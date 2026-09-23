Cum descarci toate fotografiile din Google Photos dintr-o singură operațiune

Selectează Google Photos în Google Takeout

Pentru a începe, intră în Google Takeout și autentifică-te cu același cont Google în care se află fotografiile. Pagina îți afișează serviciile pentru care poți crea o copie a datelor.

Dacă vrei doar fotografiile, nu este nevoie să descarci toate informațiile din cont. Folosește opțiunea pentru deselectarea tuturor serviciilor, apoi caută Google Photos și bifează această categorie.

Apasă apoi pe pasul următor. Google îți permite să alegi modul în care vei primi arhiva, frecvența exportului și dimensiunea maximă a fișierelor din arhivă.

Pentru o descărcare unică, alege varianta prin care primești un link de descărcare pe e-mail. La dimensiunea arhivei, poți selecta o valoare mai mare dacă ai foarte multe fotografii. Dacă volumul este prea mare pentru o singură arhivă, Google va împărți automat datele în mai multe fișiere.

Descarcă arhivele și păstrează-le în siguranță

După ce confirmi exportul, Google începe să pregătească arhiva. Dacă ai o bibliotecă mare de fotografii și videoclipuri, procesul poate dura ceva timp. Nu este nevoie să ții pagina deschisă până când exportul este gata.

Când arhiva este pregătită, primești un mesaj la adresa de e-mail asociată contului Google. De acolo poți descărca fișierele generate.

Arhivele sunt de regulă împărțite în fișiere dacă dimensiunea totală a colecției este mare. După descărcare, acestea pot fi dezarhivate pe computer pentru a recupera fotografiile și videoclipurile.