Cum folosești Copilot în PowerPoint pentru a genera rapid o prezentare. Trucul AI care îți creează slide-urile în câteva minute

Ai de pregătit o prezentare pentru serviciu, facultate sau un proiect personal, dar nu vrei să petreci ore întregi alegând șabloane, organizând informațiile și aranjând fiecare slide? Microsoft PowerPoint include un asistent bazat pe inteligență artificială care poate face o mare parte din această muncă în locul tău.

Este vorba despre Microsoft Copilot, instrumentul AI integrat în aplicațiile Microsoft 365, care poate transforma o simplă descriere într-o prezentare structurată, cu titluri, texte, imagini și elemente vizuale. Tot ce trebuie să faci este să explici ce subiect vrei să abordezi și cum ar trebui să arate rezultatul.

Potrivit documentației oficiale Microsoft, Copilot poate genera prezentări de la zero, poate transforma documente existente în slide-uri și poate modifica materialele deja create.

Funcția este disponibilă în versiunile compatibile de PowerPoint pentru Windows, Mac și web, însă accesul la instrumentele de generare depinde de abonamentul Microsoft 365, de licența Copilot și, în cazul conturilor profesionale, de setările organizației.

Cum creezi o prezentare PowerPoint cu Copilot, pas cu pas

Cel mai mare avantaj al Copilot este că nu trebuie să construiești fiecare slide manual. Poți descrie prezentarea într-o singură cerere, iar inteligența artificială va propune o structură inițială.

Pentru început, deschide PowerPoint și verifică dacă ai acces la butonul Copilot, disponibil în interfața aplicației pentru conturile compatibile.

Urmează acești pași:

Deschide Microsoft PowerPoint și creează o prezentare nouă, folosind opțiunea Blank Presentation. Apasă butonul Copilot din bara de instrumente. În panoul care se deschide, selectează opțiunea pentru crearea unei prezentări noi sau introdu direct o solicitare. Descrie subiectul prezentării, numărul aproximativ de slide-uri și publicul căruia i se adresează. Specifică stilul dorit: profesional, minimalist, educațional sau creativ. Trimite solicitarea și așteaptă ca Copilot să propună structura sau să genereze prezentarea. Verifică slide-urile obținute și modifică informațiile, imaginile sau designul înainte de salvare.

De exemplu, poți introduce următoarea comandă:

„Creează o prezentare PowerPoint de 10 slide-uri despre impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă. Folosește un stil profesional, include exemple concrete, avantaje, riscuri și o concluzie. Fiecare slide trebuie să conțină maximum cinci idei principale.”

În funcție de versiunea Copilot, aplicația poate propune mai întâi un plan pe care îl poți modifica înainte de generarea slide-urilor.

Dacă vrei să îmbunătățești ulterior aspectul vizual, poți folosi și funcția Designer din PowerPoint, care oferă sugestii pentru organizarea textelor și imaginilor.

Cum transformi un document Word într-o prezentare cu ajutorul AI

Copilot nu este util doar atunci când pornești de la o idee. Dacă ai deja un document Word cu informații, îl poți transforma într-o prezentare fără să copiezi manual fiecare paragraf.

Deschide o prezentare nouă în PowerPoint, accesează Copilot și introdu solicitarea „Create presentation from file”. Selectează documentul pe care vrei să îl folosești, apoi lasă aplicația să analizeze conținutul.

Copilot poate identifica ideile principale, le poate organiza pe slide-uri și poate genera inclusiv imagini sau note pentru prezentator. În funcție de licență, poți utiliza și anumite documente PDF drept sursă.

Procesul este deosebit de util pentru rapoarte, proiecte universitare sau prezentări de business. Există și alte metode prin care poți transforma un document Word într-o prezentare PowerPoint, însă Copilot adaugă posibilitatea de a reorganiza și sintetiza informațiile cu AI.

Este important să verifici rezultatul, deoarece inteligența artificială poate omite detalii relevante, poate interpreta greșit anumite informații sau poate genera formulări prea generale.

Cum modifici slide-urile generate și obții o prezentare profesională

După generarea prezentării, poți continua să folosești Copilot pentru a modifica slide-urile existente. Nu trebuie să reiei procesul de la zero dacă vrei să schimbi structura sau să adaugi informații.

De exemplu, îi poți cere să reducă textul de pe un slide, să reformuleze explicațiile într-un limbaj mai simplu sau să creeze o secțiune suplimentară despre un anumit subiect.

Poți utiliza comenzi precum:

„Adaugă un slide despre avantajele utilizării AI în educație.”

„Rescrie acest slide într-un stil mai profesional.”

„Redu cantitatea de text și păstrează doar ideile esențiale.”

„Creează o concluzie scurtă și convingătoare.”

Microsoft oferă inclusiv instrumente de rescriere precum Condense, care scurtează textul, și Make professional, care adaptează formulările pentru un context profesional.

Pentru o prezentare mai atractivă, evită slide-urile încărcate cu paragrafe lungi. Folosește titluri clare, imagini relevante și grafice atunci când informațiile numerice trebuie explicate.

Dacă vrei să distribui prezentarea într-un format care poate fi urmărit fără PowerPoint, o poți transforma într-un videoclip cu sunet și animații.

La final, salvează documentul în format PPTX, astfel încât să îl poți edita ulterior.

Copilot poate reduce considerabil timpul necesar pentru realizarea unei prezentări, dar rezultatul trebuie privit ca un punct de plecare. Verificarea informațiilor, adaptarea mesajului la public și alegerea elementelor vizuale rămân esențiale pentru un material reușit.