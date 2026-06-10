Cu cât vor crește salariile românilor în 2026. De ce mulți vor simți că au mai puțini bani decât anul trecut

Puterea de cumpărare reprezintă cantitatea de bunuri și servicii care poate fi cumpărată cu venitul obținut. Dacă salariul crește cu 6%, dar prețurile cresc cu 9% sau 10%, atunci persoana respectivă pierde, în realitate, din capacitatea de consum. Exact aceasta este situația descrisă de CNSP.

„Câștigul salarial real se va menține în teritoriu negativ, fiind determinat de interacțiunea dintre creșterile nominale moderate ale câștigurilor și dinamica prețurilor”, arată instituția.

Cu alte cuvinte, salariile cresc, dar inflația crește mai repede.

Salariul minim va crește de la 1 iulie

Una dintre măsurile care vor influența veniturile românilor este majorarea salariului minim brut. Potrivit prognozei, acesta va urca de la 1 iulie 2026 la 4.325 de lei, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 6,8%.

Pentru angajații cu venituri reduse, această modificare va aduce câteva sute de lei în plus lunar. Totuși, CNSP avertizează că efectul pozitiv asupra economiei și asupra consumului va fi limitat de nivelul ridicat al prețurilor. Practic, o parte din banii suplimentari vor fi absorbiți rapid de facturi, alimente, carburanți și alte cheltuieli curente.

Bugetarii nu vor primi majorări salariale

O altă informație importantă din prognoză este legată de sectorul public. Conform estimărilor CNSP, salariile angajaților din sistemul bugetar vor rămâne la nivelul lunii decembrie 2025, în contextul măsurilor de echilibrare fiscală adoptate de autorități.

În schimb, în sectorul privat, companiile vor continua să acorde anumite majorări salariale, în special în domeniile unde există dificultăți în găsirea și păstrarea personalului calificat.

Acesta este motivul pentru care media salarială va continua să crească, chiar dacă o parte importantă a angajaților nu va beneficia de majorări consistente.