De ce scot AirPods sunete ciudate chiar dacă au bateria încărcată. Ce alte probleme pot semnala și cum dezactivezi zgomotele
Căștile AirPods pot emite sunete scurte, uneori ascuțite sau chiar deranjante, inclusiv atunci când bateria nu este aproape descărcată. Deși primul motiv la care se gândesc cei mai mulți posesori este nivelul redus al bateriei, semnalele sonore pot indica și probleme de conectivitate, pot fi legate de funcțiile de localizare sau pot avea legătură cu sistemul de verificare a componentelor audio.
O parte dintre aceste sunete sunt normale și au fost introduse de Apple pentru a anunța anumite operațiuni. Altele pot apărea din cauza unor probleme tehnice, a murdăriei sau a deteriorării căștilor. Există însă și o setare prin care pot fi dezactivate anumite semnale sonore ale carcasei.
Bateria nu este singurul motiv pentru care AirPods scot sunete
Atunci când AirPods emit un sunet scurt, primul lucru care merită verificat este nivelul bateriei. Carcasa poate fi deschisă lângă iPhone-ul asociat pentru a vedea informațiile despre încărcarea căștilor și a carcasei.
Totuși, semnalele sonore pot continua chiar și după conectarea la încărcător. Fluctuațiile alimentării electrice sau alte probleme legate de baterie pot provoca astfel de manifestări. Conectivitatea Bluetooth reprezintă un alt motiv posibil. De exemplu, dacă Bluetooth este dezactivat pe iPhone în timp ce căștile sunt scoase din carcasă, AirPods pot emite sunete pentru a semnala întreruperea conexiunii, scrie Engadget.
Zgomotele pot apărea și atunci când cele două căști se freacă accidental una de cealaltă. În anumite situații, sunetele sunt însă o funcție normală, nu un semn că dispozitivul s-a defectat.
De ce AirPods Pro 2 și AirPods Pro 3 pot scoate sunete în carcasă
Apple AirPods Pro 2 și AirPods Pro 3 includ o funcție de tip aparat auditiv, care permite amplificarea sunetelor pentru persoanele cu dificultăți de auz. Potrivit explicațiilor companiei, căștile pot reda periodic un semnal discret atunci când se află în carcasa de încărcare.
Acest sunet are rolul de a verifica dacă microfoanele și difuzoarele funcționează corespunzător. Verificarea contribuie la menținerea calității rezultatelor obținute prin funcțiile de testare a auzului și de asistență auditivă.
Prin urmare, un semnal sonor scurt emis de căști nu înseamnă automat că există o problemă cu bateria sau cu conexiunea Bluetooth. În anumite cazuri, este vorba despre o verificare automată a componentelor.
Când zgomotele puternice pot indica o problemă
Există și situații în care AirPods emit sunete mult mai puternice și persistente. Dacă funcția Find My este activată pentru localizarea căștilor, acestea pot reda un semnal sonor pentru a putea fi găsite mai ușor atunci când au fost pierdute.
Un zgomot ascuțit, asemănător unui fluierat sau unui feedback audio, poate avea însă alte cauze. Deteriorarea provocată de apă sau acumulările de murdărie pot afecta funcționarea componentelor audio și pot genera sunete neobișnuite.
În cazul modelelor AirPods Pro, contează și alegerea dopurilor din silicon. Dacă acestea nu se potrivesc corect în ureche, nu se formează o etanșare suficientă, iar căștile pot produce zgomote de înaltă frecvență. Apple livrează mai multe dimensiuni de dopuri tocmai pentru a permite găsirea unei variante potrivite. Dacă niciuna nu oferă o fixare bună, pot fi luate în calcul accesorii compatibile de la alți producători.
Dacă zgomotele persistă, mai ales după expunerea la apă sau după curățare, este recomandată verificarea căștilor într-un service autorizat Apple.
Cum dezactivezi sunetele emise de carcasa AirPods
Pentru anumite semnale sonore există o opțiune în setările dispozitivului asociat. Dezactivarea acesteia poate fi utilă pentru persoanele care nu doresc ca AirPods să emită sunete atunci când se află în carcasa de încărcare.
Procedura presupune deschiderea carcasei AirPods și accesarea meniului Settings de pe iPhone-ul conectat. Apoi trebuie selectat numele căștilor, care apare de regulă sub forma „AirPods ale [numele proprietarului]”. În secțiunea Audio & Routing se găsește opțiunea „Enable Charging Case Sounds”.