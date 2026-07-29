De ce câinii se învârt în cerc înainte să se culce. Explicația are legătură cu strămoșii lor sălbatici

Prin rotirea în cerc, animalele turtau vegetația, îndepărtau pietrele, crengile sau alte obiecte incomode și își făceau un spațiu mai confortabil pentru somn. Chiar dacă astăzi majoritatea câinilor dorm pe perne moi sau în paturi speciale, instinctul nu a dispărut. El continuă să fie prezent, deși nu mai este necesar.

Verifică dacă locul este sigur

Un alt motiv ține de siguranță. În natură, înainte de a adormi, un animal trebuie să se asigure că nu există pericole în apropiere. Rotindu-se și adulmecând zona, câinele verifică dacă locul este sigur și dacă nu există mirosuri necunoscute care ar putea indica prezența unui prădător sau a altui animal.

Este un comportament de supraviețuire care a fost păstrat de-a lungul generațiilor și care poate fi observat chiar și la câinii crescuți exclusiv în apartament.

La fel cum oamenii își aranjează perna sau plapuma înainte de culcare, câinii încearcă să găsească poziția ideală. Practic, rotirea în cerc îi ajută să își distribuie greutatea corpului și să își aleagă postura în care mușchii și articulațiile sunt cât mai relaxate.

Acest comportament este observat mai ales la câinii în vârstă sau la cei care suferă de afecțiuni articulare, deoarece au nevoie de câteva secunde în plus pentru a găsi o poziție confortabilă.

Își marchează teritoriul

Puțini proprietari știu că în zona labelor câinii au glande sudoripare care secretă substanțe cu miros specific. Atunci când se învârt și ating repetat suprafața pe care urmează să doarmă, ei lasă discret propriul miros. Acesta reprezintă un semnal pentru alți câini și contribuie la senzația de familiaritate și siguranță.

Din acest motiv, un câine poate repeta același ritual chiar și atunci când se mută într-un loc nou sau într-o cameră pe care o cunoaște foarte bine.