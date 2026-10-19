Dacia are o problemă cu energia din România. Șeful companiei a dat exemplul unei fabrici din Maroc
Prețul energiei electrice afectează competitivitatea fabricii Dacia de la Mioveni, iar diferențele față de alte țări pot influența deciziile privind producția viitoare.
Mihai Bordeanu, directorul general Dacia România și Managing Director pentru Europa de Sud-Est, susține că autoritățile trebuie să ia măsuri pentru întregul sector auto, inclusiv pentru furnizorii de componente. Acesta a oferit drept exemplu fabrica Renault din Maroc, unde costul energiei este sub jumătate față de cel din România, potrivit declarațiilor sale pentru Economedia.
Renault cere reducerea costurilor la fabrica Dacia din Mioveni
Declarațiile lui Mihai Bordeanu vin într-un moment dificil pentru uzina din Argeș. Grupul Renault solicită reducerea costurilor de producție cu cel puțin 20%, iar obiectivul ar putea ajunge la 30%. În același timp, compania a lansat un nou program de plecări voluntare, pe fondul reducerii ritmului de producție.
Costurile cu energia reprezintă una dintre problemele semnalate de conducerea Dacia. Potrivit lui Bordeanu, presiunea nu se limitează la cheltuielile directe ale constructorului auto, ci afectează și companiile care îi furnizează componente.
Un furnizor care plătește prea mult pentru electricitate și gaze are mai puțin spațiu pentru a oferi piese la prețuri competitive. În aceste condiții, măsurile de sprijin ar trebui să vizeze întregul ecosistem industrial, nu doar fabrica de la Mioveni.
De ce fabrica Renault din Maroc are un avantaj
Mihai Bordeanu a comparat condițiile de producție din România cu cele de la uzina Renault din Maroc. În opinia sa, fabrica nord-africană beneficiază de un sprijin consistent din partea autorităților, atât pentru investiții, cât și pentru infrastructura necesară transportului.
„Energia, sub jumătate din prețul României”, a declarat directorul Dacia, referindu-se la costurile suportate de fabrica din Maroc.
Diferențele nu se limitează la factura de electricitate. Bordeanu a evidențiat și infrastructura de transport dezvoltată în jurul uzinei, care facilitează deplasarea componentelor și a automobilelor către porturi. Conexiunile rutiere și sistemele logistice contribuie la reducerea costurilor și a timpului necesar pentru transport.
Directorul Dacia a descris sprijinul acordat de statul marocan drept „uriaș, enorm, incomensurabil” și a susținut că România nu se poate compara, în prezent, cu acest nivel de susținere. Comparația indică mai multe surse de presiune asupra producției din România, de la prețul energiei până la infrastructura disponibilă pentru industria auto.
Ar putea România să piardă producția viitoare Duster și Bigster
Diferențele de cost devin importante și în contextul deciziilor privind următoarele generații de automobile produse la Mioveni. Întrebat dacă Dacia ar putea pierde producția viitoarelor modele Duster și Bigster în cazul în care țintele de reducere a costurilor nu sunt atinse, Mihai Bordeanu a declarat că nu a fost luată nicio decizie și că toate scenariile rămân deschise.
Prin urmare, relocarea producției nu este prezentată drept o hotărâre deja adoptată, însă competitivitatea fabricii reprezintă un factor important pentru viitoarele investiții ale grupului Renault.
Prețul energiei pune presiune pe întreaga industrie auto din România
Mihai Bordeanu a avertizat și la o conferință organizată de Confederația Concordia că România își pierde competitivitatea în industria auto. Potrivit declarațiilor sale, prețul energiei s-a dublat în țară față de perioada de dinaintea pandemiei.
Acesta a atras atenția că, în lipsa unor măsuri urgente, companii importante precum Renault și Ford Otosan ar putea decide să își mute operațiunile în alte țări. Declarațiile au fost făcute la lansarea Manifestului pentru Arhitectura Economică a României, document prin care Concordia propune autorităților un plan în zece puncte pentru creșterea competitivității economiei.
Problema costurilor energetice depășește astfel situația unei singure fabrici. Pentru constructorii auto și furnizorii lor, prețul energiei, infrastructura și sprijinul pentru investiții pot influența capacitatea de a concura cu uzinele din alte state. În cazul Dacia, atingerea țintelor de reducere a costurilor și menținerea atractivității fabricii de la Mioveni vor conta în deciziile privind producția viitoare.