Dacia Jogger cu uși lungi și locuri înguste de parcare: cât contează accesul pentru o familie
Atunci când alegi o mașină de familie, probabil că primele lucruri pe care le verifici sunt numărul de locuri, volumul portbagajului, consumul și prețul de achiziție. Sunt criterii perfect justificate, mai ales atunci când bugetul trebuie împărțit între foarte multe nevoi. Există însă un detaliu care poate influența experiența de utilizare aproape în fiecare zi și pe care puțini cumpărători îl analizează suficient: cât de ușor poți deschide portierele atunci când automobilul este parcat într-un loc îngust.
În cazul Dacia Jogger, problema este cu atât mai interesantă cu cât vorbim despre unul dintre cele mai practice automobile de familie din gama constructorului român, disponibil în configurații cu cinci sau șapte locuri. Spațiul interior generos, ampatamentul mare și accesibilitatea raportată la numărul de locuri reprezintă avantaje importante. Totuși, forma caroseriei și portierele laterale cu deschidere convențională pot crea dificultăți în parcările aglomerate, mai ales atunci când trebuie să instalezi un copil într-un scaun auto.
O mașină poate avea suficient spațiu pentru șapte persoane și, în același timp, să fie dificil de folosit atunci când lângă ea se află un alt automobil, un stâlp sau un perete. Diferența dintre spațiul disponibil în interior și cel necesar pentru acces este una dintre particularitățile pe care merită să le înțelegi înainte de a cumpăra un model familial.
De ce dimensiunile și deschiderea ușilor contează într-o parcare aglomerată
Dacia Jogger are, în versiunea actuală prezentată pe site-ul producătorului, o lungime de aproximativ 4,55 metri și o lățime de circa 1,85 metri fără oglinzile laterale. Cu oglinzile deschise, lățimea ajunge la aproximativ 2,01 metri, în timp ce ampatamentul este de aproape 2,90 metri. Aceste valori contribuie la spațiul interior generos, dar spun și o parte importantă din povestea manevrării și parcării automobilului în oraș.
Un loc de parcare poate fi suficient de lat pentru a permite poziționarea mașinii între marcaje, fără să ofere însă și spațiul necesar pentru deschiderea confortabilă a portierelor. Într-o parcare de supermarket sau în subsolul unui bloc, distanța dintre mașini poate deveni foarte mică. Portierele convenționale au nevoie de spațiu lateral pentru a descrie un arc de deschidere, iar această particularitate devine relevantă indiferent cât de bine este organizat interiorul.
Dacă ești singur, poate fi suficient să deschizi ușa parțial și să te strecori la volan. Cu doi copii, un scaun auto și câteva bagaje, aceeași manevră devine semnificativ mai complicată. Un copil mic trebuie așezat cu atenție, centurile trebuie fixate corect, iar adultul are nevoie de suficient spațiu pentru a se apleca și a verifica sistemul de prindere. În asemenea situații, câțiva centimetri suplimentari pot face o diferență considerabilă.
De aceea, o portieră mare nu reprezintă automat un avantaj sau un dezavantaj. O deschidere generoasă facilitează accesul atunci când există spațiu lateral suficient, dar geometria sa poate deveni incomodă într-o parcare foarte îngustă. Importantă nu este doar lungimea ușii, ci și unghiul până la care poate fi deschisă, forma pragului, înălțimea caroseriei și poziția scaunelor.
Cât de practic rămâne Dacia Jogger pentru o familie cu copii
Unul dintre cele mai importante avantaje ale Dacia Jogger este modularitatea. Modelul poate fi configurat cu cinci sau șapte locuri, iar varianta cu șapte locuri permite transportarea unei familii numeroase fără trecerea la un automobil mult mai mare și mai costisitor. În același timp, accesul la al treilea rând presupune utilizarea spațiului din zona celui de-al doilea rând de scaune, ceea ce înseamnă că deschiderea portierelor laterale și posibilitatea de a manipula bancheta devin importante.
Dacia oferă pentru Jogger sisteme de prindere ISOFIX pe locurile laterale ale rândului al doilea, ceea ce facilitează instalarea scaunelor auto compatibile. Totuși, existența punctelor ISOFIX nu rezolvă automat problema accesului. Dacă automobilul este parcat foarte aproape de altă mașină, introducerea unui scaun voluminos sau așezarea unui copil poate necesita mai mult spațiu decât permite deschiderea portierei.
Situația devine și mai interesantă atunci când familia folosește toate cele șapte locuri. Cu al treilea rând ocupat, volumul portbagajului este, conform datelor Dacia, de 160 dm³ măsurați după standardul VDA, echivalent cu aproximativ 212 litri în măsurarea volumului total. Prin rabatarea celui de-al treilea rând, spațiul disponibil crește considerabil. Aceste cifre demonstrează versatilitatea modelului, dar și faptul că utilizarea sa presupune uneori compromisuri practice între numărul de pasageri și capacitatea de transport a bagajelor.
În viața de zi cu zi, alegerea locului de parcare poate conta aproape la fel de mult ca dimensiunile habitaclului. Dacă ai copii mici, este util să cauți un spațiu care permite deschiderea mai largă a portierei din dreptul scaunului auto. În parcările publice, locurile aflate la capătul unui rând sau cele care au o zonă liberă pe una dintre laturi pot oferi un avantaj real, fără să fie nevoie de manevre complicate.
Merită verificat și spațiul necesar pentru deschiderea hayonului. Jogger oferă un portbagaj generos, în special în configurația cu cinci locuri, dar accesul la bagaje poate deveni incomod dacă mașina este parcată foarte aproape de un zid. Dincolo de lățimea locului de parcare, trebuie luată în considerare și distanța disponibilă în spatele automobilului.
Dacă intenționezi să cumperi un Jogger pentru utilizare familială, unul dintre cele mai utile teste este să reproduci chiar scenariile obișnuite. Încearcă să montezi scaunul auto, să așezi copilul, să accesezi al treilea rând și să încarci căruciorul în portbagaj, folosind o parcare cu dimensiuni apropiate de cele pe care le întâlnești zilnic. O asemenea verificare poate spune mai multe despre compatibilitatea mașinii cu nevoile tale decât simpla consultare a unei fișe tehnice.
Dacia Jogger rămâne o propunere foarte practică pentru familiile care vor mult spațiu la un preț accesibil, dar adevărata utilitate a unui automobil nu se măsoară exclusiv în litri și centimetri. Contează cât de ușor îl poți folosi într-o dimineață aglomerată, când trebuie să așezi copiii în mașină, să încarci bagajele și să pleci la drum fără să transformi fiecare oprire într-un exercițiu de contorsionism. Iar în parcările tot mai aglomerate ale orașelor din România, acest detaliu poate deveni mai important decât pare la prima vedere.