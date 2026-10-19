Elon Musk vine cu o idee asemănătoare cu cea a Anthropic, dar vrea să dea acțiuni SpaceX copiilor din America
Elon Musk afirmă că va oferi câte o acțiune SpaceX fiecărui copil din Statele Unite începând din 2027. Miliardarul a făcut anunțul pe platforma X, fără să explice cum ar urma să funcționeze distribuirea sau câți copii ar putea beneficia de această inițiativă.
Declarația a venit la scurt timp după ce Anthropic, compania care dezvoltă asistentul AI Claude, a anunțat că intenționează să direcționeze 5% din acțiunile sale către un fond destinat proiectelor de interes public.
Ce a anunțat Elon Musk despre acțiunile SpaceX
Pe 19 octombrie 2026, Elon Musk a publicat un mesaj pe X în care a promis că va oferi câte o acțiune SpaceX fiecărui copil din America, începând de anul viitor. Directorul executiv al companiei a adăugat că aceasta va fi prima dintr-o serie de inițiative similare.
Musk nu a oferit detalii despre modul în care ar urma să fie pusă în aplicare promisiunea. Nu se știe ce criterii ar trebui să îndeplinească beneficiarii, cum ar putea fi identificați copiii eligibili sau prin ce mecanism ar primi aceștia acțiunile.
Nici valoarea totală a unei asemenea distribuiri nu poate fi calculată în acest moment. Ar fi necesare informații despre numărul beneficiarilor, valoarea acțiunilor și condițiile în care acestea ar urma să fie transferate.
SpaceX este o companie privată, ceea ce înseamnă că acțiunile sale nu sunt tranzacționate la bursă în același mod ca titlurile unei companii listate. Distribuirea lor către copiii din Statele Unite ar presupune clarificarea unor aspecte juridice și administrative, însă Elon Musk nu a explicat cum intenționează să gestioneze aceste provocări..
Inițiativa Anthropic care a precedat declarația miliardarului
Anunțul lui Musk a venit după ce Anthropic a făcut public un plan prin care 5% din acțiunile companiei ar urma să fie alocate unui fond destinat susținerii unor proiecte de interes public. Inițiativa include finanțarea unor demersuri menite să răspundă provocărilor sociale, inclusiv efectelor inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă.
Compania dezvoltă Claude și se pregătește pentru o posibilă listare bursieră de amploare. În același timp, Anthropic a atras atenția asupra riscurilor asociate dezvoltării AI și asupra consecințelor pe care această tehnologie le-ar putea avea asupra societății.
Autoritățile din mai multe regiuni ale lumii solicită reguli mai clare pentru industria inteligenței artificiale, în condițiile în care cercetători și persoane din interiorul sectorului au avertizat asupra unor scenarii cu efecte potențial grave.
După anunțul Anthropic, Elon Musk a răspuns contului companiei de pe X și a recomandat ca acțiunile să fie oferite direct publicului. Ulterior, a publicat mesajul în care a promis că va distribui acțiuni SpaceX copiilor americani.
Cele două propuneri au forme diferite. Anthropic a prezentat un plan pentru finanțarea unor cauze de interes public prin intermediul unui fond, în timp ce Musk a vorbit despre acordarea directă a acțiunilor către copii. Până acum, nu au fost publicate detalii care să arate cum ar putea funcționa concret inițiativa SpaceX.
Cea mai mare parte a averii lui Musk provine de la SpaceX
Potrivit Bloomberg Billionaires Index, averea lui Elon Musk depășește 900 de miliarde de dolari, ceea ce îl plasează pe primul loc în clasamentul celor mai bogați oameni din lume. Participația sa la SpaceX reprezintă cea mai mare parte a acestei averi, fiind evaluată la aproximativ 700 de miliarde de dolari.
Restul averii este legat de companii precum Tesla, Boring Company și Neuralink. Valoarea participației la SpaceX explică importanța pe care ar putea-o avea un eventual transfer de acțiuni, însă amploarea financiară a promisiunii nu poate fi stabilită fără informații suplimentare.
Musk are un istoric de declarații despre proiecte care nu s-au materializat sau pe care le-a prezentat ulterior drept glume. Bloomberg amintește, printre exemple, un mesaj publicat în 2022 în care miliardarul a afirmat că intenționează să cumpere clubul de fotbal Manchester United.
Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America.
This will be the first of many.
— Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026