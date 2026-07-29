De ce mai bine de jumătate din trenurile din România nu au aer condiţionat. Unde şi cum se completează formularul online de plângeri CFR
În plină vară, când temperaturile depășesc frecvent 35 de grade Celsius, una dintre cele mai mari nemulțumiri ale călătorilor este lipsa aerului condiționat din trenuri. După sute de reclamații primite de la pasageri, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a prezentat rezultatele unei analize ample care arată de ce sistemele de climatizare nu funcționează în multe garnituri CFR și ce măsuri urmează să fie luate pentru remedierea situației.
În același timp, oficialul a anunțat schimbări importante privind responsabilitatea directorilor CFR și a explicat cum pot solicita online despăgubiri călătorii afectați de întârzierile trenurilor internaționale.
Peste jumătate dintre reclamații au confirmat lipsa aerului condiționat
Analiza Ministerului Transporturilor a vizat 1.181 de cazuri verificate în trenurile InterRegio, categorie la care aerul condiționat este obligatoriu. Rezultatele arată că în peste 600 de situații, adică aproape 60% din total, călătorii au reclamat pe bună dreptate că instalațiile de climatizare nu funcționau.
„În conformitate cu obligaţiile CFR, pentru trenurile InterRegio, nivelul de aer condiţionat este unul obligatoriu. Pentru trenurile Regio nu este obligatoriu să fie aer condiţionat. Din cele 1.181 de cazuri verificate, 600 şi un pic au menţionat că nu funcţionează aerul condiţionat. Deci, aproape 60% din situaţiile în care aerul condiţionat era obligatoriu, oamenii au menţionat că nu funcţionează”, a declarat Radu Miruță.
Cele trei motive pentru care aerul condiționat nu funcționează
După analizarea celor peste 600 de reclamații, Ministerul Transporturilor a identificat trei cauze principale. În aproximativ 15% dintre cazuri, problema este reprezentată de locomotivele diesel vechi, multe dintre ele având peste 40 de ani.
Potrivit ministrului, aproximativ 35% dintre cele 1.265 de trenuri care circulă zilnic în România sunt tractate de locomotive diesel, iar aproape jumătate dintre acestea nu mai au capacitatea tehnică necesară pentru a alimenta corespunzător instalațiile de climatizare.
„Sunt locomotive diesel şi de 40 de ani, care nu au capacitate suficientă să răcească. Varianta este să fie scoase de tot. Varianta este, chiar dacă sunt InterRegio, să meargă cu această problemă a aerului condiţionat. N-a fost luată o decizie”, a explicat ministrul.
De asemenea, cea mai mare problemă, prezentă în aproximativ 40% dintre situații, este supraîncălzirea instalațiilor de aer condiționat. Practic, atunci când temperaturile exterioare sunt foarte ridicate, iar trenurile circulă aproape pline, instalațiile intră în suprasarcină și sistemele de protecție opresc automat funcționarea aerului condiționat. Radu Miruță consideră că aceasta este problema asupra căreia CFR trebuie să intervină cu prioritate.
„În mod normal, aceste lucruri n-ar trebui să se întâmple. Instalaţiile de aer condiţionat sunt proiectate tocmai pentru a face faţă atunci când este foarte cald afară”, a subliniat oficialul.
Pentru reducerea acestor situații, CFR a modificat deja software-ul de funcționare la 130 de vagoane, astfel încât instalațiile să suporte mai bine perioadele de suprasarcină.
De asemenea, este analizată și o altă soluție: reducerea numărului de vagoane din componența unor trenuri în zilele caniculare, pentru ca locomotivele să poată răci mai eficient garniturile.
Zonele fără alimentare electrică
Mai mult, aproximativ 18% dintre probleme sunt provocate de așa-numitele zone neutre electrice. Acestea sunt porțiuni de cale ferată unde alimentarea cu energie electrică este întreruptă temporar din motive tehnice. La reconectarea locomotivei la rețeaua electrică pot apărea erori care determină oprirea instalației de climatizare.
În unele situații mecanicul reușește să repornească sistemul, însă nu întotdeauna acest lucru este posibil.
Directorii CFR vor răspunde direct pentru fiecare tren
Ministrul Transporturilor a anunțat o schimbare importantă privind modul în care vor fi gestionate problemele din exploatarea trenurilor. Astfel, fiecare dintre cele 1.265 de trenuri care circulă zilnic în România va avea un director desemnat responsabil pentru buna sa funcționare.
„Fiecare tren din cele 1.265 care circulă într-o zi are asignat un responsabil cu funcţie de director. Astfel, când auzim că este o problemă cu trenul 1821, eu mă uit în tabel şi văd care este numele directorului care are responsabilitate pentru buna funcţionare a acestui tren”, a explicat Radu Miruță.
Potrivit acestuia, directorii care au în responsabilitate trenuri cu probleme repetate vor putea fi sancționați. În urma controalelor efectuate la CFR Călători au fost deschise 56 de dosare de cercetare disciplinară. Dintre acestea, 39 s-au finalizat cu sancțiuni constând în reducerea salariului, iar alte 17 persoane au primit avertisment scris, după ce comisiile de disciplină au constatat că nu și-au îndeplinit corespunzător obligațiile de serviciu.
Cum completezi formularul online pentru despăgubiri
O altă noutate anunțată de ministru îi privește pe pasagerii trenurilor internaționale care ajung la destinație cu întârzieri de peste 60 de minute. Până acum, solicitarea despăgubirilor presupunea depunerea unei cereri fizice la Gara de Nord, procedură pe care foarte puțini călători o urmau.
Începând de acum, cererea poate fi depusă online, direct pe site-ul CFR Călători, prin completarea formularului dedicat despăgubirilor pentru trenurile internaționale.
Pasagerii trebuie să completeze datele personale, informațiile despre călătorie și contul bancar în care doresc să primească rambursarea, iar dacă întârzierea depășește 60 de minute și sunt îndeplinite condițiile prevăzute de regulament, CFR Călători va achita despăgubirea.
„Am încărcat pe site-ul CFR Călători un formular prin care orice persoană care are întârziere mai mult de 60 de minute cu trenurile internaţionale din România completează şi primeşte despăgubire. (…) De astăzi înainte, este un formular, se completează datele de identificare necesare pentru rambursarea banilor şi CFR Călători îşi va îndeplini obligaţia ca atunci când este de vină, să plătească”, a declarat ministrul.
Prin această modificare, procedura devine mult mai simplă și poate fi realizată integral online, fără deplasarea la ghișeu și fără documentele pe hârtie care, până acum, îi descurajau pe mulți călători să își ceară drepturile.