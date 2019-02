Zona Crepusculară revine la TV, iar reinterpretarea se bucură de un trailer terifiant

În cazul în care faci parte din generația marcată de serialul Zona Crepusculară, te vei bucura să afli că tocmai a fost anunțată o continuare și primul trailer este online.

În anii `90, volumul de filme și seriale pe care îl vedeai la TV nu era foarte mare. Din acest motiv, foarte mulți copii au rămas marcați de Twin Peaks și Zona Crepusculară sau Twilight Zone. Deși nu ar fi trebuit să aibă acces la niște show-uri care au abilitatea să-ți marcheze copilăria, altceva nu era. Ca urmare, limita de vârstă pentru seriale în România era un mit.

Trecând peste aceste detalii, Zona Crepusculară s-a înrădăcinat destul de mult în mentalul colectiv ca fiind un clasic. Din acest motiv, nu ar trebui să vină ca o surpriză faptul că se lucrează de ceva timp la o continuare sub un format mai actual. Aceasta a căzut în sarcina lui Jordan Peele, pe care s-ar putea să-l știi dintr-o serie de sketch-uri și comedii. Peele, însă, a câștigat statul de maestru al suspansului după ce s-a bucurat de un premiu Oscar pentru scenariul la Get Out. În cadrul aceluiași eveniment, pelicula fusese nominalizată la un premiu Oscar pentru cel mai bun film, cel mai bun actor într-un rol principal și cel mai bun regizor.

Trailerul la primul sezon din noul Twilight Zone a fost publicat de curând pe Twitter și a înregistrat, la scurt timp după, câteva milioane de vizualizări. În același stil cu originalul, poveștile ce vor fi spuse în fiecare episod au o complexitate deosebită și sunt de părere că se vor apropia destul de mult de genul horror, mai mult decât de SF sau thriller. În orice caz, pe lângă Jordan Peele, distribuția va fi completată de Greg Kinnear, John Cho și Kumail Nanjiani, printre mulți alții.

Premiera pentru Zona Crepusculară va fi difuzată pe CBS All Access, un serviciu de streaming exclusiv din Statele Unite, același care se află în spatele producției Star Trek: Discovery. În România, la fel ca în cazul Discovery, probabil că-l vom vedea pe Netflix.

Witness the reimagining of the most iconic series of all time, hosted by Academy Award® winner @JordanPeele.#TheTwilightZone premieres April 1, only on @CBSAllAccess: https://t.co/2CmHhdwTm8 pic.twitter.com/LiQv0WP2nG

— The Twilight Zone (@TheTwilightZone) February 21, 2019