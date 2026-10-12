Dacia Jogger cu rezervor GPL și roată de rezervă: cum se schimbă organizarea portbagajului
Dacia Jogger este apreciată pentru spațiul interior generos, posibilitatea configurării cu șapte locuri și costurile de exploatare relativ reduse. Pentru numeroase familii din România, versiunea cu alimentare mixtă benzină-GPL reprezintă una dintre cele mai interesante configurații, deoarece permite reducerea cheltuielilor cu carburantul fără limitările specifice unei mașini complet electrice.
Există însă un detaliu constructiv pe care unii cumpărători îl descoperă abia după achiziție: rezervorul GPL ocupă spațiul în care, la numeroase automobile convenționale, este amplasată roata de rezervă. Această soluție permite păstrarea volumului util al portbagajului, dar schimbă modul în care proprietarul trebuie să gestioneze eventualele pene de cauciuc.
În cazul Dacia Jogger, problema este deosebit de relevantă pentru familiile care călătoresc frecvent, transportă bagaje voluminoase sau folosesc toate cele șapte locuri disponibile. O roată de rezervă transportată în interior poate ocupa o parte importantă din spațiul destinat bagajelor, iar organizarea încărcăturii devine mai complicată.
Avantajele alimentării cu GPL rămân importante, dar merită înțeles de la început ce presupune această configurație în privința echipamentelor de urgență și a spațiului disponibil.
Unde este amplasat rezervorul GPL și de ce nu mai încape roata de rezervă
Dacia utilizează pentru motorizările Eco-G o instalație GPL integrată din fabrică, concepută să funcționeze împreună cu sistemul de alimentare pe benzină. Unul dintre avantajele acestei soluții este că rezervorul suplimentar nu ocupă spațiul principal al portbagajului.
În mod obișnuit, rezervorul GPL este amplasat în zona destinată roții de rezervă. Astfel, podeaua portbagajului și posibilitățile de configurare a habitaclului rămân, în esență, neschimbate față de versiunea convențională comparabilă.
Pentru Jogger, această alegere este importantă deoarece automobilul trebuie să ofere suficient spațiu pentru bagaje, cărucioare pentru copii și alte obiecte voluminoase.
Totuși, spațiul utilizat de rezervor nu mai poate fi folosit simultan pentru o roată de rezervă convențională. Din acest motiv, versiunile Dacia alimentate cu GPL sunt echipate cu un kit pentru repararea temporară a anumitor pene de anvelopă.
Kitul poate include un compresor și o substanță de etanșare, destinate remedierii provizorii a unor perforații compatibile cu instrucțiunile producătorului.
Această soluție are avantajul unei mase reduse și al spațiului ocupat foarte mic. Pentru perforațiile minore provocate de cuie sau alte obiecte ascuțite, poate permite continuarea deplasării până la un service specializat.
Există însă limitări importante. Kitul nu poate repara orice deteriorare, iar tăieturile laterale, deformările structurale sau distrugerea anvelopei pot face imposibilă continuarea călătoriei.
De aceea, unii proprietari preferă să transporte o roată de rezervă suplimentară, chiar dacă automobilul nu dispune de un compartiment dedicat acesteia.
Cum organizezi portbagajul dacă vrei să transporți și o roată de rezervă
Pentru o familie care folosește Dacia Jogger în configurația cu cinci locuri, transportarea unei roți de rezervă în portbagaj poate fi relativ ușor de gestionat. Spațiul disponibil este generos, iar roata poate fi integrată în organizarea încărcăturii, cu condiția fixării corespunzătoare.
Problema devine mai complicată la versiunile cu șapte locuri, atunci când toate scaunele sunt ocupate. Volumul rămas în spatele celui de-al treilea rând este limitat, iar o roată completă poate ocupa o mare parte din acesta.
Nu este recomandată transportarea unei roți neasigurate în habitaclu sau în portbagaj. În cazul unei frânări puternice ori al unui accident, masa acesteia poate genera forțe considerabile și poate pune în pericol ocupanții.
Roata trebuie fixată printr-o soluție adecvată, folosind puncte de ancorare și sisteme de prindere compatibile cu automobilul. Simplul fapt că aceasta este așezată între bagaje nu garantează stabilitatea.
O altă posibilitate ar fi folosirea unui sistem exterior de transport, dar o asemenea soluție trebuie evaluată atent. Nu orice suport este omologat pentru transportarea unei roți, iar modificarea sistemelor de prindere poate afecta siguranța și legalitatea utilizării automobilului.
Montarea improvizată a unei roți sub caroserie, în apropierea rezervorului GPL, este de evitat. Instalația de alimentare este proiectată cu cerințe specifice de siguranță și nu trebuie modificată pentru a crea spațiu suplimentar.
Pentru utilizarea cotidiană în oraș, mulți proprietari pot considera suficient kitul de pană, mai ales dacă au acces rapid la servicii de asistență rutieră.
În schimb, pentru vacanțe în zone izolate, drumuri forestiere sau călătorii internaționale, o roată de rezervă poate oferi un avantaj important. În asemenea situații, trebuie evaluat dacă spațiul ocupat justifică nivelul suplimentar de siguranță și independență.
O alternativă practică este păstrarea unor informații actualizate despre serviciile de asistență rutieră disponibile pe traseu. De asemenea, verificarea presiunii și a stării anvelopelor înainte de plecare poate reduce probabilitatea apariției unor probleme.
Pentru proprietarii unei Dacia Jogger Eco-G, rezervorul GPL nu reprezintă un compromis direct în privința volumului oficial al portbagajului, dar elimină spațiul obișnuit pentru roata de rezervă. Diferența este importantă, deoarece afectează organizarea bagajelor numai dacă proprietarul decide să transporte suplimentar o roată.
În cele din urmă, alegerea depinde de tipul deplasărilor și de numărul pasagerilor. Pentru utilizarea urbană, kitul de pană poate fi suficient în numeroase situații, în timp ce pentru drumuri lungi, prin regiuni izolate, avantajele unei roți de rezervă merită analizate.