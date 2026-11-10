DLSS 5 ajunge pe plăcile video AMD Radeon și devine mult mai rapid. Noul mod AMDLSS5 2.0 promite până la 64% mai multe FPS-uri

Tehnologia DLSS 5 de la NVIDIA, concepută oficial pentru plăcile video GeForce RTX, continuă să fie adaptată de comunitatea pasionaților de gaming pentru a funcționa și pe hardware-ul rival AMD. Cea mai recentă versiune a modului experimental AMDLSS5 aduce îmbunătățiri importante de performanță, compatibilitate cu jocuri suplimentare și posibilitatea utilizării tehnologiei Neural Rendering pe mai multe generații de plăci Radeon. Dezvoltatorul proiectului susține că noua implementare poate oferi un număr de cadre pe secundă cu până la 64% mai mare decât alte modificări similare.

Potrivit Wccftech, dezvoltatorul cunoscut sub pseudonimul Wehaveall a lansat AMDLSS5 2.0, o actualizare care introduce un motor software complet nou. Proiectul este disponibil gratuit pe GitHub și încearcă să aducă avantajele randării neuronale NVIDIA pe plăcile AMD Radeon, fără suport oficial din partea celor doi producători.

AMDLSS5 2.0 aduce o creștere importantă de performanță pe Radeon RX 9070 XT

Cea mai importantă schimbare introdusă în versiunea 2.0 este înlocuirea infrastructurii software anterioare cu un motor dezvoltat special pentru AMDLSS5.

Potrivit autorului, această modificare reduce resursele consumate suplimentar de mod, îmbunătățește procesarea cadrelor și elimină o parte dintre micile întreruperi care afectau fluiditatea jocurilor.

Pentru demonstrarea progresului, dezvoltatorul a publicat rezultatele unui test realizat în Resident Evil Requiem, la rezoluție 4K, cu FSR activat, pe o placă video AMD Radeon RX 9070 XT.

Testul a durat 60 de secunde, iar performanțele au fost măsurate cu instrumentul PresentMon.

Implementare FPS mediu 1% Low Alte moduri similare 61,6 55,5 AMDLSS5 1.6.1 91,3 66,0 AMDLSS5 2.0 101,2 78,5

Rezultatele indică o creștere de aproximativ 64% a numărului mediu de FPS-uri comparativ cu alte implementări experimentale și o îmbunătățire de 41% pentru indicatorul 1% Low, care reflectă performanța celor mai lente cadre.

Față de versiunea AMDLSS5 1.6.1, noua actualizare oferă aproximativ 11% mai multe FPS-uri în medie și o îmbunătățire de 19% a valorii 1% Low.

Este important de precizat că aceste rezultate provin exclusiv din testele dezvoltatorului și nu au fost confirmate independent. De asemenea, creșterea de 64% se referă la comparația cu alte moduri, nu la performanța jocului nemodificat sau la implementarea oficială DLSS 5 pe plăcile NVIDIA.

Progresul este totuși semnificativ, mai ales în condițiile în care primele încercări de a rula DLSS 5 pe plăcile AMD Radeon au fost afectate de scăderi importante ale performanței.

Jocuri noi compatibile și suport experimental pentru Radeon RX 7000

AMDLSS5 2.0 extinde și lista jocurilor în care poate fi utilizată tehnologia Neural Rendering.

Printre titlurile nou adăugate se numără PRAGMATA, Nioh 3 și Grand Theft Auto V Enhanced.

În cazul GTA V Enhanced, utilizarea modului este limitată la modul Story offline, cu sistemul anti-cheat BattlEye dezactivat. Prin urmare, modificarea nu este destinată utilizării în GTA Online.

Lista jocurilor compatibile include și titluri populare precum Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Red Dead Redemption 2, Monster Hunter Wilds și Resident Evil Requiem.

În ceea ce privește hardware-ul, Radeon RX 9070 și RX 9070 XT rămân principalele plăci video vizate de proiect.

Dezvoltatorul susține că și modelele Radeon RX 9060 ar trebui să funcționeze, însă acestea nu au fost testate direct.

O noutate importantă este introducerea suportului experimental pentru plăcile Radeon RX 7000, bazate pe arhitectura RDNA 3. Compatibilitatea se află încă într-un stadiu incipient și nu există garanții privind stabilitatea sau performanța.

Noua versiune include și 39 de presetări pentru ajustarea culorilor, îmbunătățiri ale iluminării indirecte, ocluziei ambientale și funcții de tone mapping local.

De asemenea, suportul pentru generarea cadrelor suplimentare în modul 2X a fost actualizat pentru anumite jocuri.

Aceste modificări urmăresc atât creșterea fluidității, cât și îmbunătățirea aspectului vizual, o direcție în care NVIDIA a investit considerabil odată cu dezvoltarea DLSS 5.

Ce înseamnă Neural Rendering și de ce este important pentru utilizatorii AMD

Spre deosebire de tehnologiile tradiționale de upscaling, care reconstruiesc o imagine la o rezoluție mai mare, DLSS 5 utilizează rețele neuronale pentru a modifica și îmbunătăți anumite caracteristici vizuale ale scenei.

Tehnologia poate interveni asupra iluminării, materialelor, reflexiilor și altor detalii, urmărind obținerea unei imagini mai realiste.

În mod oficial, NVIDIA oferă această tehnologie pe hardware-ul GeForce compatibil, însă proiecte precum AMDLSS5 demonstrează că anumite funcționalități pot fi adaptate experimental și pentru procesoarele grafice concurente.

AMDLSS5 utilizează infrastructura existentă de upscaling din jocurile DirectX 12, inclusiv implementări AMD FSR, pentru integrarea procesării neuronale.

Proiectul nu este singurul de acest tip. Un alt mod, DLSS-NR-on-AMD, dezvoltat separat de Daniel, a demonstrat deja posibilitatea utilizării unor funcții NVIDIA precum Neural Rendering, Super Resolution, Ray Reconstruction și Frame Generation pe hardware Radeon.

Totuși, tehnologia rămâne experimentală, iar rezultatele pot varia considerabil în funcție de joc, configurație și setările utilizate.

În plus, codul sursă al noului motor AMDLSS5 2.0 nu a fost încă publicat, ceea ce limitează posibilitatea verificării independente a implementării.

Pentru pasionații de gaming, evoluția proiectului este interesantă deoarece arată că tehnologiile avansate de randare AI pot deveni accesibile și pe hardware care nu beneficiază de suport oficial.

AMDLSS5 2.0 este disponibil gratuit în depozitul oficial GitHub al proiectului, însă instalarea presupune acceptarea unor posibile probleme de compatibilitate și stabilitate.

Chiar dacă rezultatele anunțate sunt promițătoare, va fi nevoie de teste independente pentru a determina cât de bine funcționează noua versiune în condiții reale și dacă îmbunătățirile se păstrează în mai multe jocuri.