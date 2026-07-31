Cum obții gratuit Cardul European de Sănătate. Documentul îți poate economisi mii de euro dacă te îmbolnăvești în vacanță

Cu ajutorul acestui card, titularul poate beneficia, în timpul unei șederi temporare într-un alt stat participant, de asistență medicală care devine necesară pe durata călătoriei, în aceleași condiții și la aceleași costuri ca persoanele asigurate din țara respectivă. Este important de reținut că documentul nu reprezintă o asigurare medicală privată și nu acoperă toate tipurile de servicii medicale.

În ce țări poate fi folosit Cardul European de Sănătate

Cardul este valabil în toate statele membre ale Uniunii Europene, precum și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Practic, dacă plecați în concediu în Grecia, Italia, Spania, Bulgaria, Franța, Germania, Austria, Croația sau în oricare alt stat membru al UE, cardul vă poate fi de folos dacă aveți nevoie de tratament medical în cadrul sistemului public de sănătate.

Cardul oferă acces la serviciile medicale devenite necesare pe durata șederii temporare în străinătate. Acestea pot include:

consultații medicale;

tratamente de urgență;

internări în spitale publice;

investigații medicale;

tratamentul unor afecțiuni apărute pe durata călătoriei;

monitorizarea unor boli cronice, dacă tratamentul nu poate fi amânat până la întoarcerea în România.

Dacă în țara respectivă există coplată pentru anumite servicii medicale, titularul cardului va plăti aceeași contribuție ca și cetățenii acelui stat.

Ce nu acoperă documentul

Mulți români confundă Cardul European de Sănătate cu o poliță de călătorie, însă între cele două există diferențe importante. Astfel, cardul nu acoperă:

tratamente medicale programate în altă țară;

consultații în clinici private care nu au contract cu sistemul public;

costurile repatrierii medicale în România;

transportul cu ambulanță aeriană;

despăgubiri pentru bagaje pierdute, anularea vacanței sau alte situații specifice unei asigurări turistice.

Din acest motiv, specialiștii recomandă ca, înaintea unei vacanțe în străinătate, Cardul European de Sănătate să fie completat de o asigurare medicală de călătorie.

Cine poate obține Cardul European de Sănătate

Documentul poate fi solicitat de persoanele care au calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate din România. Practic, pot solicita cardul, printre alții: