De ce este atât de importantă redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Efectele acordului Trump-Iran asupra lumii şi cele mai importante prevederi ale memorandului

În perioada conflictului dintre Iran, Statele Unite și Israel, traficul prin această zonă a fost grav afectat, ceea ce a provocat temeri privind o criză energetică globală și o nouă explozie a prețurilor la petrol.

Potrivit memorandumului semnat miercuri seară, Iranul se angajează să redeschidă imediat Strâmtoarea Ormuz, iar blocada americană asupra porturilor iraniene va înceta. Piețele au reacționat rapid, iar prețurile petrolului au început deja să scadă.

În primele ore după anunț, barilul de petrol WTI a coborât cu aproape 3%, iar petrolul Brent, reperul internațional, s-a depreciat cu peste 2%.

Cum ar putea fi afectați consumatorii

Scăderea prețului petrolului este urmărită cu atenție în întreaga lume deoarece influențează costul carburanților, al transporturilor și, indirect, prețurile multor produse și servicii.

Dacă acordul va fi respectat și exporturile de petrol iranian vor reveni pe piețele internaționale, oferta globală de țiței ar putea crește semnificativ. Acest lucru ar pune presiune pe prețuri și ar putea contribui la reducerea inflației în numeroase state.

Pentru țări importatoare de energie, inclusiv România, stabilizarea piețelor energetice reprezintă o veste pozitivă, mai ales într-un context economic în care costurile energiei continuă să influențeze puternic prețurile de consum.

Ce au convenit SUA și Iranul

Memorandumul semnat la Versailles nu reprezintă acordul final, ci un document care stabilește direcțiile negocierilor viitoare. Iar Donald Trump a precizat clar acest lucru.