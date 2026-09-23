Cum îți organizezi munca direct din notch-ul MacBook-ului și devii mai eficient la birou: ghid pentru uNotch, aplicația cu widgeturi pentru macOS
Notch-ul de pe MacBook a fost privit multă vreme mai degrabă ca o concesie de design decât ca o zonă cu adevărat utilă. În mod implicit, macOS nu face foarte multe lucruri cu spațiul din jurul camerei frontale, iar pentru cei care lucrează zilnic pe laptop există suficient loc pentru idei mai interesante decât simpla afișare a barei de meniu. Aici intervine uNotch, o aplicație pentru macOS care transformă partea superioară a ecranului într-un mic centru de control pentru activitățile pe care le verifici cel mai des pe parcursul zilei.
Ideea este simplă: apeși pe notch sau pe pictograma aplicației din bara de meniu, iar zona se extinde într-un panou cu widgeturi pe care le poți alege și reordona. Calendarul, starea sistemului, clipboard-ul, fișierele, timerul, Pomodoro sau vremea ajung astfel la un click distanță, fără să mai deschizi separat mai multe aplicații.
uNotch funcționează pe macOS 14 Sonoma sau mai nou și nu este limitat la MacBook-urile care au un notch fizic. Pe un Mac fără decupaj în ecran, interfața apare sub forma unei pastile ancorate sub bara de meniu, cu aceleași pagini și același comportament.
Cum folosești uNotch pentru calendar, sistem și productivitate
Probabil una dintre cele mai utile funcții este Calendar. După ce îi acorzi acces prin mecanismul EventKit din macOS, uNotch îți poate arăta evenimentele de astăzi și de mâine direct în panoul extins. Dacă o întâlnire conține un link compatibil, apare și un buton Join, astfel încât poți intra direct într-o conferință Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex, Jitsi, Whereby sau în alte servicii acceptate.
În plus, aplicația poate afișa în bara de meniu un countdown până la următorul eveniment, ceea ce înseamnă că nu mai trebuie să deschizi Calendar doar pentru a verifica cât timp mai ai până la următoarea ședință. Pentru cei care au multe întâlniri într-o zi, este una dintre acele funcții mici care pot deveni rapid greu de abandonat.
Pagina System transformă notch-ul într-un mic monitor de resurse. Poți vedea utilizarea procesorului, memoria RAM și nivelul bateriei, iar în versiunea Premium apar și informații suplimentare precum traficul de rețea, spațiul liber pe SSD, sănătatea bateriei și funcția Keep Awake, utilă atunci când vrei să împiedici Mac-ul să intre în repaus.
Pentru organizarea timpului, uNotch include Pomodoro, Timer și Stopwatch. Modul Pomodoro este mai sofisticat decât un cronometru obișnuit: îți arată sesiunea în desfășurare, timpul rămas până la pauză și statistici zilnice sau săptămânale. Dacă lucrezi în sesiuni de 25 de minute, informația rămâne permanent la vedere fără să-ți ocupe spațiu într-o fereastră separată.
Timer-ul funcționează ca un cronometru invers, iar Stopwatch permite și înregistrarea tururilor. Toate aceste funcții pot fi accesate printr-un simplu swipe între pagini, fără să părăsești aplicația în care lucrezi.
Una dintre cele mai practice opțiuni pentru cei care mută frecvent fișiere este Shelf. Poți „parca” temporar fișiere, text sau linkuri în timpul unui drag-and-drop și le poți folosi ulterior în altă aplicație. Există inclusiv posibilitatea de a trage un clip video în Shelf pentru a-l transforma într-un GIF cu o durată de până la 30 de secunde.
La fel de util este Clipboard, care păstrează ultimele 20 de elemente copiate. Dacă ai suprascris din greșeală un text important din clipboard sau ai nevoie să reutilizezi ceva copiat cu câteva minute înainte, îl poți selecta direct din uNotch și îl poți readuce în clipboard cu un singur click.
Ce funcții sunt gratuite și ce primești cu uNotch Premium
uNotch nu este o aplicație exclusiv pe bază de abonament. Varianta gratuită include Calendar, System, Pomodoro, Timer, Stopwatch și Color Picker, iar utilizatorul poate avea active simultan până la patru pagini în notch.
Color Picker este o funcție surprinzător de practică pentru designeri, dezvoltatori și oricine lucrează cu elemente grafice. Poți selecta orice pixel de pe ecran, iar aplicația păstrează istoricul culorilor în formatele HEX, RGB și HSL.
Versiunea Premium elimină limita de patru pagini și deblochează Clipboard, Folder, Shelf, Months și Weather. Tot aici intră și funcțiile suplimentare din zona System, precum Keep Awake, informațiile despre rețea, spațiul liber și starea bateriei.
Folder îți permite să alegi un director din macOS și să accesezi rapid fișierele de acolo. Nu este necesar un dialog suplimentar de permisiuni, pentru că accesul este acordat în momentul în care alegi manual folderul din fereastra standard a sistemului.
Months afișează trei luni una lângă alta și marchează zilele în care ai evenimente programate, iar Weather transformă notch-ul într-un mic panou meteo cu temperatura maximă și minimă a zilei, prognoza pe ore și estimări pentru următoarele cinci zile.
Premium adaugă și posibilitatea de a afișa permanent anumite informații în bara de meniu, fără să mai deschizi notch-ul. CPU, memorie, spațiu liber pe disc, vremea, Pomodoro, Timer și Stopwatch pot rămâne astfel permanent vizibile.
La capitolul confidențialitate, uNotch procesează local datele din calendar, clipboard, fișiere și culorile selectate. Aplicația nu folosește un server propriu pentru aceste informații. Excepția este modul Weather: căutarea orașului este trimisă către Apple MapKit, iar locația aleasă este folosită prin Apple WeatherKit pentru obținerea prognozei.
În practică, uNotch reușește să transforme o zonă care până acum era aproape inertă într-un instrument de productivitate foarte accesibil. Nu încearcă să înlocuiască aplicațiile dedicate de calendar, monitorizare sau gestionare a fișierelor, ci să aducă exact informațiile și comenzile de care ai nevoie cel mai des într-un loc pe care oricum îl ai permanent în față.
Pentru cine lucrează multe ore pe MacBook, are întâlniri online frecvente, folosește Pomodoro, mută constant fișiere între aplicații sau pur și simplu vrea să profite mai bine de spațiul din jurul notch-ului, uNotch poate deveni foarte repede una dintre acele aplicații mici care ajung să facă parte din rutina zilnică.