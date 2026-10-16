De ce este benzina mai ieftină în Bulgaria decât în România. Diferența ajunge la aproximativ 80 de lei la un plin
Carburanții au ajuns din nou la prețuri greu de ignorat în România. La jumătatea lunii octombrie, benzina standard costă în medie aproximativ 10,14 lei/litru, iar motorina 10,90 lei/litru. Dincolo de graniță, în Bulgaria, șoferii găsesc însă prețuri mai mici. Diferența este suficient de mare încât, în cazul benzinei, alimentarea unui rezervor de 60 de litri să coste cu aproximativ 80 de lei mai puțin. De ce există o asemenea diferență între două țări vecine?
Cât costă carburanții în România
Pe 16 octombrie 2026, prețurile medii din România sunt de aproximativ 10,14 lei/litru pentru benzina standard și 10,90 lei/litru pentru motorina standard. Nivelurile s-au menținut constante în ultimele zile. În București, benzina standard se găsește în jurul valorilor de 10,11-10,17 lei/litru, iar motorina la aproximativ 10,86-10,92 lei/litru.
Astfel, un plin de 50 de litri costă aproximativ 507 lei în cazul unei mașini pe benzină și 545 de lei pentru una diesel.
În Bulgaria, benzina este cu peste un leu mai ieftină
Diferența devine evidentă atunci când comparăm România cu Bulgaria. Datele pentru săptămâna 12 octombrie indică în Bulgaria un preț de aproximativ 8,80 lei/litru pentru benzina standard, echivalentul a 1,649 euro/litru. În România, valoarea de referință este de aproximativ 10,14 lei. Diferența ajunge astfel la circa 1,34 lei pentru fiecare litru, benzina fiind cu aproximativ 13% mai ieftină în Bulgaria.
La 50 de litri, diferența este de aproximativ 67 de lei, iar pentru un rezervor de 60 de litri ajunge la circa 80 de lei.
La motorină, avantajul este ceva mai redus, dar rămâne important. Prețul de referință din Bulgaria este de aproximativ 10 lei/litru, față de 10,90 lei în România. Diferența este de aproximativ 90 de bani pe litru, ceea ce înseamnă aproximativ 45 de lei la 50 de litri.
De ce sunt carburanții mai ieftini în Bulgaria
Una dintre explicațiile importante ține de fiscalitate. Prețul afișat la pompă nu reprezintă doar valoarea benzinei sau motorinei. În acesta intră costul produsului petrolier, rafinarea și distribuția, marja comercială, acciza și TVA.
În 2026, România a majorat accizele la carburanți de la începutul anului. Bulgaria are niveluri mai reduse ale accizelor: aproximativ 0,363 euro/litru pentru benzină și 0,330 euro/litru pentru motorină, potrivit datelor centralizate în comparația actualizată România-Bulgaria. În România, valorile de referință sunt mai ridicate. Și TVA diferă: cota standard este de 21% în România și de 20% în Bulgaria.
Prin urmare, chiar dacă materia primă este tranzacționată pe aceleași piețe internaționale, taxarea poate face ca prețul final achitat de șofer să fie diferit.
Motorina beneficiază în continuare de reducerea accizei
Situația motorinei din România are și o particularitate. Ministerul Finanțelor a anunțat prelungirea până la 31 octombrie 2026 a reducerii cu 25% a accizei pentru motorina standard. Potrivit autorităților, măsura reduce costurile cu aproximativ 830 de lei pe tonă și urmărește limitarea efectelor prețurilor ridicate asupra transporturilor, logisticii și, indirect, asupra prețurilor bunurilor.
Chiar și în aceste condiții, motorina rămâne considerabil mai scumpă decât benzina în România.
Merită să treci granița doar pentru un plin?
Pentru un român care oricum merge în Bulgaria sau tranzitează țara în drum spre Grecia, diferența de preț poate face alimentarea peste graniță avantajoasă.
Situația este diferită dacă deplasarea în Bulgaria este făcută exclusiv pentru carburant. Economia trebuie comparată cu distanța parcursă, combustibilul consumat, taxa de pod în cazul trecerii Giurgiu-Ruse și eventuala vinietă necesară pentru deplasarea pe drumurile bulgărești. În multe cazuri, aceste costuri pot consuma o parte importantă sau chiar întreaga economie realizată la pompă.
Diferența dintre România și Bulgaria arată însă cât de mult pot conta taxele în prețul final. Pentru un rezervor de 60 de litri de benzină, cei aproximativ 1,34 lei economisiți la fiecare litru se transformă în circa 80 de lei la un singur plin. Pentru românii care trec oricum granița, diferența este suficient de mare pentru ca locul în care alimentează să conteze.