Designerul necunoscut care a desenat Dacia Striker. Primele schițe arată cum s-a născut cel mai curajos model al mărcii

De la Manifesto la Striker

Kevin Bouvier a început să lucreze la concepte Dacia în ianuarie 2022. Primul proiect care l-a adus în atenția echipei a fost Manifesto, un vehicul experimental prin care marca a testat materiale, tehnologii și soluții practice. Conceptul nu a fost gândit pentru producția de serie, ci ca o demonstrație a direcției în care putea evolua Dacia.

Manifesto a avut însă un impact mai mare decât un simplu exercițiu de design. O parte dintre ideile sale au influențat ulterior proiectul Sandrider, prototipul pregătit pentru competițiile de rally-raid și pentru Raliul Dakar. Bouvier a contribuit astfel la două dintre cele mai spectaculoase creații recente ale companiei înainte să primească un rol esențial în dezvoltarea Striker.

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Proiectul noului model compact ar fi început în jurul anului 2023. Dezvoltarea unui automobil de serie durează aproximativ trei ani, perioadă în care propunerile inițiale sunt analizate, modificate și adaptate cerințelor tehnice. Schițele publicate acum surprind tocmai acea etapă în care proporțiile și personalitatea mașinii începeau să se contureze.

Desenele arată o caroserie lungă și joasă, dar cu o gardă la sol specifică unui crossover. Plafonul coboară ușor spre partea din spate, iar pasajele roților sunt bine marcate. Direcția se regăsește și pe modelul final, iar imaginile cu Dacia Striker surprinsă fără camuflaj confirmă că multe dintre ideile inițiale au fost păstrate.

Cum este ales designul final

Crearea unei mașini nu depinde de un singur desen și nici de un singur designer. David Durand, șeful departamentului de design Dacia, a explicat că proiectele pornesc adesea de la un concurs intern. Toți designerii pot propune o interpretare, iar echipa selectează treptat cele mai bune variante.

Procesul poate începe cu aproximativ 20 de propuneri. Numărul acestora este redus în mai multe etape, până când rămâne conceptul considerat potrivit pentru marcă și pentru nevoile viitorilor clienți. Ideea câștigătoare trebuie apoi transformată într-un automobil care respectă cerințele de siguranță, costurile de producție și limitele platformei tehnice.