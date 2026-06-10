Cu cât vor crește salariile românilor în 2026. De ce mulți vor simți că au mai puțini bani decât anul trecut
La prima vedere, veștile pentru salariații români par bune. Potrivit celei mai recente prognoze publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP), salariul mediu brut va ajunge în 2026 la 9.217 lei, ceea ce înseamnă o creștere de 5,8% față de anul precedent. În realitate însă, specialiștii avertizează că această majorare nu va fi suficientă pentru a compensa scumpirile din economie, iar puterea de cumpărare a populației va continua să se deterioreze. Practic, pentru cetățeanul de rând, asta înseamnă că, deși salariul va fi mai mare pe hârtie, banii câștigați vor cumpăra mai puține produse și servicii decât în trecut.
Ce înseamnă, de fapt, puterea de cumpărare
Mulți români văd o majorare salarială și se așteaptă automat la un nivel de trai mai bun. În practică, lucrurile sunt mai complicate.
Puterea de cumpărare reprezintă cantitatea de bunuri și servicii care poate fi cumpărată cu venitul obținut. Dacă salariul crește cu 6%, dar prețurile cresc cu 9% sau 10%, atunci persoana respectivă pierde, în realitate, din capacitatea de consum. Exact aceasta este situația descrisă de CNSP.
„Câștigul salarial real se va menține în teritoriu negativ, fiind determinat de interacțiunea dintre creșterile nominale moderate ale câștigurilor și dinamica prețurilor”, arată instituția.
Cu alte cuvinte, salariile cresc, dar inflația crește mai repede.
Salariul minim va crește de la 1 iulie
Una dintre măsurile care vor influența veniturile românilor este majorarea salariului minim brut. Potrivit prognozei, acesta va urca de la 1 iulie 2026 la 4.325 de lei, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 6,8%.
Pentru angajații cu venituri reduse, această modificare va aduce câteva sute de lei în plus lunar. Totuși, CNSP avertizează că efectul pozitiv asupra economiei și asupra consumului va fi limitat de nivelul ridicat al prețurilor. Practic, o parte din banii suplimentari vor fi absorbiți rapid de facturi, alimente, carburanți și alte cheltuieli curente.
Bugetarii nu vor primi majorări salariale
O altă informație importantă din prognoză este legată de sectorul public. Conform estimărilor CNSP, salariile angajaților din sistemul bugetar vor rămâne la nivelul lunii decembrie 2025, în contextul măsurilor de echilibrare fiscală adoptate de autorități.
În schimb, în sectorul privat, companiile vor continua să acorde anumite majorări salariale, în special în domeniile unde există dificultăți în găsirea și păstrarea personalului calificat.
Acesta este motivul pentru care media salarială va continua să crească, chiar dacă o parte importantă a angajaților nu va beneficia de majorări consistente.
Piața muncii încetinește
Prognoza CNSP conține și un semnal de alarmă pentru piața muncii. Instituția estimează că numărul mediu de salariați va scădea cu aproximativ 28.000 de persoane în 2026, iar rata șomajului va urca la 6,3%.
Primele semne sunt deja vizibile. În primele trei luni ale anului, efectivul salariaților s-a redus cu aproximativ 60.000 de persoane comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
Cel mai afectat sector este industria, unde s-au pierdut peste 50.000 de locuri de muncă. Potrivit CNSP, companiile au devenit mai prudente în privința angajărilor, pe fondul incertitudinilor economice și al costurilor ridicate.
Când ar putea reveni creșterea reală a salariilor
Există însă și vești mai bune pentru următorii ani. Specialiștii estimează că, începând din 2027, salariile ar putea începe din nou să crească mai repede decât prețurile, dacă inflația va continua să scadă și măsurile de consolidare fiscală vor produce efectele așteptate.
Pe termen mediu, CNSP estimează o creștere medie anuală a salariului brut de aproximativ 5,9%, ceea ce ar putea permite o majorare reală a puterii de cumpărare cu aproximativ 2,6%.
Până atunci însă, anul 2026 se anunță unul dificil pentru multe familii. Chiar dacă veniturile vor continua să crească, efectele inflației vor face ca o mare parte dintre români să simtă că salariul ajunge mai greu de la o lună la alta, iar fiecare leu cheltuit va trebui gestionat cu mai multă atenție.