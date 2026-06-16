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TEHNOLOGIE

Cum creezi imagini cu inteligență artificială gratuit

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Cum creezi imagini cu inteligență artificială gratuit
SPECIAL
Cum faci poze originale cu AI / Foto: Profimedia

Inteligența artificială a schimbat complet modul în care sunt create imaginile digitale. Dacă în urmă cu câțiva ani era nevoie de cunoștințe avansate de editare foto sau de programe complicate, în 2026 poți genera imagini spectaculoase în doar câteva secunde, folosind instrumente gratuite disponibile online.

Fie că vrei să creezi ilustrații pentru un proiect, imagini pentru rețelele sociale, concepte artistice sau simple fotografii generate artificial, există numeroase platforme care îți permit să faci acest lucru fără costuri. Tot ce trebuie să faci este să descrii în cuvinte ceea ce dorești să apară în imagine.

Popularitatea acestor servicii a crescut exploziv în ultimii ani, iar rezultatele sunt din ce în ce mai realiste. Unele modele AI pot genera peisaje, portrete, personaje fantastice sau imagini fotorealiste care par realizate cu o cameră profesională.

Cum generezi gratuit imagini cu AI

Primul pas este alegerea unei platforme care oferă generare de imagini. În prezent există numeroase opțiuni gratuite, iar multe dintre ele funcționează direct în browser, fără instalare.

După crearea unui cont, trebuie să introduci o descriere detaliată a imaginii dorite. Cu cât explicația este mai precisă, cu atât rezultatul va fi mai apropiat de ceea ce îți imaginezi.

De exemplu, în loc să scrii simplu „pisică”, poți introduce o descriere precum „pisică portocalie care stă pe o bibliotecă veche, lumină caldă de apus, stil fotografic realist”. Inteligența artificială va analiza textul și va genera una sau mai multe variante.

Majoritatea platformelor permit și alegerea stilului imaginii. Poți opta pentru fotografie realistă, desen digital, anime, pictură în ulei, ilustrație 3D sau artă conceptuală.

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În multe cazuri vei putea modifica ulterior rezultatul, regenerând imaginea sau ajustând descrierea pentru a obține o variantă mai apropiată de ceea ce cauți.

Sfaturi pentru rezultate mai bune

Un secret folosit de creatorii de conținut este utilizarea unor descrieri cât mai detaliate. Inteligența artificială răspunde mai bine atunci când primește informații clare despre lumină, culori, fundal, perspectivă și stil artistic.

De asemenea, este recomandat să experimentezi cu mai multe variante ale aceleiași descrieri. Uneori o simplă modificare a câtorva cuvinte poate schimba radical rezultatul final.

Dacă vrei imagini pentru blog, prezentări sau rețele sociale, încearcă să specifici și formatul dorit. Unele platforme permit generarea în format pătrat, vertical sau panoramic, adaptat diferitelor tipuri de conținut.

Trebuie ținut cont și de faptul că versiunile gratuite pot avea anumite limitări. Unele servicii restricționează numărul de imagini generate zilnic sau rezoluția maximă disponibilă. Chiar și așa, pentru utilizarea obișnuită, variantele gratuite sunt mai mult decât suficiente.

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