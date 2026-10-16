De ce este benzina mai ieftină în Bulgaria decât în România. Diferența ajunge la aproximativ 80 de lei la un plin

Astfel, un plin de 50 de litri costă aproximativ 507 lei în cazul unei mașini pe benzină și 545 de lei pentru una diesel.

În Bulgaria, benzina este cu peste un leu mai ieftină

Diferența devine evidentă atunci când comparăm România cu Bulgaria. Datele pentru săptămâna 12 octombrie indică în Bulgaria un preț de aproximativ 8,80 lei/litru pentru benzina standard, echivalentul a 1,649 euro/litru. În România, valoarea de referință este de aproximativ 10,14 lei. Diferența ajunge astfel la circa 1,34 lei pentru fiecare litru, benzina fiind cu aproximativ 13% mai ieftină în Bulgaria.

La 50 de litri, diferența este de aproximativ 67 de lei, iar pentru un rezervor de 60 de litri ajunge la circa 80 de lei.

La motorină, avantajul este ceva mai redus, dar rămâne important. Prețul de referință din Bulgaria este de aproximativ 10 lei/litru, față de 10,90 lei în România. Diferența este de aproximativ 90 de bani pe litru, ceea ce înseamnă aproximativ 45 de lei la 50 de litri.

De ce sunt carburanții mai ieftini în Bulgaria

Una dintre explicațiile importante ține de fiscalitate. Prețul afișat la pompă nu reprezintă doar valoarea benzinei sau motorinei. În acesta intră costul produsului petrolier, rafinarea și distribuția, marja comercială, acciza și TVA.

În 2026, România a majorat accizele la carburanți de la începutul anului. Bulgaria are niveluri mai reduse ale accizelor: aproximativ 0,363 euro/litru pentru benzină și 0,330 euro/litru pentru motorină, potrivit datelor centralizate în comparația actualizată România-Bulgaria. În România, valorile de referință sunt mai ridicate. Și TVA diferă: cota standard este de 21% în România și de 20% în Bulgaria.

Prin urmare, chiar dacă materia primă este tranzacționată pe aceleași piețe internaționale, taxarea poate face ca prețul final achitat de șofer să fie diferit.