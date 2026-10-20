Din ce trăiește Teodor Meleșcanu după retragerea din politică. Cât ajungea pensia fostului ministru de Externe

În declarația de avere depusă în 2019, pentru veniturile anului anterior, Meleșcanu menționa o pensie anuală de la Ministerul Afacerilor Externe de 107.232 de lei, echivalentul a aproximativ 8.936 de lei pe lună. În 2020, pensia de la MAE ajunsese, potrivit datelor publicate ulterior, la aproximativ 9.300 de lei lunar.

Separat, în 2023, Newsweek calcula că fostul politician urma să beneficieze și de indemnizația pentru limita de vârstă aferentă celor patru mandate de parlamentar. Publicația estima această componentă la aproximativ 11.000 de lei net lunar și susținea că, împreună cu pensia specială provenită din cariera diplomatică, veniturile respective ar fi ajuns la aproximativ 20.000 de lei înainte de taxarea luată atunci în calcul. După aplicarea acesteia, estimarea era de aproximativ 16.000 de lei lunar.

Desigur, această sumă nu trebuie însă prezentată drept pensia certă a lui Teodor Meleșcanu în 2026. De asemenea, nu există o declarație de avere recentă care să permită verificarea cuantumului pe care îl primește astăzi.

A avut patru mandate în Parlament

Meleșcanu are una dintre cele mai lungi cariere publice dintre politicienii români ai ultimelor decenii. A fost senator în legislaturile 1996-2000, 2004-2008, 2008-2012 și 2016-2020, ceea ce înseamnă aproximativ 16 ani petrecuți în Parlament. Datele oficiale ale Senatului confirmă cele patru mandate.

În 2020, vorbind despre indemnizațiile foștilor parlamentari, Meleșcanu își apăra dreptul rezultat din legislația în vigoare.

„Asta este situația, iar din punctul meu de vedere cred că e normal să respectăm legea care a fost adoptată”, declara acesta.

Ministru de Externe și șef al SIE

Cariera sa este însă mult mai lungă decât activitatea parlamentară. Teodor Meleșcanu a intrat în diplomație în perioada comunistă și a continuat să ocupe funcții importante după 1989.

A condus Ministerul Afacerilor Externe în mai multe perioade și a fost, de asemenea, ministru al Apărării. Între 2012 și 2014 a ocupat funcția de director al Serviciului de Informații Externe.