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Pe unde va trece trenul metropolitan din Bucureşti şi când va fi gata. Va avea 13 staţii

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Pe unde va trece trenul metropolitan din Bucureşti şi când va fi gata. Va avea 13 staţii
Foto: Primăria Municipiului București / Facebook

Transportul feroviar din zona București – Ilfov face un nou pas înainte, după finalizarea unei etape importante pentru proiectul trenului metropolitan. Autoritățile anunță că Studiul de Fezabilitate pentru traseul Gara de Nord București – Chitila – Crivina este gata și a obținut toate avizele necesare. Urmează aprobările din partea autorităților locale și depunerea cererilor de finanțare europeană, investiția fiind estimată la peste 1,5 miliarde de lei.

Cuprins
  1. Studiul de Fezabilitate este finalizat și urmează aprobările
  2. Traseul va include 13 stații, dintre care două vor fi construite de la zero
  3. Proiectul include parcări, pasaje și trenuri electrice noi
  4. Investiția depășește 1,5 miliarde de lei, iar lucrările sunt estimate la 48 de luni

Studiul de Fezabilitate este finalizat și urmează aprobările

Proiectul trenului metropolitan pentru București a ajuns într-o nouă etapă, odată cu finalizarea Studiului de Fezabilitate pentru traseul Gara de Nord – Chitila – Crivina.

Documentația a primit avizele din partea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA, ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și avizele de mediu și avizul Jaspers.

În perioada următoare, proiectul trebuie aprobat prin hotărâri ale consiliilor locale din toate localitățile pe care le va traversa noua linie, precum și în AGA TPBI.

După încheierea acestei etape vor fi depuse cererile pentru obținerea finanțării europene. Potrivit autorităților, CFR va solicita fonduri pentru modernizarea infrastructurii feroviare, iar TPBI va depune proiectele care vizează achiziția trenurilor, construirea pasajelor, realizarea parcărilor și a noilor gări.

Traseul va include 13 stații, dintre care două vor fi construite de la zero

Proiectul prevede introducerea serviciului de tren metropolitan pe un traseu cu 13 stații.

Două dintre acestea vor fi complet noi, fiind construite de la zero: Chitila 2 și Buciumeni.

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Restul traseului va cuprinde următoarele stații:

  • Gara de Nord;
  • Gara Basarab;
  • Carpați;
  • Pajura;
  • Depou Triaj;
  • Chitila;
  • Chitila 2;
  • Buciumeni;
  • Buftea;
  • Dârza;
  • Periș;
  • Scroviștea;
  • Crivina.

Pe lângă introducerea trenului metropolitan, proiectul include modernizarea stațiilor existente și construirea noilor puncte de oprire prevăzute pe traseu.

Traseul trenului metropolitan București - Ilfov

Traseul trenului metropolitan București – Ilfov

Proiectul include parcări, pasaje și trenuri electrice noi

Investiția nu se rezumă doar la circulația trenurilor.

Planul prevede amenajarea a 17 parcări în stațiile Chitila, Chitila 2, Buciumeni, Buftea, Periș, Scroviștea, Dârza și Crivina.

Totodată, vor fi realizate 12 noduri intermodale în toate stațiile de pe traseu, cu excepția Gării de Nord, precum și șase zone Kiss & Ride destinate opririlor de scurtă durată în Halta București Basarab, Carpați, Pajura, Depoul București Triaj, Chitila și Crivina.

Proiectul mai include construirea a nouă pasaje supraterane la Halta București Basarab, Carpați, Pajura, Depoul București Triaj, Chitila, Chitila 2, Buciumeni, Buftea și Dârza.

În același timp, vor fi realizate cinci pasaje subterane în Chitila, Buciumeni, Buftea, Periș și Crivina. În toate stațiile, cu excepția Gării de Nord, vor fi amenajate parcări pentru biciclete.

La Scroviștea va fi construit un pasaj rutier suprateran care va include trotuare pentru pietoni și va fi conectat cu gara prin lifturi și scări. Autoritățile mai prevăd achiziția a cinci trenuri electrice noi, considerate 100% nepoluante.

Toate pasajele vor fi adaptate pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Investiția depășește 1,5 miliarde de lei, iar lucrările sunt estimate la 48 de luni

Valoarea totală estimată a proiectului este de peste 1,5 miliarde de lei, cu TVA, echivalentul a aproximativ 304 milioane de euro.

Structura finanțării prevede că 85% din valoare va proveni din fonduri europene, 13% din bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, iar 2% va reprezenta contribuția unităților administrativ-teritoriale aflate pe traseu, respectiv Primăria Sectorului 1 și primăriile din județul Ilfov.

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate tot de autoritățile locale. Durata estimată pentru implementarea lucrărilor este de 48 de luni.

Potrivit estimărilor prezentate de autorități, începând din anul 2030, pe această rută ar urma să circule aproximativ 4 milioane de călători anual, ceea ce înseamnă o medie de peste 10.000 de pasageri în fiecare zi.

Proiectul pentru București se numără printre cele de tren metropolitan aprobate recent la nivel național. Au fost avizate și proiectele pentru Iași, iar la începutul lunii au fost aprobate cele pentru Brașov și Târgu Mureș. Totodată, la Cluj a fost semnat contractul pentru realizarea trenului metropolitan, investiție estimată la 1,4 miliarde de lei.

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