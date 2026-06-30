Cu ce viteză să mergi pe autostradă pentru a economisi carburant. Consumul poate scădea chiar și cu 30%
Mulți șoferi cred că diferența dintre 100 km/h și 130 km/h înseamnă doar câteva minute câștigate la destinație. În realitate, această alegere poate avea un impact mult mai mare asupra consumului de carburant decât asupra timpului petrecut pe drum. Testele efectuate de organizații independente și explicațiile inginerilor auto arată că există o viteză optimă la care motorul funcționează cel mai eficient, iar depășirea acesteia poate duce la un consum cu 20-30% mai mare.
Specialiștii explică faptul că viteza ideală nu este aceeași pentru toate mașinile, însă majoritatea autoturismelor moderne ating cel mai bun compromis între consum și timp de deplasare în intervalul 90-100 km/h, iar dacă obiectivul principal este economia de carburant, este recomandat să nu se depășească aproximativ 110 km/h.
De ce consumă mașina mai puțin la o anumită viteză
Consumul de combustibil este influențat de mai mulți factori, însă pe autostradă principalul „dușman” al economiei este aerul. La viteze mici, motorul consumă mai mult deoarece funcționează într-un regim mai puțin eficient, iar frecările interne și transmisia au o influență mai mare. Pe măsură ce viteza crește spre 80-90 km/h, motorul ajunge într-o zonă optimă de funcționare și consumul specific începe să scadă.
După aproximativ 90 km/h apare însă un alt fenomen: rezistența aerului crește foarte rapid. Din punct de vedere fizic, aceasta crește cu pătratul vitezei, ceea ce înseamnă că motorul trebuie să dezvolte din ce în ce mai multă putere pentru a menține aceeași deplasare.
De exemplu, la 130 km/h rezistența aerului este aproape dublă față de cea întâlnită la 100 km/h, iar acest lucru se vede imediat și la pompă.
Diferența de consum este mai mare decât pare
Testele efectuate de publicații auto și organizații europene de consumatori arată că un automobil compact pe benzină consumă, în medie:
|Viteza constantă
|Consum mediu benzină (l/100 km)
|Diferență față de 90 km/h
|Economie estimată
|90 km/h
|5,2
|–
|Consum minim
|100 km/h
|5,8
|+11%
|Foarte bun
|110 km/h
|6,5
|+25%
|Acceptabil
|120 km/h
|7,4
|+42%
|Consum ridicat
|130 km/h*
|7,8-8,2
|+50-58%
|Cu peste 20-30% mai mare decât la 100 km/h
*Valorile pentru 130 km/h sunt orientative și pot varia în funcție de modelul mașinii, motorizare și condițiile de drum.
Practic, reducerea vitezei de la 130 km/h la 100 km/h poate diminua consumul cu peste 20%, iar în cazul unor modele diferența poate ajunge chiar aproape de 30%.
Cât poți economisi la un drum lung
La o călătorie de 500 de kilometri, diferența devine ușor de observat. Dacă mașina consumă aproximativ 8 litri la 130 km/h și doar 5,8 litri la 100 km/h, șoferul poate economisi aproximativ 10 litri de carburant la un singur drum. La prețurile actuale ale benzinei sau motorinei, asta poate însemna o economie de 70-90 de lei.
Pe parcursul unui an, pentru cei care circulă frecvent pe autostradă, economiile pot ajunge la câteva sute sau chiar peste o mie de lei.
Cutia de viteze face și ea diferența
Mașinile moderne, echipate cu transmisii automate cu șase, șapte sau opt trepte ori cu cutii manuale cu rapoarte lungi, sunt proiectate astfel încât motorul să funcționeze la turații reduse atunci când rulează cu 100-110 km/h.
Motoarele diesel ajung, de regulă, între 1.800 și 2.200 rpm, iar cele pe benzină între 2.200 și 2.800 rpm, interval considerat foarte eficient.
În schimb, automobilele mai vechi, cu doar cinci trepte de viteză, pot avea un consum mai ridicat la aceeași viteză, deoarece motorul funcționează la peste 3.000 rpm.
Alte trucuri care reduc consumul
Viteza nu este singurul element important. Specialiștii recomandă folosirea pilotului automat pe porțiunile drepte de autostradă, evitarea accelerărilor și frânărilor bruște, verificarea presiunii în anvelope și eliminarea bagajelor inutile din portbagaj.
De asemenea, pe vreme cu vânt puternic din față sau pe carosabil umed este recomandată reducerea vitezei cu încă 5-10 km/h, deoarece rezistența la înaintare crește considerabil.
În final, dacă obiectivul este un consum cât mai mic fără a încetini excesiv călătoria, majoritatea specialiștilor și producătorilor auto recomandă o viteză de croazieră cuprinsă între 90 și 100 km/h, iar 110 km/h reprezintă un compromis foarte bun între economie, confort și timpul petrecut pe drum.