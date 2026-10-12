Cum recuperezi o notificare ștearsă din greșeală pe Android. Setarea ascunsă care te poate ajuta să găsești mesajele pierdute

Istoricul poate afișa notificări de la aplicații precum WhatsApp, Gmail sau alte servicii, în funcție de setările telefonului și de informațiile incluse în fiecare notificare. Totuși, nu reprezintă o copie completă a mesajelor și nu înlocuiește istoricul conversațiilor din aplicațiile respective.

Unde găsești istoricul notificărilor pe Android

Pe telefoanele care oferă această funcție, primul pas este să deschizi aplicația Settings, adică Setări. În funcție de model, opțiunea poate fi disponibilă în secțiunea Notifications sau în meniul dedicat notificărilor și aplicațiilor.

Pe multe telefoane cu o versiune recentă de Android, traseul este Settings, Notifications, apoi Notification history. Dacă meniurile sunt diferite, folosește bara de căutare din partea de sus a setărilor și caută „Notification history” sau „Istoricul notificărilor”.

Dacă funcția este disponibilă și a fost activată anterior, în această secțiune pot apărea notificările eliminate recent, precum și cele închise în cursul zilei. Unele versiuni Android grupează notificările în funcție de aplicația care le-a trimis, ceea ce face mai ușoară identificarea celei căutate.

Dacă istoricul este dezactivat, îl poți activa din același meniu. Din acel moment, telefonul va începe să înregistreze notificările compatibile, astfel încât să le poți consulta ulterior. Activarea nu recuperează însă automat notificările șterse înainte ca funcția să fie pornită.

Este important de reținut că istoricul nu păstrează notificările la nesfârșit. Pe dispozitivele Android care folosesc implementarea standard, notificările sunt păstrate, de regulă, pentru o perioadă de aproximativ 24 de ore. Modul de afișare și perioada efectivă pot varia în funcție de producător și de versiunea sistemului.

Cum recuperezi o notificare ștearsă pe un telefon Samsung Galaxy

Pe telefoanele Samsung Galaxy, istoricul notificărilor poate fi găsit în setările dedicate notificărilor. Deschide Settings, intră în Notifications și caută Advanced settings, apoi Notification history. Pe unele versiuni ale interfeței One UI, traseul sau denumirile pot fi ușor diferite.