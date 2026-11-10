Cum îți muți conversațiile WhatsApp de pe Android pe iPhone. Pașii prin care păstrezi mesajele și fotografiile

Ce trebuie să pregătești înainte să muți conversațiile WhatsApp

Înainte de a începe transferul, este important ca ambele telefoane să îndeplinească cerințele WhatsApp. Dispozitivul Android trebuie să aibă cel puțin Android 5, iar iPhone-ul trebuie să ruleze iOS 15.5 sau o versiune mai nouă. De asemenea, aplicația WhatsApp trebuie actualizată la cea mai recentă versiune disponibilă în Google Play Store, respectiv App Store.

Pe telefonul Android trebuie instalată aplicația Move to iOS, dezvoltată de Apple. Aceasta este soluția oficială pentru mutarea datelor de pe Android pe iPhone și trebuie folosită în locul aplicațiilor terțe care promit transferul conversațiilor. Astfel de instrumente nu sunt acceptate de WhatsApp și pot provoca probleme în timpul migrării.

Un alt detaliu important este numărul de telefon. Pentru ca istoricul conversațiilor să poată fi transferat, WhatsApp trebuie activat pe iPhone folosind același număr asociat contului de pe Android. Dacă este necesară schimbarea numărului, aceasta trebuie făcută mai întâi pe telefonul vechi, înainte de mutarea datelor.

Ambele telefoane trebuie conectate la o sursă de alimentare și la aceeași rețea Wi-Fi. Dacă această variantă nu este disponibilă, telefonul Android poate fi conectat la hotspotul iPhone-ului. Este recomandat ca dispozitivele să rămână aproape unul de celălalt pe toată durata operațiunii.

Cum folosești Move to iOS pentru transferul conversațiilor

Procesul începe în timpul configurării iPhone-ului. După pornirea dispozitivului, trebuie urmați pașii obișnuiți pentru alegerea limbii, conectarea la internet și configurarea telefonului. La secțiunea dedicată transferului de date trebuie selectată opțiunea de mutare a datelor de pe Android.

Pe telefonul Android se deschide aplicația Move to iOS, iar utilizatorul trebuie să accepte condițiile și să urmeze instrucțiunile afișate. iPhone-ul va genera un cod care trebuie introdus în aplicația de pe Android. După conectarea celor două dispozitive, apare lista informațiilor care pot fi transferate.

Din această listă trebuie selectat WhatsApp. Pe telefonul Android, aplicația va pregăti datele pentru export, iar după finalizarea acestei etape utilizatorul trebuie să revină în Move to iOS și să continue transferul către iPhone.