Cu ce viteză să mergi pe autostradă pentru a economisi carburant. Consumul poate scădea chiar și cu 30%

De ce consumă mașina mai puțin la o anumită viteză

Consumul de combustibil este influențat de mai mulți factori, însă pe autostradă principalul „dușman” al economiei este aerul. La viteze mici, motorul consumă mai mult deoarece funcționează într-un regim mai puțin eficient, iar frecările interne și transmisia au o influență mai mare. Pe măsură ce viteza crește spre 80-90 km/h, motorul ajunge într-o zonă optimă de funcționare și consumul specific începe să scadă.

După aproximativ 90 km/h apare însă un alt fenomen: rezistența aerului crește foarte rapid. Din punct de vedere fizic, aceasta crește cu pătratul vitezei, ceea ce înseamnă că motorul trebuie să dezvolte din ce în ce mai multă putere pentru a menține aceeași deplasare.

De exemplu, la 130 km/h rezistența aerului este aproape dublă față de cea întâlnită la 100 km/h, iar acest lucru se vede imediat și la pompă.

Diferența de consum este mai mare decât pare

Testele efectuate de publicații auto și organizații europene de consumatori arată că un automobil compact pe benzină consumă, în medie:

Viteza constantă Consum mediu benzină (l/100 km) Diferență față de 90 km/h Economie estimată 90 km/h 5,2 – Consum minim 100 km/h 5,8 +11% Foarte bun 110 km/h 6,5 +25% Acceptabil 120 km/h 7,4 +42% Consum ridicat 130 km/h* 7,8-8,2 +50-58% Cu peste 20-30% mai mare decât la 100 km/h

*Valorile pentru 130 km/h sunt orientative și pot varia în funcție de modelul mașinii, motorizare și condițiile de drum.

Practic, reducerea vitezei de la 130 km/h la 100 km/h poate diminua consumul cu peste 20%, iar în cazul unor modele diferența poate ajunge chiar aproape de 30%.

Cât poți economisi la un drum lung

La o călătorie de 500 de kilometri, diferența devine ușor de observat. Dacă mașina consumă aproximativ 8 litri la 130 km/h și doar 5,8 litri la 100 km/h, șoferul poate economisi aproximativ 10 litri de carburant la un singur drum. La prețurile actuale ale benzinei sau motorinei, asta poate însemna o economie de 70-90 de lei.