pe pervaz sau pereți, iar condensul persistă multe ore.
Ce umiditate ar trebui să fie în casă
O soluție simplă este cumpărarea unui higrometru, un aparat mic care măsoară umiditatea relativă din încăpere. În sezonul rece, pentru multe locuințe este rezonabilă menținerea umidității aproximativ în intervalul 40-60%, deși nivelul optim depinde și de temperatura interioară și de particularitățile clădirii.
Dacă umiditatea se menține frecvent peste 60%, iar geamurile sunt reci, riscul de condens crește. O umiditate ridicată persistent poate favoriza și apariția mucegaiului, în special în colțurile reci, în spatele mobilierului și pe pereții exteriori.
Aerisirea corectă nu înseamnă geamul întredeschis toată ziua
Una dintre cele mai simple metode pentru reducerea umidității este aerisirea. În loc să lase fereastra rabatată ore întregi, locatarii pot aerisi intens pentru câteva minute, deschizând larg ferestrele. Dacă este posibil, deschiderea ferestrelor în camere diferite poate crea un curent de aer și grăbi schimbul aerului umed din interior cu cel exterior.
De asemenea, este utilă aerisirea dimineața, după duș și după ce s-a gătit. În baie trebuie folosit ventilatorul, dacă există, iar în bucătărie hota poate ajuta la evacuarea vaporilor. Este important însă dacă aceasta evacuează aerul în exterior sau doar îl recirculă prin filtre.
Rufele uscate în casă pot crește umiditatea
O sursă importantă de apă în aer o reprezintă rufele puse la uscat în interior. Apa din haine nu dispare pur și simplu, ci ajunge treptat în aerul locuinței.
Dacă nu există posibilitatea uscării în exterior sau într-un uscător, camera în care sunt întinse rufele trebuie aerisită corespunzător. În locuințele cu probleme persistente de umiditate poate fi util și un dezumidificator.
De asemenea, mobilierul masiv lipit de un perete exterior rece poate împiedica circulația aerului și poate crea condiții favorabile condensului și mucegaiului în spatele dulapului.
Când condensul poate indica o problemă mai serioasă
Dacă apa curge zilnic pe ferestre, apar pete negre pe garnituri sau pereți, există miros persistent de umezeală ori vopseaua începe să se deterioreze, problema nu ar trebui ignorată.
Trebuie verificată mai întâi umiditatea din camere și îmbunătățită ventilația. Dacă valorile rămân ridicate în ciuda aerisirii, cauza poate necesita o verificare mai atentă: infiltrații, punți termice, ventilație insuficientă sau alte probleme ale locuinței.
Important este și locul unde apare condensul. Apa formată pe suprafața interioară a geamului este diferită de condensul apărut între foile unei ferestre termoizolante. Dacă umezeala este între panourile de sticlă și nu poate fi ștearsă nici din interior, nici din exterior, poate exista o problemă de etanșare a pachetului de sticlă.
Prin urmare, câteva picături pe geam într-o dimineață rece nu reprezintă neapărat o problemă. Ferestrele ude în fiecare zi, apa acumulată pe pervaz și primele urme de mucegai sunt însă semnale că umiditatea și ventilația locuinței trebuie verificate.