Cum creezi automat subtitrări pentru prezentările PowerPoint. Funcția care transcrie în timp real ce spui

Cum activezi subtitrările automate în PowerPoint

Deschide prezentarea și intră în fila „Slide Show” sau „Expunere diapozitive”, în funcție de limba interfeței. Caută „Subtitle Settings” sau „Setări subtitrare”. De aici alegi mai întâi limba pe care o vei vorbi. Este important să fie selectată corect, deoarece aceasta îi spune serviciului de recunoaștere vocală ce limbă trebuie să interpreteze.

Apoi alegi limba subtitrării. Dacă selectezi aceeași limbă, PowerPoint va realiza practic o transcriere live. Dacă alegi o altă limbă compatibilă, programul va încerca să traducă discursul și să afișeze rezultatul direct pe ecran. Înainte de prezentare poți activa și opțiunea „Always Use Subtitles”, astfel încât subtitrările să pornească automat când începe Slide Show.

Subtitrările pot fi activate sau dezactivate și în timpul prezentării. Microsoft oferă inclusiv comanda rapidă „J”, iar în modul Presenter View există un buton dedicat pentru pornirea și oprirea lor.

Cum schimbi poziția și aspectul textului

PowerPoint îți permite să alegi dacă textul apare deasupra sau sub diapozitiv ori suprapus peste acesta. Poziția potrivită depinde de designul prezentării: dacă partea de jos conține deja informații importante, poți muta subtitrările în partea superioară.

Există și setări pentru dimensiunea fontului, culoare, transparență sau fundal, astfel încât textul să fie ușor de citit. Merită să testezi totul înainte, mai ales dacă vei proiecta prezentarea pe un ecran mare. Pentru partea vizuală poți folosi și alte instrumente incluse în PowerPoint; de exemplu, aplicația poate chiar să elimine fundalul unei imagini fără Photoshop.

Microsoft recomandă un microfon de bună calitate, preferabil unul apropiat de persoana care vorbește. Zgomotul ambiental, mai multe persoane care vorbesc simultan sau pronunția neclară pot reduce acuratețea. Funcția se bazează și pe servicii cloud, astfel că ai nevoie de o conexiune stabilă la internet pe durata prezentării.

Trebuie făcută și diferența dintre subtitrările live și textul inserat permanent într-un fișier. Aici PowerPoint generează subtitrarea pe măsură ce susții prezentarea; nu transformă automat discursul într-o casetă de text fixă pe fiecare slide.