Cum îți organizezi munca direct din notch-ul MacBook-ului și devii mai eficient la birou: ghid pentru uNotch, aplicația cu widgeturi pentru macOS

uNotch funcționează pe macOS 14 Sonoma sau mai nou și nu este limitat la MacBook-urile care au un notch fizic. Pe un Mac fără decupaj în ecran, interfața apare sub forma unei pastile ancorate sub bara de meniu, cu aceleași pagini și același comportament.

Cum folosești uNotch pentru calendar, sistem și productivitate

Probabil una dintre cele mai utile funcții este Calendar. După ce îi acorzi acces prin mecanismul EventKit din macOS, uNotch îți poate arăta evenimentele de astăzi și de mâine direct în panoul extins. Dacă o întâlnire conține un link compatibil, apare și un buton Join, astfel încât poți intra direct într-o conferință Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex, Jitsi, Whereby sau în alte servicii acceptate.

În plus, aplicația poate afișa în bara de meniu un countdown până la următorul eveniment, ceea ce înseamnă că nu mai trebuie să deschizi Calendar doar pentru a verifica cât timp mai ai până la următoarea ședință. Pentru cei care au multe întâlniri într-o zi, este una dintre acele funcții mici care pot deveni rapid greu de abandonat.

Pagina System transformă notch-ul într-un mic monitor de resurse. Poți vedea utilizarea procesorului, memoria RAM și nivelul bateriei, iar în versiunea Premium apar și informații suplimentare precum traficul de rețea, spațiul liber pe SSD, sănătatea bateriei și funcția Keep Awake, utilă atunci când vrei să împiedici Mac-ul să intre în repaus.

Pentru organizarea timpului, uNotch include Pomodoro, Timer și Stopwatch. Modul Pomodoro este mai sofisticat decât un cronometru obișnuit: îți arată sesiunea în desfășurare, timpul rămas până la pauză și statistici zilnice sau săptămânale. Dacă lucrezi în sesiuni de 25 de minute, informația rămâne permanent la vedere fără să-ți ocupe spațiu într-o fereastră separată.

Timer-ul funcționează ca un cronometru invers, iar Stopwatch permite și înregistrarea tururilor. Toate aceste funcții pot fi accesate printr-un simplu swipe între pagini, fără să părăsești aplicația în care lucrezi.