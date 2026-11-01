Dacia Jogger cu uși lungi și locuri înguste de parcare: cât contează accesul pentru o familie

O mașină poate avea suficient spațiu pentru șapte persoane și, în același timp, să fie dificil de folosit atunci când lângă ea se află un alt automobil, un stâlp sau un perete. Diferența dintre spațiul disponibil în interior și cel necesar pentru acces este una dintre particularitățile pe care merită să le înțelegi înainte de a cumpăra un model familial.

De ce dimensiunile și deschiderea ușilor contează într-o parcare aglomerată

Dacia Jogger are, în versiunea actuală prezentată pe site-ul producătorului, o lungime de aproximativ 4,55 metri și o lățime de circa 1,85 metri fără oglinzile laterale. Cu oglinzile deschise, lățimea ajunge la aproximativ 2,01 metri, în timp ce ampatamentul este de aproape 2,90 metri. Aceste valori contribuie la spațiul interior generos, dar spun și o parte importantă din povestea manevrării și parcării automobilului în oraș.

Un loc de parcare poate fi suficient de lat pentru a permite poziționarea mașinii între marcaje, fără să ofere însă și spațiul necesar pentru deschiderea confortabilă a portierelor. Într-o parcare de supermarket sau în subsolul unui bloc, distanța dintre mașini poate deveni foarte mică. Portierele convenționale au nevoie de spațiu lateral pentru a descrie un arc de deschidere, iar această particularitate devine relevantă indiferent cât de bine este organizat interiorul.

Dacă ești singur, poate fi suficient să deschizi ușa parțial și să te strecori la volan. Cu doi copii, un scaun auto și câteva bagaje, aceeași manevră devine semnificativ mai complicată. Un copil mic trebuie așezat cu atenție, centurile trebuie fixate corect, iar adultul are nevoie de suficient spațiu pentru a se apleca și a verifica sistemul de prindere. În asemenea situații, câțiva centimetri suplimentari pot face o diferență considerabilă.

De aceea, o portieră mare nu reprezintă automat un avantaj sau un dezavantaj. O deschidere generoasă facilitează accesul atunci când există spațiu lateral suficient, dar geometria sa poate deveni incomodă într-o parcare foarte îngustă. Importantă nu este doar lungimea ușii, ci și unghiul până la care poate fi deschisă, forma pragului, înălțimea caroseriei și poziția scaunelor.

Cât de practic rămâne Dacia Jogger pentru o familie cu copii

Unul dintre cele mai importante avantaje ale Dacia Jogger este modularitatea. Modelul poate fi configurat cu cinci sau șapte locuri, iar varianta cu șapte locuri permite transportarea unei familii numeroase fără trecerea la un automobil mult mai mare și mai costisitor. În același timp, accesul la al treilea rând presupune utilizarea spațiului din zona celui de-al doilea rând de scaune, ceea ce înseamnă că deschiderea portierelor laterale și posibilitatea de a manipula bancheta devin importante.

Dacia oferă pentru Jogger sisteme de prindere ISOFIX pe locurile laterale ale rândului al doilea, ceea ce facilitează instalarea scaunelor auto compatibile. Totuși, existența punctelor ISOFIX nu rezolvă automat problema accesului. Dacă automobilul este parcat foarte aproape de altă mașină, introducerea unui scaun voluminos sau așezarea unui copil poate necesita mai mult spațiu decât permite deschiderea portierei.