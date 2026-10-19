Dacia are o problemă cu energia din România. Șeful companiei a dat exemplul unei fabrici din Maroc

Renault cere reducerea costurilor la fabrica Dacia din Mioveni

Declarațiile lui Mihai Bordeanu vin într-un moment dificil pentru uzina din Argeș. Grupul Renault solicită reducerea costurilor de producție cu cel puțin 20%, iar obiectivul ar putea ajunge la 30%. În același timp, compania a lansat un nou program de plecări voluntare, pe fondul reducerii ritmului de producție.

Costurile cu energia reprezintă una dintre problemele semnalate de conducerea Dacia. Potrivit lui Bordeanu, presiunea nu se limitează la cheltuielile directe ale constructorului auto, ci afectează și companiile care îi furnizează componente.

Un furnizor care plătește prea mult pentru electricitate și gaze are mai puțin spațiu pentru a oferi piese la prețuri competitive. În aceste condiții, măsurile de sprijin ar trebui să vizeze întregul ecosistem industrial, nu doar fabrica de la Mioveni.

De ce fabrica Renault din Maroc are un avantaj

Mihai Bordeanu a comparat condițiile de producție din România cu cele de la uzina Renault din Maroc. În opinia sa, fabrica nord-africană beneficiază de un sprijin consistent din partea autorităților, atât pentru investiții, cât și pentru infrastructura necesară transportului.

„Energia, sub jumătate din prețul României”, a declarat directorul Dacia, referindu-se la costurile suportate de fabrica din Maroc.

Diferențele nu se limitează la factura de electricitate. Bordeanu a evidențiat și infrastructura de transport dezvoltată în jurul uzinei, care facilitează deplasarea componentelor și a automobilelor către porturi. Conexiunile rutiere și sistemele logistice contribuie la reducerea costurilor și a timpului necesar pentru transport.

Directorul Dacia a descris sprijinul acordat de statul marocan drept „uriaș, enorm, incomensurabil” și a susținut că România nu se poate compara, în prezent, cu acest nivel de susținere. Comparația indică mai multe surse de presiune asupra producției din România, de la prețul energiei până la infrastructura disponibilă pentru industria auto.