Din ce trăiește Teodor Meleșcanu după retragerea din politică. Cât ajungea pensia fostului ministru de Externe
Teodor Meleșcanu a fost timp de decenii una dintre figurile cunoscute ale diplomației și politicii românești. Ministru de Externe în mai multe guverne, director al Serviciului de Informații Externe, senator timp de patru mandate și, pentru câteva luni, președinte al Senatului, Meleșcanu s-a retras din prim-planul vieții politice după încheierea mandatului parlamentar din 2020. Una dintre întrebările care rămân este ce pensie încasează după o carieră atât de lungă în instituțiile statului.
Cât ar încasa Teodor Meleșcanu din pensii
Cele mai clare informații provin din declarațiile sale de avere și din datele publicate în anii următori retragerii sale.
În declarația de avere depusă în 2019, pentru veniturile anului anterior, Meleșcanu menționa o pensie anuală de la Ministerul Afacerilor Externe de 107.232 de lei, echivalentul a aproximativ 8.936 de lei pe lună. În 2020, pensia de la MAE ajunsese, potrivit datelor publicate ulterior, la aproximativ 9.300 de lei lunar.
Separat, în 2023, Newsweek calcula că fostul politician urma să beneficieze și de indemnizația pentru limita de vârstă aferentă celor patru mandate de parlamentar. Publicația estima această componentă la aproximativ 11.000 de lei net lunar și susținea că, împreună cu pensia specială provenită din cariera diplomatică, veniturile respective ar fi ajuns la aproximativ 20.000 de lei înainte de taxarea luată atunci în calcul. După aplicarea acesteia, estimarea era de aproximativ 16.000 de lei lunar.
Desigur, această sumă nu trebuie însă prezentată drept pensia certă a lui Teodor Meleșcanu în 2026. De asemenea, nu există o declarație de avere recentă care să permită verificarea cuantumului pe care îl primește astăzi.
A avut patru mandate în Parlament
Meleșcanu are una dintre cele mai lungi cariere publice dintre politicienii români ai ultimelor decenii. A fost senator în legislaturile 1996-2000, 2004-2008, 2008-2012 și 2016-2020, ceea ce înseamnă aproximativ 16 ani petrecuți în Parlament. Datele oficiale ale Senatului confirmă cele patru mandate.
În 2020, vorbind despre indemnizațiile foștilor parlamentari, Meleșcanu își apăra dreptul rezultat din legislația în vigoare.
„Asta este situația, iar din punctul meu de vedere cred că e normal să respectăm legea care a fost adoptată”, declara acesta.
Ministru de Externe și șef al SIE
Cariera sa este însă mult mai lungă decât activitatea parlamentară. Teodor Meleșcanu a intrat în diplomație în perioada comunistă și a continuat să ocupe funcții importante după 1989.
A condus Ministerul Afacerilor Externe în mai multe perioade și a fost, de asemenea, ministru al Apărării. Între 2012 și 2014 a ocupat funcția de director al Serviciului de Informații Externe.
Ultima etapă importantă a carierei sale politice a venit în 2019, când a fost ales președinte al Senatului. Mandatul a fost însă scurt. Curtea Constituțională a stabilit ulterior că alegerea sa în această funcție a fost neconstituțională, iar evidențele Senatului arată că a condus instituția din septembrie 2019 până la începutul lunii februarie 2020.
Ce mai face Teodor Meleșcanu
După încheierea mandatului de senator, în decembrie 2020, Teodor Meleșcanu nu a mai ocupat o funcție politică importantă și nu mai apare constant în prim-planul vieții publice. Înainte de retragerea din Parlament, activitatea sa nu se limita însă la politică. Declarația de avere din 2019 consemna, pe lângă pensie și indemnizația de ministru, peste 53.000 de lei obținuți din activități academice la SNSPA și Universitatea Hyperion.
Astăzi, fostul ministru are 85 de ani. În lipsa unei funcții publice care să impună depunerea periodică a unei declarații de avere, veniturile sale actuale nu mai pot fi stabilite cu aceeași precizie din documente publice.
Cert este că vorbim despre un politician cu o carieră neobișnuit de lungă: diplomație înainte de 1989, apoi mandate parlamentare, mai multe portofolii ministeriale, conducerea SIE și, la finalul carierei politice, șefia Senatului. În ceea ce privește pensia, aproximativ 16.000 de lei lunar rămâne o estimare publicată în 2023, nu o sumă oficială confirmată pentru 2026.