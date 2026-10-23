Ferestrele sunt ude în fiecare dimineață? Când condensul este normal și când arată că ai prea multă umiditate în casă

Fenomenul este mai frecvent toamna târziu și iarna deoarece diferența dintre temperatura din interior și cea de afară devine mai mare. Un strat fin de condens apărut ocazional, mai ales dimineața sau după gătit și duș, nu reprezintă automat un motiv de îngrijorare.

Problema apare atunci când ferestrele sunt acoperite zilnic de apă, picăturile ajung pe pervaz sau pereți, iar condensul persistă multe ore.

Ce umiditate ar trebui să fie în casă

O soluție simplă este cumpărarea unui higrometru, un aparat mic care măsoară umiditatea relativă din încăpere. În sezonul rece, pentru multe locuințe este rezonabilă menținerea umidității aproximativ în intervalul 40-60%, deși nivelul optim depinde și de temperatura interioară și de particularitățile clădirii.

Dacă umiditatea se menține frecvent peste 60%, iar geamurile sunt reci, riscul de condens crește. O umiditate ridicată persistent poate favoriza și apariția mucegaiului, în special în colțurile reci, în spatele mobilierului și pe pereții exteriori.

Aerisirea corectă nu înseamnă geamul întredeschis toată ziua

Una dintre cele mai simple metode pentru reducerea umidității este aerisirea. În loc să lase fereastra rabatată ore întregi, locatarii pot aerisi intens pentru câteva minute, deschizând larg ferestrele. Dacă este posibil, deschiderea ferestrelor în camere diferite poate crea un curent de aer și grăbi schimbul aerului umed din interior cu cel exterior.

De asemenea, este utilă aerisirea dimineața, după duș și după ce s-a gătit. În baie trebuie folosit ventilatorul, dacă există, iar în bucătărie hota poate ajuta la evacuarea vaporilor. Este important însă dacă aceasta evacuează aerul în exterior sau doar îl recirculă prin filtre.

Rufele uscate în casă pot crește umiditatea

O sursă importantă de apă în aer o reprezintă rufele puse la uscat în interior. Apa din haine nu dispare pur și simplu, ci ajunge treptat în aerul locuinței.