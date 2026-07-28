De ce nu ar trebui să dezactivezi Memory Integrity în Windows 11 doar pentru câteva FPS în plus

De ce a apărut mitul că Memory Integrity încetinește jocurile

Reputația acestei funcții vine încă din primii ani ai Windows 11. Atunci, multe sisteme livrate cu Memory Integrity activată înregistrau mici scăderi de performanță, în special dacă aveau procesoare mai vechi. Din acest motiv, internetul s-a umplut rapid de tutoriale care recomandau dezactivarea opțiunii pentru a obține mai multe FPS.

Doar că hardware-ul a evoluat. Microsoft a optimizat această tehnologie, iar procesoarele moderne includ funcții speciale care reduc aproape complet impactul asupra performanței. Astăzi, pe un sistem echipat cu un procesor Intel din generațiile mai noi sau cu un AMD Zen 2 ori mai recent, diferența este, de regulă, atât de mică încât nici măcar nu o vei observa în timpul jocului.

Testele realizate în titluri precum Counter-Strike 2, Cyberpunk 2077 sau Valorant arată exact acest lucru. În unele situații apare un FPS în plus, în altele nu există absolut nicio diferență. Cu alte cuvinte, acel „boost gratuit” despre care se vorbea atât de mult în urmă cu câțiva ani nu mai este o regulă.

Ce face, de fapt, această funcție din Windows 11

Deși numele poate părea complicat, rolul Memory Integrity este destul de simplu. Funcția verifică permanent toate driverele și componentele care încearcă să ruleze la nivelul nucleului sistemului de operare, adică exact acolo unde se află cele mai sensibile procese din Windows.

Practic, înainte ca un driver să primească acces la kernel, Windows verifică dacă este autentic și dacă nu a fost modificat. Dacă există suspiciuni, componenta respectivă este blocată înainte să poată produce pagube.

Este important de înțeles că Memory Integrity nu înlocuiește Secure Boot sau TPM. Cele trei tehnologii lucrează împreună, dar fiecare are un rol diferit. Secure Boot verifică încărcarea sistemului la pornire, TPM protejează cheile criptografice, iar Memory Integrity continuă să supravegheze sistemul cât timp Windows funcționează.

Amenințarea despre care se vorbește prea puțin

Principalul motiv pentru care Microsoft recomandă păstrarea acestei funcții activate este protecția împotriva atacurilor cunoscute sub numele de BYOVD, prescurtare de la Bring Your Own Vulnerable Driver.