De ce este atât de importantă redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Efectele acordului Trump-Iran asupra lumii şi cele mai importante prevederi ale memorandului
Statele Unite și Iranul au făcut un pas major către încheierea conflictului care a zguduit Orientul Mijlociu în ultimele luni, după ce președinții Donald Trump și Massoud Pezeshkian au semnat un memorandum de înțelegere ce prevede încetarea ostilităților, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și lansarea unor negocieri ample privind programul nuclear iranian și ridicarea sancțiunilor economice.
De ce este atât de importantă Strâmtoarea Ormuz
Pentru majoritatea oamenilor, numele Strâmtorii Ormuz poate părea îndepărtat, însă această zonă este una dintre cele mai importante rute comerciale din lume. Aproximativ o cincime din petrolul transportat pe glob trece prin acest culoar maritim care leagă Golful Persic de Oceanul Indian.
În perioada conflictului dintre Iran, Statele Unite și Israel, traficul prin această zonă a fost grav afectat, ceea ce a provocat temeri privind o criză energetică globală și o nouă explozie a prețurilor la petrol.
Potrivit memorandumului semnat miercuri seară, Iranul se angajează să redeschidă imediat Strâmtoarea Ormuz, iar blocada americană asupra porturilor iraniene va înceta. Piețele au reacționat rapid, iar prețurile petrolului au început deja să scadă.
În primele ore după anunț, barilul de petrol WTI a coborât cu aproape 3%, iar petrolul Brent, reperul internațional, s-a depreciat cu peste 2%.
Cum ar putea fi afectați consumatorii
Scăderea prețului petrolului este urmărită cu atenție în întreaga lume deoarece influențează costul carburanților, al transporturilor și, indirect, prețurile multor produse și servicii.
Dacă acordul va fi respectat și exporturile de petrol iranian vor reveni pe piețele internaționale, oferta globală de țiței ar putea crește semnificativ. Acest lucru ar pune presiune pe prețuri și ar putea contribui la reducerea inflației în numeroase state.
Pentru țări importatoare de energie, inclusiv România, stabilizarea piețelor energetice reprezintă o veste pozitivă, mai ales într-un context economic în care costurile energiei continuă să influențeze puternic prețurile de consum.
Ce au convenit SUA și Iranul
Memorandumul semnat la Versailles nu reprezintă acordul final, ci un document care stabilește direcțiile negocierilor viitoare. Iar Donald Trump a precizat clar acest lucru.
„Acesta nu este un acord final. Este un memorandum de înțelegere”, a declarat liderul american.
În același timp, Trump a avertizat că Statele Unite ar putea relua acțiunile militare dacă Iranul nu își respectă angajamentele.
„Și dacă nu-mi place, dacă nu se poartă bine, vom începe din nou să le aruncăm bombe în cap”, a spus președintele american.
Documentul prevede suspendarea sancțiunilor privind exporturile de petrol iranian și deschiderea unei perioade de negocieri de 60 de zile.
În acest interval, cele două părți vor încerca să găsească o soluție pentru stocurile de uraniu îmbogățit ale Iranului. Una dintre variantele convenite este diluarea uraniului sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).
Un fond de 300 de miliarde de dolari pentru Iran
Una dintre cele mai spectaculoase prevederi ale viitorului acord este posibilitatea creării unui fond internațional de aproximativ 300 de miliarde de dolari destinat reconstrucției și dezvoltării economice a Iranului.
Potrivit oficialilor americani, fondul ar urma să fie susținut de parteneri regionali ai Washingtonului, în special statele din Golf, fără contribuții financiare directe din partea Statelor Unite.
În schimb, Teheranul ar beneficia de ridicarea completă a sancțiunilor economice care i-au afectat economia timp de ani de zile.
Reacții diferite la Washington și Teheran
În timp ce liderii occidentali au salutat acordul ca pe o oportunitate pentru stabilitate regională, oficialii iranieni au prezentat rezultatul negocierilor drept o victorie.
Președintele Parlamentului iranian și șeful echipei de negociere, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că „acest acord marchează eșecul Statelor Unite”. La rândul său, Emmanuel Macron a descris semnarea documentului ca pe un moment important pentru pace.
„Acest acord deschide calea către o pace durabilă și permite redeschiderea Strâmtorii Ormuz”, a afirmat președintele Franței.
Macron a subliniat că efectele s-ar putea vedea inclusiv în prețurile energiei.
„Este un pas important în direcția bună pentru compatrioții noștri, care va permite în curând o scădere a prețurilor la energie”, a adăugat liderul francez.
Ce urmează după redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Deși documentul a fost deja semnat de cei doi președinți, negocierile abia încep. Primele discuții tehnice sunt programate în Elveția, unde reprezentanții SUA, Iranului, Pakistanului, Qatarului și ai altor state implicate vor încerca să stabilească modul concret de aplicare a prevederilor memorandumului.
Succesul acestor negocieri va determina dacă actuala înțelegere se va transforma într-un acord de pace definitiv sau dacă tensiunile vor reveni în regiune.
Pentru moment însă, piețele financiare, industria energetică și guvernele din întreaga lume privesc cu atenție către Orientul Mijlociu, deoarece de rezultatul acestui proces depind nu doar stabilitatea regională, ci și evoluția economiei globale în următorii ani.