Dacia Jogger cu rezervor GPL și roată de rezervă: cum se schimbă organizarea portbagajului

În cazul Dacia Jogger, problema este deosebit de relevantă pentru familiile care călătoresc frecvent, transportă bagaje voluminoase sau folosesc toate cele șapte locuri disponibile. O roată de rezervă transportată în interior poate ocupa o parte importantă din spațiul destinat bagajelor, iar organizarea încărcăturii devine mai complicată.

Avantajele alimentării cu GPL rămân importante, dar merită înțeles de la început ce presupune această configurație în privința echipamentelor de urgență și a spațiului disponibil.

Unde este amplasat rezervorul GPL și de ce nu mai încape roata de rezervă

Dacia utilizează pentru motorizările Eco-G o instalație GPL integrată din fabrică, concepută să funcționeze împreună cu sistemul de alimentare pe benzină. Unul dintre avantajele acestei soluții este că rezervorul suplimentar nu ocupă spațiul principal al portbagajului.

În mod obișnuit, rezervorul GPL este amplasat în zona destinată roții de rezervă. Astfel, podeaua portbagajului și posibilitățile de configurare a habitaclului rămân, în esență, neschimbate față de versiunea convențională comparabilă.

Pentru Jogger, această alegere este importantă deoarece automobilul trebuie să ofere suficient spațiu pentru bagaje, cărucioare pentru copii și alte obiecte voluminoase.

Totuși, spațiul utilizat de rezervor nu mai poate fi folosit simultan pentru o roată de rezervă convențională. Din acest motiv, versiunile Dacia alimentate cu GPL sunt echipate cu un kit pentru repararea temporară a anumitor pene de anvelopă.

Kitul poate include un compresor și o substanță de etanșare, destinate remedierii provizorii a unor perforații compatibile cu instrucțiunile producătorului.