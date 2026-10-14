Cum creezi automat subtitrări pentru prezentările PowerPoint. Funcția care transcrie în timp real ce spui
O prezentare PowerPoint poate afișa automat pe ecran ceea ce spui, fără să introduci manual fiecare replică pe diapozitive. Microsoft include în versiunile actuale de PowerPoint o funcție de subtitrări în timp real, capabilă atât să transcrie discursul în aceeași limbă, cât și să îl traducă într-o altă limbă compatibilă. Potrivit documentației oficiale Microsoft pentru subtitrările automate din PowerPoint, funcția este disponibilă în PowerPoint pentru Microsoft 365, inclusiv pe Mac și web, precum și în PowerPoint 2024.
Instrumentul poate fi foarte util la conferințe, cursuri, ședințe sau prezentări pentru un public internațional. În loc să pregătești o versiune separată a fiecărui slide, PowerPoint ascultă microfonul și generează text pe măsură ce vorbești. Dacă lucrezi frecvent în aplicație, poți combina funcția și cu PowerPoint Designer, care aranjează automat conținutul slide-urilor.
Cum activezi subtitrările automate în PowerPoint
Deschide prezentarea și intră în fila „Slide Show” sau „Expunere diapozitive”, în funcție de limba interfeței. Caută „Subtitle Settings” sau „Setări subtitrare”. De aici alegi mai întâi limba pe care o vei vorbi. Este important să fie selectată corect, deoarece aceasta îi spune serviciului de recunoaștere vocală ce limbă trebuie să interpreteze.
Apoi alegi limba subtitrării. Dacă selectezi aceeași limbă, PowerPoint va realiza practic o transcriere live. Dacă alegi o altă limbă compatibilă, programul va încerca să traducă discursul și să afișeze rezultatul direct pe ecran. Înainte de prezentare poți activa și opțiunea „Always Use Subtitles”, astfel încât subtitrările să pornească automat când începe Slide Show.
Subtitrările pot fi activate sau dezactivate și în timpul prezentării. Microsoft oferă inclusiv comanda rapidă „J”, iar în modul Presenter View există un buton dedicat pentru pornirea și oprirea lor.
Cum schimbi poziția și aspectul textului
PowerPoint îți permite să alegi dacă textul apare deasupra sau sub diapozitiv ori suprapus peste acesta. Poziția potrivită depinde de designul prezentării: dacă partea de jos conține deja informații importante, poți muta subtitrările în partea superioară.
Există și setări pentru dimensiunea fontului, culoare, transparență sau fundal, astfel încât textul să fie ușor de citit. Merită să testezi totul înainte, mai ales dacă vei proiecta prezentarea pe un ecran mare. Pentru partea vizuală poți folosi și alte instrumente incluse în PowerPoint; de exemplu, aplicația poate chiar să elimine fundalul unei imagini fără Photoshop.
Microsoft recomandă un microfon de bună calitate, preferabil unul apropiat de persoana care vorbește. Zgomotul ambiental, mai multe persoane care vorbesc simultan sau pronunția neclară pot reduce acuratețea. Funcția se bazează și pe servicii cloud, astfel că ai nevoie de o conexiune stabilă la internet pe durata prezentării.
Trebuie făcută și diferența dintre subtitrările live și textul inserat permanent într-un fișier. Aici PowerPoint generează subtitrarea pe măsură ce susții prezentarea; nu transformă automat discursul într-o casetă de text fixă pe fiecare slide.
Pentru prezentări accesibile sau pentru evenimente în care publicul nu vorbește aceeași limbă, funcția poate elimina însă multă muncă manuală. După configurarea inițială, tot ce trebuie să faci este să pornești prezentarea și să vorbești normal.