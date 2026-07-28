De ce nu ar trebui să dezactivezi Memory Integrity în Windows 11 doar pentru câteva FPS în plus
Dacă ai căutat vreodată metode prin care să obții mai multe cadre pe secundă în jocuri, sunt șanse mari să fi dat peste același sfat: intră în setările Windows 11 și dezactivează Memory Integrity. Este unul dintre cele mai răspândite trucuri din comunitățile de gaming și promite un plus de performanță fără să cheltuiești niciun ban pe hardware nou.
La prima vedere, recomandarea pare logică. Dacă o funcție de securitate consumă resurse, dezactivarea ei ar trebui să elibereze putere pentru jocuri. Numai că lucrurile nu mai stau chiar așa, cel puțin pe calculatoarele moderne. În cele mai multe cazuri, câștigul este aproape imposibil de observat, în timp ce protecția la care renunți este una dintre cele mai importante pe care le oferă Windows 11, scrie MakeUseOf.
De ce a apărut mitul că Memory Integrity încetinește jocurile
Reputația acestei funcții vine încă din primii ani ai Windows 11. Atunci, multe sisteme livrate cu Memory Integrity activată înregistrau mici scăderi de performanță, în special dacă aveau procesoare mai vechi. Din acest motiv, internetul s-a umplut rapid de tutoriale care recomandau dezactivarea opțiunii pentru a obține mai multe FPS.
Doar că hardware-ul a evoluat. Microsoft a optimizat această tehnologie, iar procesoarele moderne includ funcții speciale care reduc aproape complet impactul asupra performanței. Astăzi, pe un sistem echipat cu un procesor Intel din generațiile mai noi sau cu un AMD Zen 2 ori mai recent, diferența este, de regulă, atât de mică încât nici măcar nu o vei observa în timpul jocului.
Testele realizate în titluri precum Counter-Strike 2, Cyberpunk 2077 sau Valorant arată exact acest lucru. În unele situații apare un FPS în plus, în altele nu există absolut nicio diferență. Cu alte cuvinte, acel „boost gratuit” despre care se vorbea atât de mult în urmă cu câțiva ani nu mai este o regulă.
Ce face, de fapt, această funcție din Windows 11
Deși numele poate părea complicat, rolul Memory Integrity este destul de simplu. Funcția verifică permanent toate driverele și componentele care încearcă să ruleze la nivelul nucleului sistemului de operare, adică exact acolo unde se află cele mai sensibile procese din Windows.
Practic, înainte ca un driver să primească acces la kernel, Windows verifică dacă este autentic și dacă nu a fost modificat. Dacă există suspiciuni, componenta respectivă este blocată înainte să poată produce pagube.
Este important de înțeles că Memory Integrity nu înlocuiește Secure Boot sau TPM. Cele trei tehnologii lucrează împreună, dar fiecare are un rol diferit. Secure Boot verifică încărcarea sistemului la pornire, TPM protejează cheile criptografice, iar Memory Integrity continuă să supravegheze sistemul cât timp Windows funcționează.
Amenințarea despre care se vorbește prea puțin
Principalul motiv pentru care Microsoft recomandă păstrarea acestei funcții activate este protecția împotriva atacurilor cunoscute sub numele de BYOVD, prescurtare de la Bring Your Own Vulnerable Driver.
În loc să creeze un malware complet nou, atacatorii profită de un driver legitim, dar care conține o vulnerabilitate cunoscută. Pentru că driverul este semnat oficial, acesta poate părea de încredere, însă vulnerabilitatea îi permite atacatorului să obțină acces direct la kernelul Windows.
Odată ajuns acolo, malware-ul poate evita mai ușor detectarea de către soluțiile antivirus și poate prelua controlul asupra unor componente esențiale ale sistemului. Exact acest tip de atac încearcă să îl blocheze Memory Integrity.
Riscul este și mai mare dacă obișnuiești să descarci aplicații din surse necunoscute, versiuni piratate de jocuri, programe de tip trainer sau utilitare obscure găsite pe internet. În astfel de situații, funcția poate face diferența dintre un sistem sigur și unul compromis.
Dacă vrei mai multe FPS, există soluții mai bune
Înainte să dezactivezi o funcție de securitate, merită să verifici dacă problema nu este în altă parte. De multe ori, performanța este afectată de drivere învechite, aplicații care rulează inutil în fundal sau utilitare instalate de producătorul plăcii de bază ori al perifericelor.
Actualizarea driverelor, eliminarea programelor care pornesc automat odată cu Windows sau activarea unor tehnologii precum DLSS, FSR, XeSS ori Hardware Accelerated GPU Scheduling pot aduce câștiguri mai consistente decât dezactivarea Memory Integrity.