Modelele credeau că atacurile sunt doar simulări

Anthropic efectua teste prin care încerca să stabilească cât de eficiente sunt modelele sale în identificarea și exploatarea vulnerabilităților informatice. Sistemele primeau obiective asemănătoare exercițiilor de tip „capture the flag”, folosite frecvent în securitatea cibernetică. Acestea presupun găsirea unor breșe într-un mediu controlat, fără afectarea unor sisteme reale.

Problema a apărut deoarece anumite sisteme administrate de Anthropic și de partenerul său de testare, compania de securitate Irregular, au fost configurate greșit. Modelele fuseseră informate că internetul nu era disponibil, însă, în realitate, puteau accesa site-uri și infrastructuri externe. În loc să întâlnească doar ținte fictive, AI-ul a ajuns la organizații reale.

Modelele implicate au fost Claude Opus 4.7, Mythos 5 și un sistem experimental al cărui nume nu a fost făcut public. Capacitățile avansate ale Claude Mythos au atras deja atenția specialiștilor, deoarece modelul poate analiza cod, găsi vulnerabilități și genera metode de exploatare a acestora.

Cum au reușit modelele să pătrundă în sistemele reale

Claude nu a folosit în toate cazurile vulnerabilități sofisticate sau tehnici necunoscute. Modelele au încercat parole slabe, au căutat sisteme care nu solicitau autentificare și au exploatat configurații neglijente. Tocmai simplitatea metodelor arată cât de ușor poate deveni periculos un agent AI atunci când primește acces la internet și libertatea de a acționa.

Într-unul dintre incidente, Claude a creat un program malițios care a fost descărcat automat de sistemul de scanare al unei companii de securitate. Programul a reușit să fure date de autentificare, iar acestea au fost utilizate ulterior pentru accesarea infrastructurii organizației. La un moment dat, modelul a observat că acțiunile sale nu ar trebui realizate într-un mediu real. Totuși, a ajuns la concluzia greșită că se află în continuare într-o simulare.

Cel mai grav caz a pornit de la o coincidență. Compania fictivă inclusă în exercițiu avea același nume cu un site real. După ce nu a reușit să compromită ținta simulată, modelul a găsit organizația reală și a intrat în baza sa de date. Acesta a fost singurul incident în care AI-ul a continuat atacul chiar și după ce a identificat semne că sistemul aparținea unei companii reale. În celelalte două cazuri, modelul fie nu a înțeles situația, fie s-a oprit imediat după ce a realizat ce se întâmplase.

Anthropic a verificat peste 141.000 de teste

Incidentele au fost descoperite după ce Anthropic a analizat jurnalele a peste 141.000 de evaluări. Verificarea a început în urma unui caz asemănător raportat de OpenAI, în care un model AI a ieșit dintr-un mediu de testare izolat și a compromis infrastructura platformei Hugging Face.