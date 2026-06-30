Pe unde va trece trenul metropolitan din Bucureşti şi când va fi gata. Va avea 13 staţii

Documentația a primit avizele din partea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA, ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și avizele de mediu și avizul Jaspers.

În perioada următoare, proiectul trebuie aprobat prin hotărâri ale consiliilor locale din toate localitățile pe care le va traversa noua linie, precum și în AGA TPBI.

După încheierea acestei etape vor fi depuse cererile pentru obținerea finanțării europene. Potrivit autorităților, CFR va solicita fonduri pentru modernizarea infrastructurii feroviare, iar TPBI va depune proiectele care vizează achiziția trenurilor, construirea pasajelor, realizarea parcărilor și a noilor gări.

Traseul va include 13 stații, dintre care două vor fi construite de la zero

Proiectul prevede introducerea serviciului de tren metropolitan pe un traseu cu 13 stații.

Două dintre acestea vor fi complet noi, fiind construite de la zero: Chitila 2 și Buciumeni.

Restul traseului va cuprinde următoarele stații:

Gara de Nord;

Gara Basarab;

Carpați;

Pajura;

Depou Triaj;

Chitila;

Chitila 2;

Buciumeni;

Buftea;

Dârza;

Periș;

Scroviștea;

Crivina.

Pe lângă introducerea trenului metropolitan, proiectul include modernizarea stațiilor existente și construirea noilor puncte de oprire prevăzute pe traseu.