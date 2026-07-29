De ce câinii se învârt în cerc înainte să se culce. Explicația are legătură cu strămoșii lor sălbatici
Oricine are un câine a observat, probabil, același gest repetat aproape în fiecare seară. Înainte de a se întinde și de a adormi, patrupedul începe să se învârtă de câteva ori în cerc, adulmecă locul și abia apoi se așază confortabil. Deși poate părea doar un obicei amuzant, specialiștii spun că acest comportament are rădăcini vechi de mii de ani și a fost moștenit de la strămoșii sălbatici ai câinilor.
De ce câinii se învârt în cerc
Înainte ca oamenii să domesticească câinii, lupii și câinii sălbatici nu aveau paturi sau culcușuri confortabile. Ei dormeau pe iarbă, frunze sau pământ, iar înainte de odihnă își pregăteau locul.
Prin rotirea în cerc, animalele turtau vegetația, îndepărtau pietrele, crengile sau alte obiecte incomode și își făceau un spațiu mai confortabil pentru somn. Chiar dacă astăzi majoritatea câinilor dorm pe perne moi sau în paturi speciale, instinctul nu a dispărut. El continuă să fie prezent, deși nu mai este necesar.
Verifică dacă locul este sigur
Un alt motiv ține de siguranță. În natură, înainte de a adormi, un animal trebuie să se asigure că nu există pericole în apropiere. Rotindu-se și adulmecând zona, câinele verifică dacă locul este sigur și dacă nu există mirosuri necunoscute care ar putea indica prezența unui prădător sau a altui animal.
Este un comportament de supraviețuire care a fost păstrat de-a lungul generațiilor și care poate fi observat chiar și la câinii crescuți exclusiv în apartament.
La fel cum oamenii își aranjează perna sau plapuma înainte de culcare, câinii încearcă să găsească poziția ideală. Practic, rotirea în cerc îi ajută să își distribuie greutatea corpului și să își aleagă postura în care mușchii și articulațiile sunt cât mai relaxate.
Acest comportament este observat mai ales la câinii în vârstă sau la cei care suferă de afecțiuni articulare, deoarece au nevoie de câteva secunde în plus pentru a găsi o poziție confortabilă.
Își marchează teritoriul
Puțini proprietari știu că în zona labelor câinii au glande sudoripare care secretă substanțe cu miros specific. Atunci când se învârt și ating repetat suprafața pe care urmează să doarmă, ei lasă discret propriul miros. Acesta reprezintă un semnal pentru alți câini și contribuie la senzația de familiaritate și siguranță.
Din acest motiv, un câine poate repeta același ritual chiar și atunci când se mută într-un loc nou sau într-o cameră pe care o cunoaște foarte bine.
Când ar trebui să te îngrijoreze acest comportament
În mod normal, dacă animalul se învârte de două-trei ori înainte să se culce, nu există niciun motiv de îngrijorare. Totuși, dacă începe să se rotească obsesiv, timp îndelungat, fără să reușească să se așeze, dacă pare dezorientat sau prezintă dificultăți de mers, ar putea exista o problemă medicală.
Afecțiunile articulare, durerile, problemele neurologice sau chiar anxietatea pot modifica acest comportament. În astfel de situații este recomandată o vizită la medicul veterinar.
Un gest simplu care spune multe despre evoluția câinilor
Specialiștii în comportament animal consideră că rotirea înainte de culcare este unul dintre cele mai bune exemple despre cum instinctele pot supraviețui chiar și după mii de ani de domesticire. Deși câinii trăiesc astăzi în locuințe moderne și dorm pe saltele sau pături confortabile, creierul lor păstrează încă reflexe dezvoltate într-o perioadă în care fiecare noapte petrecută în sălbăticie putea face diferența dintre viață și moarte.
Data viitoare când îți vezi câinele învârtindu-se înainte să adoarmă, nu este doar un obicei simpatic. Este un comportament moștenit de la strămoșii săi, care îi amintește, fără să știe, de vremurile în care trebuia să își pregătească singur locul de odihnă și să se asigure că poate dormi în siguranță.