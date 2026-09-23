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de Iulia Kelt
TEHNOLOGIE

Cum descarci toate fotografiile din Google Photos dintr-o singură operațiune

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Cum descarci toate fotografiile din Google Photos dintr-o singură operațiune
SPECIAL
Google Photos / Foto: Profimedia

Google Photos este una dintre cele mai simple metode de a păstra fotografiile și videoclipurile sincronizate în cloud, dar apare o problemă atunci când vrei să ai o copie locală a întregii colecții. Dacă sunt mii de imagini adunate de-a lungul anilor, descărcarea lor una câte una nu este o soluție realistă.

Google are însă un instrument prin care poți exporta datele din serviciile companiei, inclusiv întreaga bibliotecă Google Photos. Procesul se numește Google Takeout și poate fi folosit direct din browser.

Selectează Google Photos în Google Takeout

Pentru a începe, intră în Google Takeout și autentifică-te cu același cont Google în care se află fotografiile. Pagina îți afișează serviciile pentru care poți crea o copie a datelor.

Dacă vrei doar fotografiile, nu este nevoie să descarci toate informațiile din cont. Folosește opțiunea pentru deselectarea tuturor serviciilor, apoi caută Google Photos și bifează această categorie.

Apasă apoi pe pasul următor. Google îți permite să alegi modul în care vei primi arhiva, frecvența exportului și dimensiunea maximă a fișierelor din arhivă.

Pentru o descărcare unică, alege varianta prin care primești un link de descărcare pe e-mail. La dimensiunea arhivei, poți selecta o valoare mai mare dacă ai foarte multe fotografii. Dacă volumul este prea mare pentru o singură arhivă, Google va împărți automat datele în mai multe fișiere.

Descarcă arhivele și păstrează-le în siguranță

După ce confirmi exportul, Google începe să pregătească arhiva. Dacă ai o bibliotecă mare de fotografii și videoclipuri, procesul poate dura ceva timp. Nu este nevoie să ții pagina deschisă până când exportul este gata.

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Când arhiva este pregătită, primești un mesaj la adresa de e-mail asociată contului Google. De acolo poți descărca fișierele generate.

Arhivele sunt de regulă împărțite în fișiere dacă dimensiunea totală a colecției este mare. După descărcare, acestea pot fi dezarhivate pe computer pentru a recupera fotografiile și videoclipurile.

Este bine să ai suficient spațiu liber pe SSD sau hard disk înainte să începi. Dacă biblioteca Google Photos ocupă, de exemplu, câteva sute de GB, vei avea nevoie de spațiu comparabil pentru copia locală, plus spațiu suplimentar pentru procesarea arhivelor.

Ce trebuie să știi înainte să descarci biblioteca

Exportul din Google Photos este util mai ales dacă vrei să faci o copie de siguranță a fotografiilor. Nu trebuie confundat cu mutarea fotografiilor din Google Photos. Descărcarea arhivei creează o copie pe dispozitivul tău, fără să șteargă automat imaginile din cont.

Dacă ai folosit Google Photos timp de mulți ani, este posibil ca arhiva să conțină și informații suplimentare asociate fotografiilor, cum ar fi fișiere de metadate. Acestea nu trebuie confundate cu fotografiile propriu-zise.

Pentru o colecție foarte mare, este mai sigur să păstrezi copia pe un dispozitiv de stocare suficient de încăpător și, dacă fotografiile sunt importante, să existe încă o copie într-o altă locație. Astfel, nu depinzi de o singură copie în cazul unei probleme cu hard diskul sau SSD-ul.

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