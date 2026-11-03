De ce scot AirPods sunete ciudate chiar dacă au bateria încărcată. Ce alte probleme pot semnala și cum dezactivezi zgomotele

Bateria nu este singurul motiv pentru care AirPods scot sunete

Atunci când AirPods emit un sunet scurt, primul lucru care merită verificat este nivelul bateriei. Carcasa poate fi deschisă lângă iPhone-ul asociat pentru a vedea informațiile despre încărcarea căștilor și a carcasei.

Totuși, semnalele sonore pot continua chiar și după conectarea la încărcător. Fluctuațiile alimentării electrice sau alte probleme legate de baterie pot provoca astfel de manifestări. Conectivitatea Bluetooth reprezintă un alt motiv posibil. De exemplu, dacă Bluetooth este dezactivat pe iPhone în timp ce căștile sunt scoase din carcasă, AirPods pot emite sunete pentru a semnala întreruperea conexiunii, scrie Engadget.

Zgomotele pot apărea și atunci când cele două căști se freacă accidental una de cealaltă. În anumite situații, sunetele sunt însă o funcție normală, nu un semn că dispozitivul s-a defectat.

De ce AirPods Pro 2 și AirPods Pro 3 pot scoate sunete în carcasă

Apple AirPods Pro 2 și AirPods Pro 3 includ o funcție de tip aparat auditiv, care permite amplificarea sunetelor pentru persoanele cu dificultăți de auz. Potrivit explicațiilor companiei, căștile pot reda periodic un semnal discret atunci când se află în carcasa de încărcare.

Acest sunet are rolul de a verifica dacă microfoanele și difuzoarele funcționează corespunzător. Verificarea contribuie la menținerea calității rezultatelor obținute prin funcțiile de testare a auzului și de asistență auditivă.

Prin urmare, un semnal sonor scurt emis de căști nu înseamnă automat că există o problemă cu bateria sau cu conexiunea Bluetooth. În anumite cazuri, este vorba despre o verificare automată a componentelor.

Când zgomotele puternice pot indica o problemă

Există și situații în care AirPods emit sunete mult mai puternice și persistente. Dacă funcția Find My este activată pentru localizarea căștilor, acestea pot reda un semnal sonor pentru a putea fi găsite mai ușor atunci când au fost pierdute.