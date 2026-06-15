Cum redefinim expertiza în securitate cibernetică într-o eră dominată de AI

Răspunsul este mai complex decât ne-am aștepta. Adoptarea inteligenței artificiale în operațiunile de securitate accelerează rapid. Conform datelor recente Kaspersky, aproape fiecare companie are sau intenționează să aibă propriul instrument intern de inteligență artificială (97%), 11% au deja un instrument funcțional, în timp ce restul de 86% intenționează să îl introducă în curând. Este o schimbare structurală, care ridică nivelul de dificultate a muncii pentru profesioniștii în carne și oase.

Deficitul de forță de muncă în domeniul securității cibernetice la nivel global ajunsese deja la aproximativ 4,8 milioane la sfârșitul anului 2024, o creștere de 19% față de anul precedent. Cererea depășește oferta exact în momentul în care natura muncii se schimbă cel mai rapid și mai profund.

Ce poate și ce nu poate face inteligența artificială în securitatea cibernetică

Pentru a înțelege ce abilități contează acum, este bine să înțelegem cât mai clar contribuția reală a inteligenței artificiale și limitările acesteia. Organizațiile care utilizează pe scară largă inteligența artificială în domeniul securității reduc costurile medii ale breșelor de securitate cu până la 1,9 milioane de dolari și le scurtează ciclurile de viață cu aproximativ 80 de zile. Nu e puțin lucru.

Însă IA are limitări stricte, iar acestea lasă loc contribuției umane. IA operează în cadrul structurilor pe care a fost antrenată. Se luptă cu vectori de atac cu adevărat noi, precum cei care nu au mai fost văzuți până acum, cei pe care un adversar creativ îi proiectează în mod deliberat pentru a evita detectarea.

Dar ea nu poate emite decizii care implică responsabilitate profesională sau ierarhică, cum ar fi decizia de a dezvălui o breșă de securitate, evaluarea riscurilor de afaceri în raport cu riscurile de securitate, sau comunicarea concluziilor unei analize către un consiliu de administrație care trebuie să acționeze în consecință. Nu își poate pune sub semnul întrebării propriile rezultate și nici nu poate câștiga încrederea stakeholderilor, atât de necesară pentru o administrare eficientă a securității cibernetice.

În plus, mai există o dimensiune a problemei, care e și mai inconfortabilă. Inteligența artificială remodelează simultan atât atacul, cât și apărarea. Studiul Kaspersky Market Pulse B2B a constatat că 13% dintre companii s-au confruntat cu exploatarea vulnerabilităților generate de IA, iar 11% s-au confruntat cu atacuri deepfake. Deși aceste procentaje pot părea mici, sunt șanse ca ele să crească în timp.

Infractorii care plănuiesc atacuri cibernetice folosesc și ei aceleași instrumente pe care le folosesc experții în securitate cyber pentru a genera programe malware, a automatiza ingineria socială pe scară largă și a detecta vulnerabilități mai rapid decât pot reacționa ciclurile de patch-uri. Plafonul pentru atacurile bazate pe inteligență artificială este podeaua pentru apărarea bazată pe inteligență artificială. Profesioniștii trebuie să înțeleagă cum sunt construite atacurile bazate pe inteligență artificială pentru a le contracara.