Elon Musk vine cu o idee asemănătoare cu cea a Anthropic, dar vrea să dea acțiuni SpaceX copiilor din America

Ce a anunțat Elon Musk despre acțiunile SpaceX

Pe 19 octombrie 2026, Elon Musk a publicat un mesaj pe X în care a promis că va oferi câte o acțiune SpaceX fiecărui copil din America, începând de anul viitor. Directorul executiv al companiei a adăugat că aceasta va fi prima dintr-o serie de inițiative similare.

Musk nu a oferit detalii despre modul în care ar urma să fie pusă în aplicare promisiunea. Nu se știe ce criterii ar trebui să îndeplinească beneficiarii, cum ar putea fi identificați copiii eligibili sau prin ce mecanism ar primi aceștia acțiunile.

Nici valoarea totală a unei asemenea distribuiri nu poate fi calculată în acest moment. Ar fi necesare informații despre numărul beneficiarilor, valoarea acțiunilor și condițiile în care acestea ar urma să fie transferate.

SpaceX este o companie privată, ceea ce înseamnă că acțiunile sale nu sunt tranzacționate la bursă în același mod ca titlurile unei companii listate. Distribuirea lor către copiii din Statele Unite ar presupune clarificarea unor aspecte juridice și administrative, însă Elon Musk nu a explicat cum intenționează să gestioneze aceste provocări..

Inițiativa Anthropic care a precedat declarația miliardarului

Anunțul lui Musk a venit după ce Anthropic a făcut public un plan prin care 5% din acțiunile companiei ar urma să fie alocate unui fond destinat susținerii unor proiecte de interes public. Inițiativa include finanțarea unor demersuri menite să răspundă provocărilor sociale, inclusiv efectelor inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă.

Compania dezvoltă Claude și se pregătește pentru o posibilă listare bursieră de amploare. În același timp, Anthropic a atras atenția asupra riscurilor asociate dezvoltării AI și asupra consecințelor pe care această tehnologie le-ar putea avea asupra societății.

Autoritățile din mai multe regiuni ale lumii solicită reguli mai clare pentru industria inteligenței artificiale, în condițiile în care cercetători și persoane din interiorul sectorului au avertizat asupra unor scenarii cu efecte potențial grave.