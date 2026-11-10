Cum îți muți conversațiile WhatsApp de pe Android pe iPhone. Pașii prin care păstrezi mesajele și fotografiile
Schimbarea unui telefon Android cu un iPhone nu înseamnă că trebuie pierdute conversațiile din WhatsApp. Aplicația permite transferul mesajelor, al fotografiilor, al videoclipurilor și al altor informații din cont, însă procedura trebuie făcută într-o anumită ordine. Pentru această operațiune este necesară aplicația Move to iOS, disponibilă pe telefoanele Android.
Există însă o condiție importantă: transferul trebuie realizat în timpul configurării inițiale a iPhone-ului. Dacă noul telefon a fost deja configurat și folosit, procesul nu mai poate fi pornit direct fără resetarea dispozitivului. Iată ce trebuie pregătit și cum se face mutarea conversațiilor.
Ce trebuie să pregătești înainte să muți conversațiile WhatsApp
Înainte de a începe transferul, este important ca ambele telefoane să îndeplinească cerințele WhatsApp. Dispozitivul Android trebuie să aibă cel puțin Android 5, iar iPhone-ul trebuie să ruleze iOS 15.5 sau o versiune mai nouă. De asemenea, aplicația WhatsApp trebuie actualizată la cea mai recentă versiune disponibilă în Google Play Store, respectiv App Store.
Pe telefonul Android trebuie instalată aplicația Move to iOS, dezvoltată de Apple. Aceasta este soluția oficială pentru mutarea datelor de pe Android pe iPhone și trebuie folosită în locul aplicațiilor terțe care promit transferul conversațiilor. Astfel de instrumente nu sunt acceptate de WhatsApp și pot provoca probleme în timpul migrării.
Un alt detaliu important este numărul de telefon. Pentru ca istoricul conversațiilor să poată fi transferat, WhatsApp trebuie activat pe iPhone folosind același număr asociat contului de pe Android. Dacă este necesară schimbarea numărului, aceasta trebuie făcută mai întâi pe telefonul vechi, înainte de mutarea datelor.
Ambele telefoane trebuie conectate la o sursă de alimentare și la aceeași rețea Wi-Fi. Dacă această variantă nu este disponibilă, telefonul Android poate fi conectat la hotspotul iPhone-ului. Este recomandat ca dispozitivele să rămână aproape unul de celălalt pe toată durata operațiunii.
Cum folosești Move to iOS pentru transferul conversațiilor
Procesul începe în timpul configurării iPhone-ului. După pornirea dispozitivului, trebuie urmați pașii obișnuiți pentru alegerea limbii, conectarea la internet și configurarea telefonului. La secțiunea dedicată transferului de date trebuie selectată opțiunea de mutare a datelor de pe Android.
Pe telefonul Android se deschide aplicația Move to iOS, iar utilizatorul trebuie să accepte condițiile și să urmeze instrucțiunile afișate. iPhone-ul va genera un cod care trebuie introdus în aplicația de pe Android. După conectarea celor două dispozitive, apare lista informațiilor care pot fi transferate.
Din această listă trebuie selectat WhatsApp. Pe telefonul Android, aplicația va pregăti datele pentru export, iar după finalizarea acestei etape utilizatorul trebuie să revină în Move to iOS și să continue transferul către iPhone.
Este important ca telefoanele să nu fie îndepărtate unul de celălalt și ca procesul să nu fie întrerupt. Transferul poate dura mai mult dacă există multe conversații, fotografii sau videoclipuri. În acest interval, aplicațiile nu trebuie închise forțat, iar dispozitivele trebuie lăsate să finalizeze operațiunea.
Cum activezi WhatsApp pe iPhone și recuperezi mesajele
După ce Move to iOS confirmă că transferul s-a încheiat, poate fi continuată configurarea iPhone-ului. WhatsApp trebuie descărcat din App Store, dacă nu este deja instalat, apoi trebuie deschis și activat folosind numărul de telefon de pe dispozitivul Android.
După verificarea numărului, aplicația va afișa opțiunea de importare a istoricului transferat. Utilizatorul trebuie să confirme începerea procesului și să aștepte până când conversațiile și fișierele media sunt disponibile în cont.
După finalizare, mesajele individuale, conversațiile de grup și comunitățile ar trebui să apară pe noul telefon. Pot fi transferate și fotografia de profil, informațiile contului și setările WhatsApp. Totuși, istoricul apelurilor nu este inclus în această operațiune. De asemenea, nu pot fi transferate numele de profil, fișierele media primite prin canalele WhatsApp și mesajele asociate plăților între persoane.
Un aspect de reținut este că datele transferate nu ajung automat într-un backup iCloud. Pentru a avea o copie de siguranță în noul ecosistem, trebuie configurată ulterior salvarea conversațiilor în iCloud, din setările WhatsApp.
Ce faci dacă iPhone-ul este deja configurat
Cea mai importantă limitare a transferului este legată de starea noului telefon. Move to iOS poate muta conversațiile WhatsApp doar în timpul configurării inițiale a iPhone-ului. Dacă dispozitivul a fost deja configurat, iar aplicația WhatsApp a fost activată, istoricul vechi nu poate fi importat direct peste conversațiile existente.
Pentru a folosi metoda oficială, iPhone-ul trebuie resetat la setările din fabrică, apoi procesul trebuie reluat de la început. Resetarea șterge însă datele existente pe dispozitiv, inclusiv fotografii, aplicații și fișiere. De aceea, înainte de această operațiune, este necesară salvarea informațiilor importante.
WhatsApp nu permite combinarea istoricului vechi de pe Android cu mesajele noi deja primite pe iPhone. Dacă transferul este important, este recomandat să fie făcut înainte de activarea contului pe noul dispozitiv.