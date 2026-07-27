Cum transformi o cameră web într-un sistem de head tracking pentru jocuri. Soluția gratuită care îți face simulatoarele mult mai captivante

Ce este OpenTrack și cum funcționează

OpenTrack este o aplicație gratuită, disponibilă în regim open-source, care transformă mișcările capului în comenzi pentru camera din joc. Programul poate utiliza diferite dispozitive pentru urmărirea feței, însă versiunile recente includ un sistem bazat pe rețele neuronale care funcționează direct cu o cameră web obișnuită.

Asta înseamnă că nu ai nevoie de senzori infraroșu, camere speciale sau accesorii costisitoare. O cameră USB standard este suficientă, iar dacă nu ai una la îndemână, poți folosi chiar și telefonul Android pe post de cameră web.

Software-ul este compatibil cu numeroase simulatoare și jocuri care acceptă standardul FreeTrack, astfel încât mișcările capului sunt preluate automat pentru a controla direcția privirii din cockpit, scrie MakeUseOf.

Configurarea durează doar câteva minute

După instalarea aplicației, trebuie selectată opțiunea NeuralNet Tracker ca metodă de detectare a feței și FreeTrack 2.0 Enhanced ca metodă de ieșire, deoarece acesta este standardul recunoscut de majoritatea jocurilor compatibile.

În continuare, trebuie aleasă camera folosită și configurată rezoluția. De regulă, o rezoluție de 640 x 480 sau 800 x 600 pixeli este suficientă pentru o urmărire precisă, fără a încărca inutil procesorul. Dacă dispozitivul permite, este recomandată și o rată de 60 de cadre pe secundă pentru o mișcare mai fluidă.

O altă setare utilă este definirea unei taste pentru recalibrare. Dacă te ridici de la birou sau camera pierde temporar poziția feței, poți readuce instantaneu perspectiva la poziția inițială fără să repornești aplicația.

Reglajele fac diferența dintre o experiență bună și una excelentă

Deși OpenTrack funcționează imediat după instalare, adevărata diferență apare după personalizarea sensibilității. Aplicația permite ajustarea separată pentru fiecare tip de mișcare: rotirea capului, înclinarea sau deplasarea în față și în spate. Astfel, poți decide cât de mult se mișcă imaginea din joc atunci când întorci capul doar câțiva centimetri.