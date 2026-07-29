De ce mai bine de jumătate din trenurile din România nu au aer condiţionat. Unde şi cum se completează formularul online de plângeri CFR

Peste jumătate dintre reclamații au confirmat lipsa aerului condiționat

Analiza Ministerului Transporturilor a vizat 1.181 de cazuri verificate în trenurile InterRegio, categorie la care aerul condiționat este obligatoriu. Rezultatele arată că în peste 600 de situații, adică aproape 60% din total, călătorii au reclamat pe bună dreptate că instalațiile de climatizare nu funcționau.

„În conformitate cu obligaţiile CFR, pentru trenurile InterRegio, nivelul de aer condiţionat este unul obligatoriu. Pentru trenurile Regio nu este obligatoriu să fie aer condiţionat. Din cele 1.181 de cazuri verificate, 600 şi un pic au menţionat că nu funcţionează aerul condiţionat. Deci, aproape 60% din situaţiile în care aerul condiţionat era obligatoriu, oamenii au menţionat că nu funcţionează”, a declarat Radu Miruță.

Cele trei motive pentru care aerul condiționat nu funcționează

După analizarea celor peste 600 de reclamații, Ministerul Transporturilor a identificat trei cauze principale. În aproximativ 15% dintre cazuri, problema este reprezentată de locomotivele diesel vechi, multe dintre ele având peste 40 de ani.

Potrivit ministrului, aproximativ 35% dintre cele 1.265 de trenuri care circulă zilnic în România sunt tractate de locomotive diesel, iar aproape jumătate dintre acestea nu mai au capacitatea tehnică necesară pentru a alimenta corespunzător instalațiile de climatizare.

„Sunt locomotive diesel şi de 40 de ani, care nu au capacitate suficientă să răcească. Varianta este să fie scoase de tot. Varianta este, chiar dacă sunt InterRegio, să meargă cu această problemă a aerului condiţionat. N-a fost luată o decizie”, a explicat ministrul.

De asemenea, cea mai mare problemă, prezentă în aproximativ 40% dintre situații, este supraîncălzirea instalațiilor de aer condiționat. Practic, atunci când temperaturile exterioare sunt foarte ridicate, iar trenurile circulă aproape pline, instalațiile intră în suprasarcină și sistemele de protecție opresc automat funcționarea aerului condiționat. Radu Miruță consideră că aceasta este problema asupra căreia CFR trebuie să intervină cu prioritate.

„În mod normal, aceste lucruri n-ar trebui să se întâmple. Instalaţiile de aer condiţionat sunt proiectate tocmai pentru a face faţă atunci când este foarte cald afară”, a subliniat oficialul.

Pentru reducerea acestor situații, CFR a modificat deja software-ul de funcționare la 130 de vagoane, astfel încât instalațiile să suporte mai bine perioadele de suprasarcină.

De asemenea, este analizată și o altă soluție: reducerea numărului de vagoane din componența unor trenuri în zilele caniculare, pentru ca locomotivele să poată răci mai eficient garniturile.

Zonele fără alimentare electrică

Mai mult, aproximativ 18% dintre probleme sunt provocate de așa-numitele zone neutre electrice. Acestea sunt porțiuni de cale ferată unde alimentarea cu energie electrică este întreruptă temporar din motive tehnice. La reconectarea locomotivei la rețeaua electrică pot apărea erori care determină oprirea instalației de climatizare.