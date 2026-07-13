Designerul necunoscut care a desenat Dacia Striker. Primele schițe arată cum s-a născut cel mai curajos model al mărcii
Dacia Striker a atras atenția printr-o siluetă diferită de orice alt model actual al constructorului. În spatele liniilor sale se află însă un nume mai puțin cunoscut publicului: Kevin Bouvier. Primele sale schițe pentru noul crossover au fost publicate recent, iar imaginile arată cum a evoluat proiectul de la desenele inițiale la automobilul prezentat oficial.
Designerul francez are 36 de ani și a intrat relativ târziu în industria auto. A lucrat inițial pentru o companie de design din Paris, iar în 2021 a fost recrutat de Renault Group. Primele sale sarcini au vizat elemente precum jantele și blocurile optice, însă a trecut rapid la proiecte mai importante pentru Dacia.
De la Manifesto la Striker
Kevin Bouvier a început să lucreze la concepte Dacia în ianuarie 2022. Primul proiect care l-a adus în atenția echipei a fost Manifesto, un vehicul experimental prin care marca a testat materiale, tehnologii și soluții practice. Conceptul nu a fost gândit pentru producția de serie, ci ca o demonstrație a direcției în care putea evolua Dacia.
Manifesto a avut însă un impact mai mare decât un simplu exercițiu de design. O parte dintre ideile sale au influențat ulterior proiectul Sandrider, prototipul pregătit pentru competițiile de rally-raid și pentru Raliul Dakar. Bouvier a contribuit astfel la două dintre cele mai spectaculoase creații recente ale companiei înainte să primească un rol esențial în dezvoltarea Striker.
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Proiectul noului model compact ar fi început în jurul anului 2023. Dezvoltarea unui automobil de serie durează aproximativ trei ani, perioadă în care propunerile inițiale sunt analizate, modificate și adaptate cerințelor tehnice. Schițele publicate acum surprind tocmai acea etapă în care proporțiile și personalitatea mașinii începeau să se contureze.
Desenele arată o caroserie lungă și joasă, dar cu o gardă la sol specifică unui crossover. Plafonul coboară ușor spre partea din spate, iar pasajele roților sunt bine marcate. Direcția se regăsește și pe modelul final, iar imaginile cu Dacia Striker surprinsă fără camuflaj confirmă că multe dintre ideile inițiale au fost păstrate.
Cum este ales designul final
Crearea unei mașini nu depinde de un singur desen și nici de un singur designer. David Durand, șeful departamentului de design Dacia, a explicat că proiectele pornesc adesea de la un concurs intern. Toți designerii pot propune o interpretare, iar echipa selectează treptat cele mai bune variante.
Procesul poate începe cu aproximativ 20 de propuneri. Numărul acestora este redus în mai multe etape, până când rămâne conceptul considerat potrivit pentru marcă și pentru nevoile viitorilor clienți. Ideea câștigătoare trebuie apoi transformată într-un automobil care respectă cerințele de siguranță, costurile de producție și limitele platformei tehnice.
Kevin Bouvier a lucrat la exteriorul modelului, însă Striker este rezultatul unei echipe mai mari. Raphael Le Masson s-a ocupat de designul interiorului, iar Cristina Sfiazof și Vincent Taille-Wilson au contribuit la platformă și la diferite componente. În proiect a fost implicată și echipa studioului Dacia din București, coordonată de Emanoel Derta.
Colaborarea dintre centrele din Paris și București se desfășoară aproape permanent. Designerii analizează aceleași schițe și participă împreună la întâlniri digitale. Realitatea virtuală le permite să observe modelele la scară reală și să lucreze în aceeași cameră virtuală, chiar dacă se află în țări diferite.
O Dacia creată de la zero
Striker este importantă deoarece nu reprezintă doar o versiune alungită a unui model existent. Spre deosebire de Bigster, care a preluat numeroase elemente și proporții de la Duster, noul crossover a primit panouri exterioare proprii și o identitate vizuală distinctă.
Platforma, trenurile de rulare și anumite componente structurale sunt comune cu alte automobile ale grupului. Elementele vizibile au fost însă diferențiate. Interiorul păstrează unele componente cunoscute, precum volanul sau ecranul central, dar caroseria a fost desenată special pentru Striker.
Noul model măsoară 4,62 metri și combină trăsături de break, hatchback și SUV. Tocmai această formulă a generat reacții favorabile în presa internațională, care a remarcat designul expresiv și poziționarea accesibilă. Prețul de pornire ar urma să rămână sub pragul de 25.000 de euro.
Gama de motorizări va include un sistem mild-hybrid de 1,2 litri și 140 CP, precum și un ansamblu full-hybrid de 1,8 litri și 155 CP. Va exista și o versiune cu tracțiune integrală, care va folosi un motor electric separat pentru puntea din spate.
Comenzile sunt așteptate în toamna anului 2026, odată cu publicarea prețurilor finale. Producția va începe spre finalul anului, iar primele livrări sunt programate pentru prima parte din 2027. Mașina nu va fi fabricată la Mioveni, ci la uzina Renault Group din Bursa, Turcia, decizie analizată și în contextul schimbărilor privind producția Dacia Striker.
Primele schițe arată că aspectul neobișnuit al modelului nu a apărut în ultima etapă a proiectului. Silueta și proporțiile au existat încă din fazele timpurii. Pentru Kevin Bouvier, Striker este proiectul care îl poate transforma dintr-un nume cunoscut doar în interiorul industriei într-unul dintre designerii importanți ai noii generații Dacia.